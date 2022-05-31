Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Эрмитаж является всемирно известным музеем. Неудивительно, ведь он занимает 2 строчку по количеству своих экспонатов после Лувра. Но не стоит забывать, что это не просто музей, но и бывшая резиденция русских императоров и императриц. Пройтись по парадным залам, под рассказ о быте и нравах высшего общества того времени, увидеть своими глазами шедевры мировых мастеров, разгадать сюжеты и понять скрытый символизм, все это можно сделать в ходе нашей экскурсии.

Мы посмотрим самые знаковые шедевры таких выдающихся мастеров, как Тьепало, Леонардо да Винчи, Перуджини, Ботичелли и многих других. Выясним как развивалось итальянское искусство, проследим судьбу Рембрандта и как она отразилась на его полотнах, поговорим о библии и лоджиях Рафаэля, разберемся в таком стиле как Караваджизм и пр.

Я не веду экскурсию сухим языком искусствоведа. В большинстве случаев, мы говорим об общеизвестных сюжетах и мифах, которые не читаются с первого взгляда, но как только об этом упоминаешь, все встает на свои места. Экскурсия легка и понятна даже детям и людям далеким от искусства.