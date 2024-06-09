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Вы отправитесь в путешествие по Старому и Новому Эрмитажу, где выставлены работы итальянских художников.



От картин 14 века, где сильно влияние готики, через произведения Высокого Возрождения к работам 17–18 веков, где ощущаются черты реализма и барокко.



Вы узнаете, чем отличается масло от темперы, какие символы таят известные полотна и как молодые мастера нарушали каноны.