Представьте, что вы делаете шаг с шумных улиц Петербурга — и вдруг вас окутывает золотое сияние Италии. Вы не просто в музее — вы в самом сердце Ренессанса, в гостях

у гениев, чьи имена изменили мир. Данная аудиоэкскурсия — это ваш личный ключ от дверей в волшебство Эрмитажа. И там вас будет ждать не сухой урок искусствоведения, а настоящее путешествие в живопись.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание аудиогида

Вы побываете под сводами лоджий Рафаэля — точной копии ватиканского шедевра, где можно гулять часами и разглядывать сотни библейских сюжетов.

Перейдёте от изысканной нежности Боттичелли к напряжённому, почти театральному реализму Караваджо. И поймёте, как один художник перевернул всё искусство.

Рядом с «Мадонной Конестабиле» Рафаэля ощутите умиротворение и узнаете, как юный гений смог создать идеал чистой материнской любви.

Встретитесь глазами с младенцем Христом на легендарной «Мадонне Литта» Леонардо да Винчи, раскроете секреты его улыбки и услышите историю о том, почему эта картина — одна из самых загадочных в мире.

Пройдётесь по солнечной площади с Каналетто и станете свидетелем пышного приёма посла, а затем попадёте под гипнотический взгляд «Кающейся Магдалины» Тициана.

Станете свидетелем интимной «Любовной сцены» Джулио Романо и подслушаете нежную беседу «Святого семейства» Рафаэля.

Почувствуете, как на вас смотрит с полотна «Скорчившийся мальчик» Микеланджело — не картина, а скульптура в красках.

Организационные детали