Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Вы начнете с парадных залов Зимнего дворца. Почувствуете себя гостем императорской семьи, поднимаясь по главной Иорданской лестнице до величественных залов Зимнего дворца. Осмотрите образцы западноевропейского искусства, включая творения Античности. Отыщете зал со знаменитыми часами «Павлин». Познакомитесь с экспозициями Старого и Нового Эрмитажа. Увидите полотна Леонардо да Винчи и единственную в Россию скульптуру Микеланджело.
Чтобы обойти все 350 залов Эрмитажа, надо пройти 24 километра, а для просмотра всех экспонатов (их более трех миллионов) понадобятся годы. Для первого посещения музея мы собрали главные шедевры коллекции и сформировали удобный для прохождения маршрут. Поэтому прогулка будет легкой и без детальной информации о второстепенных произведениях.
— роскошная Парадная лестница из белого мрамора, сохранившая барочные элементы эпохи Растрелли
— Большой Тронный зал, помещение для торжественных приемов
— Павильонный зал, где находятся знаменитые часы «Павлин»
— произведения работ Рембрандта, Микеланджело и да Винчи
— и многое другое!