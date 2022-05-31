Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Эрмитаж

Эрмитаж
Эрмитаж
Эрмитаж
Эрмитаж
Эрмитаж
Эрмитаж является всемирно известным музеем. Неудивительно, ведь он занимает 2 строчку по количеству своих экспонатов после Лувра. Но не стоит забывать, что это не просто музей, но и бывшая резиденция русских императоров и императриц. Пройтись по парадным залам, под рассказ о быте и нравах высшего общества того времени, увидеть своими глазами шедевры мировых мастеров, разгадать сюжеты и понять скрытый символизм, все это можно сделать в ходе нашей экскурсии.
Мы посмотрим самые знаковые шедевры таких выдающихся мастеров, как Тьепало, Леонардо да Винчи, Перуджини, Ботичелли и многих других. Выясним как развивалось итальянское искусство, проследим судьбу Рембрандта и как она отразилась на его полотнах, поговорим о библии и лоджиях Рафаэля, разберемся в таком стиле как Караваджизм и пр.
Я не веду экскурсию сухим языком искусствоведа. В большинстве случаев, мы говорим об общеизвестных сюжетах и мифах, которые не читаются с первого взгляда, но как только об этом упоминаешь, все встает на свои места. Экскурсия легка и понятна даже детям и людям далеким от искусства.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты (500 руб/чел)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь
Завершение: Зимний дворец
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, кроме понедельника
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🙍‍♂️Для подростков🏛История и архитектура🖼Музеи🧘На выходные👨‍👩‍👧‍👦Семейные🎟Эрмитаж🗽Достопримечательности📚Литература и искусствоИнтерьерные

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Шедевры Эрмитажа
2 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Татьяна
5
11 отзывов
Шедевры Эрмитажа
Эрмитаж - это то место, с которого начинают изучать Петербург. Но, как вы знаете, невозможно увидеть все залы за один
31 мая
1 июня
5 июня
3 800 за 1-3 чел.
Входные билеты в Эрмитаж с экскурсией-аудиогидом
2 часа
🚗 На машине
Групповая
Tez Tour
5
4 отзыва
Входные билеты в Эрмитаж с экскурсией-аудиогидом
Самостоятельное посещение музея Эрмитаж и экскурсия с аудиогидом
1 190 за 1 человека
Входные билеты в Главный штаб Эрмитажа с экскурсией-аудиогидом
2 часа
🚗 На машине
Групповая
Tez Tour
5
1 отзыв
Входные билеты в Главный штаб Эрмитажа с экскурсией-аудиогидом
Самостоятельное посещение Главного штаба Эрмитажа и экскурсия с аудиогидом
990 за 1 человека
Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в Зимний дворец - Маршрут 1
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
4
450 отзывов
Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в Зимний дворец - Маршрут 1
Приглашаем вас на прогулку по Эрмитажу - музею, в котором представлена вторая
Сегодня
Завтра
31 мая
1 190 за 1 человека
Эрмитаж - гордость Санкт-Петербурга
3 часа
🚶 Пешая
За красивыми фото
Виталия
4.8
16 отзывов
Эрмитаж - гордость Санкт-Петербурга
Эта экскурсия подойдет и тем, кто давно не бывал в Эрмитаже, и тем, кто впервые сюда пришел
30 мая
1 июня
2 июня
2 800 за 1 человека
Экскурсия в Зимний дворец и музей Эрмитаж
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елизавета
4.8
41 отзыв
Экскурсия в Зимний дворец и музей Эрмитаж
Эрмитаж - это то место, которое каждый турист должен посетить
1 июня
2 июня
3 июня
4 000 за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с гидом
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Sputnik
4.7
216 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с гидом
Побывать в Эрмитаже стоит каждому, ведь здесь представлены сокровища мировой культуры
30 мая
1 июня
2 июня
от 4 000 за 1-4 чел.
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
2.5 часа
🚶 Пешая
За красивыми фото
Natalia
4.4
5 отзывов
Фото-экскурсия «Прогулка по Эрмитажу»
Индивидуальная фото-экскурсия по Эрмитажу с авторизованным гидом и профессиональным фотографом
2 июня
11 июня
15 июня
8 900 за 1-4 чел.
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
4
64 отзыва
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Экскурсия по Главному штабу Эрмитажа понравится всем, кто увлекается актуальным искусством
Сегодня
Завтра
31 мая
990 за 1 человека
Прогулка по Эрмитажу с гидом: охота на мумий
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Максим
5
1 отзыв
Прогулка по Эрмитажу с гидом: охота на мумий
Индивидуальная 1,5-часовая экскурсия по великолепному Эрмитажу, который входит
4 000 за 1-2 чел.
Индивидуальный экскурс по французскому импрессионизму в Эрмитаже
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Светлана
4.8
50 отзывов
Индивидуальный экскурс по французскому импрессионизму в Эрмитаже
Меня зовут Светлана, я профессиональный искусствовед и экскурсовод. Предлагаю посетить со мной Эрмитаж, где выставляются
1 600 за 1 человека
Эрмитаж и тайны Египетского зала: входной билет с аудиоэкскурсией
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Эрмитаж и тайны Египетского зала: входной билет с аудиоэкскурсией
Сегодня перед вами раскроет свои тайны самый мистический и загадочный зал Эрмитажа - Египетский зал
Сегодня
Завтра
31 мая
1 090 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ