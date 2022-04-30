Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Вы начнете с парадных залов Зимнего дворца. Почувствуете себя гостем императорской семьи, поднимаясь по главной Иорданской лестнице до величественных залов Зимнего дворца. Осмотрите образцы западноевропейского искусства, включая творения Античности. Отыщете зал со знаменитыми часами «Павлин». Познакомитесь с экспозициями Старого и Нового Эрмитажа. Увидите полотна Леонардо да Винчи и единственную в Россию скульптуру Микеланджело.

Чтобы обойти все 350 залов Эрмитажа, надо пройти 24 километра, а для просмотра всех экспонатов (их более трех миллионов) понадобятся годы. Для первого посещения музея мы собрали главные шедевры коллекции и сформировали удобный для прохождения маршрут. Поэтому прогулка будет легкой и без детальной информации о второстепенных произведениях.

Маршрут

— роскошная Парадная лестница из белого мрамора, сохранившая барочные элементы эпохи Растрелли

— Большой Тронный зал, помещение для торжественных приемов

— Павильонный зал, где находятся знаменитые часы «Павлин»

— произведения работ Рембрандта, Микеланджело и да Винчи

— и многое другое!

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 10-15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно