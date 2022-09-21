История русской мысли на Васильевском острове

Маршрут посвящён истории развития философской науки в Санкт-Петербурге

Маршрут посвящён истории развития философской науки в Санкт-Петербурге.

Все 200 лет формирования гуманитарного знания разворачиваются перед нами в декорациях одного из самых интересных петербургских островов — Васильевского острова.

Мы увидим Академию Наук, Санкт-Петербургский государственный университет, Кадетский корпус и многое другое.
История русской мысли на Васильевском острове
История русской мысли на Васильевском острове
История русской мысли на Васильевском острове
История русской мысли на Васильевском острове
История русской мысли на Васильевском острове
История русской мысли на Васильевском острове
Ближайшие даты:
1
окт
2
окт
8
окт
9
окт
15
окт
16
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Академию Наук
  • Санкт-Петербургский государственный университет
  • Кадетский корпус
  • Евангелическо-лютеранскую церковь Св. Екатерины
  • Доходный дом Дидерихс
  • Дом Пыпина и Чернышевского
  • Дом Ламанского
  • Бани Ковалевских
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вы узнаете:

  • По дороге мы узнаем, где преподавал философию незаконнорожденный сын сподвижника Петра I. Найдём дом, где на протяжении ста лет хранились «Философические письма» П. Я. Чаадаева и не только. Новая веха в истории развития русской мысли — новая веха в истории города.
  • Наша программа.
  • Встреча у здания Академии Наук, проход по Университетской набережной, далее по ул. Репина до Среднего проспекта, далее по Среднему проспекту до 8-ой линии В. О., затем по 8-ой линии до Набережной Лейтенанта Шмидта.

по субботам в 10, по воскресеньям в 10

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуга гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Биржевой проезд, 2
Завершение: Набережная Лейтенанта Шмидта, 11
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 10, по воскресеньям в 10
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Советуем заранее ознакомиться с прогнозом погоды
  • Чтобы быть готовым к любым проявлениям петербургской погоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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