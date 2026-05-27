Эта экскурсия соединяет два мира Эрмитажа: парадные залы с шедеврами да Винчи, Рафаэля и Рембрандта и личные покои, где разворачивалась жизнь императорской семьи.
Вы увидите главные произведения искусства и услышите истории о любви, интригах и тайнах Романовых — без сухих фактов, но с живыми деталями.
Вы увидите главные произведения искусства и услышите истории о любви, интригах и тайнах Романовых — без сухих фактов, но с живыми деталями.
Описание билета
Парадные залы Зимнего дворца
Иорданская лестница, роскошные интерьеры и атмосфера императорского Петербурга.
Шедевры мирового искусства
Да Винчи, Рафаэль, Рембрандт, Рубенс и другие мастера.
Знаковые экспонаты Эрмитажа
В том числе знаменитые часы «Павлин».
Личные покои царской семьи
Прогулка по пространствам, где проходила частная жизнь императоров.
Дворцовые тайны и интриги
А вы знали о том, что переезд судостроительных верфей из здания Адмиралтейства напрямую связан с бессонными ночами Екатерины Великой? Поговорим об историях любви Екатерины II и Орлова, Александра II и Долгорукой — и не только.
Организационные детали
- Входные билеты в Эрмитаж оплачиваются отдельно — 700 ₽ за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Александровской колонны
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 126 туристов
Работаю гидом-переводчиком много лет. Собрал вокруг себя гидов-переводчиков (все основные языки), увлечённых своим делом, искренне любящих свой город и свою работу. По первой работе много с гастролями ездил по миру (дирижёр, окончил консерваторию в Петербурге). И каждый раз, возвращаясь домой, понимал, насколько же красив мой город. Буду рад поделиться этой эйфорией с вами.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Шедевры Эрмитажа и тайны Романовых»
Индивидуальная
до 3 чел.
Эрмитаж классический и тайный
Полюбоваться искусством разных эпох и культур с профессиональным гидом
Начало: В Эрмитаже
30 мая в 16:30
31 мая в 11:30
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Билеты
Эрмитаж: от Зимнего дворца до сокровищницы искусств
Осмотреть парадные и проследить эволюцию западноевропейского искусства
Начало: Около Зимнего дворца
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7938 ₽ за всё до 2 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны шедевров Эрмитажа
Изучить главные сокровища музея и раскрыть их секреты на экскурсии с дипломированным историком
Начало: У Иорданской лестницы
Завтра в 15:00
29 мая в 12:00
7144 ₽
7937 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Билеты
Шедевры Эрмитажа (билеты включены)
Исследовать коллекцию одного из самых богатых музеев мира
Начало: У входа в Эрмитаж
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3420 ₽
3600 ₽ за билет
от 8500 ₽ за экскурсию