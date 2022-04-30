Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия

Первое знакомство с главными шедеврами коллекции и интерьерами парадных залов музея

Мини-группа
Эрмитаж — второй по величине художественный музей в мире.

В нем легко потеряться, особенно, если это первый визит.

Приложение, установленное на ваш смартфон, проведет вас по лаконичному маршруту и познакомит с самыми известными произведениями искусства.

Приготовьтесь к встрече с мастерами Возрождения, золотым веком голландской живописи и другими экспонатами мирового значения.
Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия
Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия
Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия
Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия
Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия
Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия
Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия
Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия
Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вы начнете с парадных залов Зимнего дворца. Почувствуете себя гостем императорской семьи, поднимаясь по главной Иорданской лестнице до величественных залов Зимнего дворца. Осмотрите образцы западноевропейского искусства, включая творения Античности. Отыщете зал со знаменитыми часами «Павлин». Познакомитесь с экспозициями Старого и Нового Эрмитажа. Увидите полотна Леонардо да Винчи и единственную в Россию скульптуру Микеланджело.

Чтобы обойти все 350 залов Эрмитажа, надо пройти 24 километра, а для просмотра всех экспонатов (их более трех миллионов) понадобятся годы. Для первого посещения музея мы собрали главные шедевры коллекции и сформировали удобный для прохождения маршрут. Поэтому прогулка будет легкой и без детальной информации о второстепенных произведениях.

Маршрут

— роскошная Парадная лестница из белого мрамора, сохранившая барочные элементы эпохи Растрелли
— Большой Тронный зал, помещение для торжественных приемов
— Павильонный зал, где находятся знаменитые часы «Павлин»
— произведения работ Рембрандта, Микеланджело и да Винчи
— и многое другое!

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 10-15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Главное здание Эрмитажа — Зимний Дворец (Вход со стороны Иорданской лестницы — Маршрут №1)
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30, в среду, пятницу и субботу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник, четверг и воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30, в среду, пятницу и субботу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30

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