Шедевры Эрмитажа и тайны Романовых

Искусство, роскошь и личные истории императорской семьи
Эта экскурсия соединяет два мира Эрмитажа: парадные залы с шедеврами да Винчи, Рафаэля и Рембрандта и личные покои, где разворачивалась жизнь императорской семьи.

Вы увидите главные произведения искусства и услышите истории о любви, интригах и тайнах Романовых — без сухих фактов, но с живыми деталями.
Парадные залы Зимнего дворца

Иорданская лестница, роскошные интерьеры и атмосфера императорского Петербурга.

Шедевры мирового искусства

Да Винчи, Рафаэль, Рембрандт, Рубенс и другие мастера.

Знаковые экспонаты Эрмитажа

В том числе знаменитые часы «Павлин».

Личные покои царской семьи

Прогулка по пространствам, где проходила частная жизнь императоров.

Дворцовые тайны и интриги

А вы знали о том, что переезд судостроительных верфей из здания Адмиралтейства напрямую связан с бессонными ночами Екатерины Великой? Поговорим об историях любви Екатерины II и Орлова, Александра II и Долгорукой — и не только.

  • Входные билеты в Эрмитаж оплачиваются отдельно — 700 ₽ за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Место начала и завершения?
У Александровской колонны
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 126 туристов
Работаю гидом-переводчиком много лет. Собрал вокруг себя гидов-переводчиков (все основные языки), увлечённых своим делом, искренне любящих свой город и свою работу. По первой работе много с гастролями ездил по миру (дирижёр, окончил консерваторию в Петербурге). И каждый раз, возвращаясь домой, понимал, насколько же красив мой город. Буду рад поделиться этой эйфорией с вами.

