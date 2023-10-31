Театр, спиритизм, карточные игры, балет, балы, маскарады, спорт… Русская аристократия явно не скучала, не имея при этом под рукой всех тех гаджетов и возможностей, которые есть в современном мире. На экскурсии я расскажу о любимых развлечениях русской знати. И кто знает, может, подскажу вам варианты проведения досуга, о которых вы и не подозреваете.