Приглашаем вас прогуляться по временной выставке Ивана Шишкина в стенах исторического корпуса Бенуа. Вы встретите более 150 произведений мастера пейзажа и погрузитесь в мир русской природы. Ощутите гармонию между картинами и архитектурным пространством. Вместе мы проследим творческий путь Шишкина — от ученического периода до шедевров конца 19 века.

Выставка начнёт работу 24 апреля 2026 года

Шедевры русского пейзажа. Вы увидите самые известные и любимые картины Ивана Шишкина — «Утро в сосновом лесу», «Рожь», «Корабельная роща». И менее известные, но не менее прекрасные работы.

Мастерство. Мы поговорим о технике Шишкина, его внимании к деталям, умении передать свет, воздух и фактуру.

Природа. Вы прочувствуете любовь художника к родной природе, его восхищение красотой русского леса, полей и лугов.

Русская культура. Мы обсудим, как творчество Шишкина связано с отечественной литературой, музыкой и историей.

Контекст. Вспомним о времени, в котором жил и творил мастер, о его месте в художественной жизни России 19 века.

Диалог искусства и архитектуры. Увидим, как картины взаимодействуют с классическим интерьером корпуса Бенуа, как они дополняют и обогащают друг друга.

Тем, кто интересуется историей русской культуры

Любит русскую живопись и творчество Ивана Шишкина

Хочет увидеть красоту природы глазами художника

