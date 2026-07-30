На индивидуальной экскурсии по Санкт-Петербургу открываются тайны досуга русской аристократии.



Путешествие начинается с посещения Морских улиц и Невского проспекта, а затем продолжается на Крестовском, Каменном и Елагином островах.



Здесь гости узнают о популярных видах спорта, маскарадах и необычных балах, таких как «чёрный бал» императрицы Марии Фёдоровны.



Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть единственный сохранившийся деревянный театр и насладиться атмосферой прошлого

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по август. В это время года Петербург оживает, и прогулки по островам становятся особенно приятными. Насладитесь белыми ночами и атмосферой исторических мест.

Сейчас август — это идеальное время.