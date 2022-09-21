Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вы узнаете:
По дороге мы узнаем, где преподавал философию незаконнорожденный сын сподвижника Петра I. Найдём дом, где на протяжении ста лет хранились «Философические письма» П. Я. Чаадаева и не только. Новая веха в истории развития русской мысли — новая веха в истории города.
Наша программа.
Встреча у здания Академии Наук, проход по Университетской набережной, далее по ул. Репина до Среднего проспекта, далее по Среднему проспекту до 8-ой линии В. О., затем по 8-ой линии до Набережной Лейтенанта Шмидта.
по субботам в 10, по воскресеньям в 10
Ответы на вопросы
Что входит
Услуга гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Биржевой проезд, 2
Завершение: Набережная Лейтенанта Шмидта, 11
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 10, по воскресеньям в 10
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Советуем заранее ознакомиться с прогнозом погоды
Чтобы быть готовым к любым проявлениям петербургской погоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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