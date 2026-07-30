На индивидуальной экскурсии по Санкт-Петербургу открываются тайны досуга русской аристократии.
Путешествие начинается с посещения Морских улиц и Невского проспекта, а затем продолжается на Крестовском, Каменном и Елагином островах.
Здесь гости узнают о популярных видах спорта, маскарадах и необычных балах, таких как «чёрный бал» императрицы Марии Фёдоровны.
Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть единственный сохранившийся деревянный театр и насладиться атмосферой прошлого
Путешествие начинается с посещения Морских улиц и Невского проспекта, а затем продолжается на Крестовском, Каменном и Елагином островах.
Здесь гости узнают о популярных видах спорта, маскарадах и необычных балах, таких как «чёрный бал» императрицы Марии Фёдоровны.
Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть единственный сохранившийся деревянный театр и насладиться атмосферой прошлого
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Погружение в мир аристократии
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🏝 Прогулки по живописным островам
- 🎨 Уникальные рассказы о балах
- 🕵️♂️ Интересные факты о дуэлях
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по август. В это время года Петербург оживает, и прогулки по островам становятся особенно приятными. Насладитесь белыми ночами и атмосферой исторических мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Морские улицы
- Невский проспект
- Крестовский остров
- Каменный остров
- Елагин остров
Описание экскурсии
Самые фешенебельные районы Петербурга
Мы посетим Морские улицы, Невский проспект, Крестовский, Каменный и Елагин острова. Вы увидите единственный сохранившийся в России деревянный театр. Длительные остановки, по 20–25 минут, предполагаются только на островах. Будем там гулять, рассматривать старинные фото и говорить о спортивных развлечениях. На Елагином острове заглянем на Масляный луг — популярное в 19 веке светское место для любования закатом. Остальные остановки по маршруту короткие, без выхода из машины.
- Вы узнаете, какие популярные виды спорта культивировались на Крестовском острове.
- Поймёте, почему именно на стрелке Елагина острова в белые ночи собиралась питерская знать.
- Услышите рассказ о необычном «чёрном бале», устроенном императрицей Марией Фёдоровной.
- А ещё мы разберёмся в причинах «четверной» дуэли, случившейся из-за знаменитой балерины.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Дополнительно оплачиваются билеты на территорию Елагина острова — 100 руб. /чел.
- Экскурсия рассчитана на взрослых и детей старшего возраста
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 84 туристов
Я родилась в Ленинграде, аккредитованный гид-экскурсовод высшей категории с опытом работы более 15 лет. Провожу как любые стандартные экскурсии (обзорные, Кронштадт, Выборг, Петергоф, Царское Село, Гатчина), так и авторские по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Экскурсией доволен. Ольга — грамотный гид: факты точные, хронология соблюдена, темп удобный. Вопросы не остались без ответа. Организация на уровне. Рекомендую.
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Е
отличная экскурсия для тех, кто уже многое видел а славном городе Санкт-Петербурге. город открывается с ожидаемой, конечно, стороны, но все собранные материалы дают дополнительгое представление о досуге жителей города. Ольга интересный рассказчик, будет познаватнльно.
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Н
экскурсия очень интересная. Но, к большому сожалению возле дворца на Елагином острове, шли съёмки какого-то фильма и нам не позволили даже подойти ненадолго к дворцу.
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О
Очень рады, что попали на эту экскурсию. Наш гид Ольга творческий профессионал своего дела. Вроде побывали в знакомых местах, а узнали много интересного и необычного. Экскурсии в индивидуальном формате (до
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Т
Все туристические тропы Питера мы исследовали практически полностью, поэтому хотелось увидеть и услышать что-то такое о чем не говорят на стандартных туристических маршрутах. Развлечения и увлечения русской аристократии - это
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О
Ольга проводит экскурсию простым доступным языком без специальных терминов, изобилия дат и фамилий, которые большинство экскурсантов забывает через 20 секунд. Экскурсия очень хорошо составлена и включает не только острова, но
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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