Развлечения и увлечения русской аристократии

Узнать, как отдыхали и во что играли дворяне, когда не было ни интернета, ни телевидения

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Театр, спиритизм, карточные игры, балет, балы, маскарады, спорт… Русская аристократия явно не скучала, не имея при этом под рукой всех тех гаджетов и возможностей, которые есть в современном мире. На экскурсии я расскажу о любимых развлечениях русской знати. И кто знает, может, подскажу вам варианты проведения досуга, о которых вы и не подозреваете.
Развлечения и увлечения русской аристократии
Развлечения и увлечения русской аристократии
Развлечения и увлечения русской аристократии
Развлечения и увлечения русской аристократии
Развлечения и увлечения русской аристократии
Развлечения и увлечения русской аристократии
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самые фешенебельные районы Петербурга

Мы посетим Морские улицы, Невский проспект, Крестовский, Каменный и Елагин острова. Вы увидите единственный сохранившийся в России деревянный театр. Длительные остановки, по 20–25 минут, предполагаются только на островах. Будем там гулять, рассматривать старинные фото и говорить о спортивных развлечениях. На Елагином острове заглянем на Масляный луг — популярное в 19 веке светское место для любования закатом. Остальные остановки по маршруту короткие, без выхода из машины.

  • Вы узнаете, какие популярные виды спорта культивировались на Крестовском острове.
  • Поймёте, почему именно на стрелке Елагина острова в белые ночи собиралась питерская знать.
  • Услышите рассказ о необычном «чёрном бале», устроенном императрицей Марией Фёдоровной.
  • А ещё мы разберёмся в причинах «четверной» дуэли, случившейся из-за знаменитой балерины.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Дополнительно оплачиваются билеты на территорию Елагина острова — 100 руб. /чел.
  • Экскурсия рассчитана на взрослых и детей старшего возраста

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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