Вы отправитесь в путешествие по Старому и Новому Эрмитажу, где выставлены работы итальянских художников.
От картин 14 века, где сильно влияние готики, через произведения Высокого Возрождения к работам 17–18 веков, где ощущаются черты реализма и барокко.
Вы узнаете, чем отличается масло от темперы, какие символы таят известные полотна и как молодые мастера нарушали каноны.
От картин 14 века, где сильно влияние готики, через произведения Высокого Возрождения к работам 17–18 веков, где ощущаются черты реализма и барокко.
Вы узнаете, чем отличается масло от темперы, какие символы таят известные полотна и как молодые мастера нарушали каноны.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы рассмотрите работы Микеланджело, Леонардо, Рафаэля, Тициана и других именитых художников, а я расскажу:
- Как Мадонны получали свои имена и почему одна из них запросто могла быть Мадонной Сапожниковой
- Почему щегол — лучший друг Иисуса Христа
- Почему даже не самой лучшей работой можно и нужно гордиться
- Как по тапкам определить, изменяет ли жена
- Почему братья Диоскуры носят скорлупки яйца на голове
- Как итальянское искусство прошло путь от плоскостного изображения с нарушением пропорций к прекрасным образцам живописи, где человек стал венцом творения и центром полотна.
И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в музей — 500 руб. /чел. Билеты вы покупаете заранее для себя и гида.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 82 туристов
Здравствуйте! Я работаю гидом-переводчиком с 2006 года, экскурсовод 1-й категории, образование искусствоведческое. Показываю как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Вожу экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
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