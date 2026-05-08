Мои заказы

«Иван Шишкин»: ретроспектива в корпусе Бенуа (билеты включены)

Полюбоваться полотнами живописца в Петербурге
Приглашаем вас прогуляться по временной выставке Ивана Шишкина в стенах исторического корпуса Бенуа. Вы встретите более 150 произведений мастера пейзажа и погрузитесь в мир русской природы. Ощутите гармонию между картинами и архитектурным пространством. Вместе мы проследим творческий путь Шишкина — от ученического периода до шедевров конца 19 века.
5
2 отзыва
«Иван Шишкин»: ретроспектива в корпусе Бенуа (билеты включены)
«Иван Шишкин»: ретроспектива в корпусе Бенуа (билеты включены)
«Иван Шишкин»: ретроспектива в корпусе Бенуа (билеты включены)

Описание билета

Выставка начнёт работу 24 апреля 2026 года

Что вас ожидает

Шедевры русского пейзажа. Вы увидите самые известные и любимые картины Ивана Шишкина — «Утро в сосновом лесу», «Рожь», «Корабельная роща». И менее известные, но не менее прекрасные работы.

Мастерство. Мы поговорим о технике Шишкина, его внимании к деталям, умении передать свет, воздух и фактуру.

Природа. Вы прочувствуете любовь художника к родной природе, его восхищение красотой русского леса, полей и лугов.

Русская культура. Мы обсудим, как творчество Шишкина связано с отечественной литературой, музыкой и историей.

Контекст. Вспомним о времени, в котором жил и творил мастер, о его месте в художественной жизни России 19 века.

Диалог искусства и архитектуры. Увидим, как картины взаимодействуют с классическим интерьером корпуса Бенуа, как они дополняют и обогащают друг друга.

Кому подойдёт экскурсия

  • Тем, кто интересуется историей русской культуры
  • Любит русскую живопись и творчество Ивана Шишкина
  • Хочет увидеть красоту природы глазами художника

Организационные детали

  • Выставка продлится до 9 ноября 2026 года
  • Входные билеты включены в стоимость экскурсии (перед бронированием уточняйте наличие билетов на выбранные дату и время)
  • В подарок вы получите 2 билета на выставку «Наш Авангард»
  • Экскурсию можно провести на иностранном языке, а также увеличить количество участников (детали уточняйте в переписке)
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В корпусе Бенуа
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1731 туриста
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Влад
Были на выставке «Иван Шишкин: ретроспектива в корпусе Бенуа» компанией — супер! Леса, поля и природа на картинах такие живые, что чувствуешь свежий воздух. Гид рассказывал увлекательно, с душой, вся группа в восторге. Тёпло рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Отличная выставка с профессиональным гидом!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на ««Иван Шишкин»: ретроспектива в корпусе Бенуа (билеты включены)»

Шишкин - царь леса: экскурсия в корпусе Бенуа (билеты включены)
1 час
6 отзывов
Билеты
Шишкин - царь леса: экскурсия в корпусе Бенуа (билеты включены)
За знакомыми картинами - неожиданные истории
Начало: У корпуса Бенуа
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
2700 ₽ за билет
Парадоксы Кончаловского в корпусе Бенуа (билеты включены)
1 час
9 отзывов
Билеты
Парадоксы Кончаловского в корпусе Бенуа (билеты включены)
Исследовать ретроспективу творчества противоречивого живописца. До 14 сентября 2026 года
Начало: В корпусе Бенуа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2600 ₽ за билет
Корпус Бенуа в Русском музее: искусство как предчувствие (билеты включены)
2 часа
7 отзывов
Билеты
Корпус Бенуа в Русском музее: искусство как предчувствие (билеты включены)
Узнать, как художники начала 20 века предсказывали революции, войны и социальные потрясения
Начало: На Инженерной улице
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3900 ₽ за билет
Экскурсия в Русском музее «Иван Шишкин: певец родной природы» (билеты включены)
1 час
-
5%
2 отзыва
Билеты
Экскурсия в Русском музее «Иван Шишкин: певец родной природы» (билеты включены)
В деталях раскрыть творческий путь уникального художника и узнать, кто же написал тех самых медведей
Начало: У корпуса Бенуа
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2613 ₽2750 ₽ за билет
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
-5%
до 31 августа
от 7078 ₽ за экскурсию