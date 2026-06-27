За парадным фасадом Константиновского дворца в Стрельне скрывается драматичная история: от петровского русского Версаля до полного забвения в 20 веке. Мы покажем, как здесь пересекаются две эпохи — имперская и современная.
Вы не только увидите возрождённые интерьеры, но и поймёте, как в этих стенах история обретает новую жизнь.
Вы не только увидите возрождённые интерьеры, но и поймёте, как в этих стенах история обретает новую жизнь.
Описание экскурсии
Вы отправитесь из центра Петербурга к бывшей резиденции Романовых. Дорога займёт около 1,5 часов, и это время не будет скучным: гид начнёт рассказ ещё в автобусе, погружая вас в историю Стрельны и её знаменитого дворца.
По прибытии — экскурсия по Константиновскому дворцу. В программе:
- прогулка по анфиладе парадных залов и гостиных: вы увидите Бельведер, Мраморный зал, Голубую гостиную
- посещение официальных апартаментов Президента РФ
- знакомство с современной ролью дворца как площадки для международных конгрессов и саммитов
В музейных залах представлена коллекция русского искусства 18–19 веков. Среди экспонатов — живопись и графика, художественное стекло и фарфор, финифть и изделия из резной кости.
Организационные детали
- Поедем на автобусе туристического класса
- Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие льготу
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, пятницу и воскресенье в 12:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2600 ₽
|Пенсионеры
|2400 ₽
|Школьники
|2000 ₽
|Студенты
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, пятницу и воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 14612 туристов
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Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
От поездки в Большой Константиновский дворец в Стрельне (Дворец конгрессов) осталось неоднозначное впечатление.
По дороге экскурсовод от Турсервис много и интересно рассказывала о зданиях и местах, которые мы проезжали.
Перед посещением дворца
По дороге экскурсовод от Турсервис много и интересно рассказывала о зданиях и местах, которые мы проезжали.
Перед посещением дворца
+1
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Отлично, полностью оправдало наши ожидания
+7
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впечатления самые приятные от экскурсии! особо хочу поблагодарить гида Ирину, было очень интересно ее слушать, великолепная дикция и манера повествования!
Константиновский дворец - строгий, с мужским характером и лоском!
Константиновский дворец - строгий, с мужским характером и лоском!
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С
Интересная экскурсия, очень красивый дворец. Спасибо гиду за содержательный рассказ.
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Е
Экскурсия очень понравилась!! Была очарована этим местом! Долго думала ехать или нет. В итоге ничуть не пожалела об экскурсии! Спасибо большое!!!
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С
.
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