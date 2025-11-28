Мои заказы

Аудиоэкскурсия «Сердце Италии в залах Эрмитажа»

Не просто посмотреть картины, а сложить из великих имён и шедевров мозаику эпохи Возрождения
Представьте, что вы делаете шаг с шумных улиц Петербурга — и вдруг вас окутывает золотое сияние Италии. Вы не просто в музее — вы в самом сердце Ренессанса, в гостях
у гениев, чьи имена изменили мир. Данная аудиоэкскурсия — это ваш личный ключ от дверей в волшебство Эрмитажа. И там вас будет ждать не сухой урок искусствоведения, а настоящее путешествие в живопись.

Описание аудиогида

Вы побываете под сводами лоджий Рафаэля — точной копии ватиканского шедевра, где можно гулять часами и разглядывать сотни библейских сюжетов.

Перейдёте от изысканной нежности Боттичелли к напряжённому, почти театральному реализму Караваджо. И поймёте, как один художник перевернул всё искусство.

Рядом с «Мадонной Конестабиле» Рафаэля ощутите умиротворение и узнаете, как юный гений смог создать идеал чистой материнской любви.

Встретитесь глазами с младенцем Христом на легендарной «Мадонне Литта» Леонардо да Винчи, раскроете секреты его улыбки и услышите историю о том, почему эта картина — одна из самых загадочных в мире.

Пройдётесь по солнечной площади с Каналетто и станете свидетелем пышного приёма посла, а затем попадёте под гипнотический взгляд «Кающейся Магдалины» Тициана.

Станете свидетелем интимной «Любовной сцены» Джулио Романо и подслушаете нежную беседу «Святого семейства» Рафаэля.

Почувствуете, как на вас смотрит с полотна «Скорчившийся мальчик» Микеланджело — не картина, а скульптура в красках.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит без гида
  • Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (500 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы)
  • После бронирования экскурсии на сайте я пришлю вам ссылку для доплаты. После 100% оплаты вы получите ссылку на Telegram-бот. Доступ откроется на один аккаунт и останется у вас навсегда
  • Вам потребуется заряженный гаджет с доступом в интернет и свои наушники

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 13226 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
читать дальше

сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!

