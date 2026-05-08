«Иван Шишкин»: ретроспектива в корпусе Бенуа (билеты включены)
Полюбоваться полотнами живописца в Петербурге
Приглашаем вас прогуляться по временной выставке Ивана Шишкина в стенах исторического корпуса Бенуа. Вы встретите более 150 произведений мастера пейзажа и погрузитесь в мир русской природы. Ощутите гармонию между картинами и архитектурным пространством. Вместе мы проследим творческий путь Шишкина — от ученического периода до шедевров конца 19 века.
Шедевры русского пейзажа. Вы увидите самые известные и любимые картины Ивана Шишкина — «Утро в сосновом лесу», «Рожь», «Корабельная роща». И менее известные, но не менее прекрасные работы.
Мастерство. Мы поговорим о технике Шишкина, его внимании к деталям, умении передать свет, воздух и фактуру.
Природа. Вы прочувствуете любовь художника к родной природе, его восхищение красотой русского леса, полей и лугов.
Русская культура. Мы обсудим, как творчество Шишкина связано с отечественной литературой, музыкой и историей.
Контекст. Вспомним о времени, в котором жил и творил мастер, о его месте в художественной жизни России 19 века.
Диалог искусства и архитектуры. Увидим, как картины взаимодействуют с классическим интерьером корпуса Бенуа, как они дополняют и обогащают друг друга.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто интересуется историей русской культуры
Любит русскую живопись и творчество Ивана Шишкина
Хочет увидеть красоту природы глазами художника
Организационные детали
Выставка продлится до 9 ноября 2026 года
Входные билеты включены в стоимость экскурсии (перед бронированием уточняйте наличие билетов на выбранные дату и время)
В подарок вы получите 2 билета на выставку «Наш Авангард»
Экскурсию можно провести на иностранном языке, а также увеличить количество участников (детали уточняйте в переписке)
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В корпусе Бенуа
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1731 туриста
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года.
Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Влад
Были на выставке «Иван Шишкин: ретроспектива в корпусе Бенуа» компанией — супер! Леса, поля и природа на картинах такие живые, что чувствуешь свежий воздух. Гид рассказывал увлекательно, с душой, вся группа в восторге. Тёпло рекомендуем!
И
Иван
Отличная выставка с профессиональным гидом!
