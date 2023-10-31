Узнать, как отдыхали и во что играли дворяне, когда не было ни интернета, ни телевидения
Театр, спиритизм, карточные игры, балет, балы, маскарады, спорт… Русская аристократия явно не скучала, не имея при этом под рукой всех тех гаджетов и возможностей, которые есть в современном мире. На экскурсии я расскажу о любимых развлечениях русской знати. И кто знает, может, подскажу вам варианты проведения досуга, о которых вы и не подозреваете.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Самые фешенебельные районы Петербурга
Мы посетим Морские улицы, Невский проспект, Крестовский, Каменный и Елагин острова. Вы увидите единственный сохранившийся в России деревянный театр. Длительные остановки, по 20–25 минут, предполагаются только на островах. Будем там гулять, рассматривать старинные фото и говорить о спортивных развлечениях. На Елагином острове заглянем на Масляный луг — популярное в 19 веке светское место для любования закатом. Остальные остановки по маршруту короткие, без выхода из машины.
- Вы узнаете, какие популярные виды спорта культивировались на Крестовском острове.
- Поймёте, почему именно на стрелке Елагина острова в белые ночи собиралась питерская знать.
- Услышите рассказ о необычном «чёрном бале», устроенном императрицей Марией Фёдоровной.
- А ещё мы разберёмся в причинах «четверной» дуэли, случившейся из-за знаменитой балерины.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Дополнительно оплачиваются билеты на территорию Елагина острова — 100 руб. /чел.
- Экскурсия рассчитана на взрослых и детей старшего возраста
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Искусств
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я родилась в Ленинграде, аккредитованный гид-экскурсовод высшей категории с опытом работы более 15 лет. Провожу как любые стандартные экскурсии (обзорные, Кронштадт, Выборг, Петергоф, Царское Село, Гатчина), так и авторские по городу. Могу проложить маршрут экскурсии так, что даже люди, много раз бывавшие в Петербурге, найдут для себя что-то новое. Я человек разносторонний. Имею три высших образования. Мастер спорта СССР по академической гребле.
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