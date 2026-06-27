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Из Петербурга - в Большой Стрельнинский дворец (билеты включены)

Пройти по анфиладе парадных залов и раскрыть секреты императорской резиденции
За парадным фасадом Константиновского дворца в Стрельне скрывается драматичная история: от петровского русского Версаля до полного забвения в 20 веке. Мы покажем, как здесь пересекаются две эпохи — имперская и современная.

Вы не только увидите возрождённые интерьеры, но и поймёте, как в этих стенах история обретает новую жизнь.
4.7
6 отзывов
Из Петербурга - в Большой Стрельнинский дворец (билеты включены)
Из Петербурга - в Большой Стрельнинский дворец (билеты включены)
Из Петербурга - в Большой Стрельнинский дворец (билеты включены)

Описание экскурсии

Вы отправитесь из центра Петербурга к бывшей резиденции Романовых. Дорога займёт около 1,5 часов, и это время не будет скучным: гид начнёт рассказ ещё в автобусе, погружая вас в историю Стрельны и её знаменитого дворца.

По прибытии — экскурсия по Константиновскому дворцу. В программе:

  • прогулка по анфиладе парадных залов и гостиных: вы увидите Бельведер, Мраморный зал, Голубую гостиную
  • посещение официальных апартаментов Президента РФ
  • знакомство с современной ролью дворца как площадки для международных конгрессов и саммитов

В музейных залах представлена коллекция русского искусства 18–19 веков. Среди экспонатов — живопись и графика, художественное стекло и фарфор, финифть и изделия из резной кости.

Организационные детали

  • Поедем на автобусе туристического класса
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие льготу
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, пятницу и воскресенье в 12:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный2600 ₽
Пенсионеры2400 ₽
Школьники2000 ₽
Студенты2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, пятницу и воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 14612 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
2
1
А
От поездки в Большой Константиновский дворец в Стрельне (Дворец конгрессов) осталось неоднозначное впечатление.
По дороге экскурсовод от Турсервис много и интересно рассказывала о зданиях и местах, которые мы проезжали.
Перед посещением дворца
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нас разделили на две группы по 15 человек, предупредили об особых мерах безопасности: фотографировать (за 100 руб) только то, что разрешат, ходить только группой в сопровождении экскурсовода, одним оставаться нельзя.
Нашей группе с экскурсоводом очень не повезло: Инна вела себя как учитель с тупыми и нерадивыми учениками, разговаривала командным тоном, раздражалась, когда ей задавали вопросы.
Теперь о самом дворце. Очередной низкий поклон нашим реставраторам! Они смогли за 18 месяцев из кошмарной заброшки сделать прелестный дворец с прекрасными интерьерами. наполнить его мебелью той эпохи, заново создать красивый регулярный парк (в парк нам зайти не разрешалось, туда отдельная экскурсия).
В общем, второй раз мы бы туда не поехали.

От поездки в Большой Константиновский дворец в Стрельне (Дворец конгрессов) осталось неоднозначное впечатление.
От поездки в Большой Константиновский дворец в Стрельне (Дворец конгрессов) осталось неоднозначное впечатление.
От поездки в Большой Константиновский дворец в Стрельне (Дворец конгрессов) осталось неоднозначное впечатление.
От поездки в Большой Константиновский дворец в Стрельне (Дворец конгрессов) осталось неоднозначное впечатление.
От поездки в Большой Константиновский дворец в Стрельне (Дворец конгрессов) осталось неоднозначное впечатление.
От поездки в Большой Константиновский дворец в Стрельне (Дворец конгрессов) осталось неоднозначное впечатление.
От поездки в Большой Константиновский дворец в Стрельне (Дворец конгрессов) осталось неоднозначное впечатление.
От поездки в Большой Константиновский дворец в Стрельне (Дворец конгрессов) осталось неоднозначное впечатление.+1
От поездки в Большой Константиновский дворец в Стрельне (Дворец конгрессов) осталось неоднозначное впечатление.
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Игорь
Отлично, полностью оправдало наши ожидания
Отлично, полностью оправдало наши ожидания
Отлично, полностью оправдало наши ожидания
Отлично, полностью оправдало наши ожидания
Отлично, полностью оправдало наши ожидания
Отлично, полностью оправдало наши ожидания
Отлично, полностью оправдало наши ожидания
Отлично, полностью оправдало наши ожидания
Отлично, полностью оправдало наши ожидания+7
Отлично, полностью оправдало наши ожидания
Отлично, полностью оправдало наши ожидания
Отлично, полностью оправдало наши ожидания
Отлично, полностью оправдало наши ожидания
Отлично, полностью оправдало наши ожидания
Отлично, полностью оправдало наши ожидания
Отлично, полностью оправдало наши ожидания
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Юлия
впечатления самые приятные от экскурсии! особо хочу поблагодарить гида Ирину, было очень интересно ее слушать, великолепная дикция и манера повествования!
Константиновский дворец - строгий, с мужским характером и лоском!
впечатления самые приятные от экскурсии! особо хочу поблагодарить гида Ирину, было очень интересно ее слушать, великолепная
впечатления самые приятные от экскурсии! особо хочу поблагодарить гида Ирину, было очень интересно ее слушать, великолепная
впечатления самые приятные от экскурсии! особо хочу поблагодарить гида Ирину, было очень интересно ее слушать, великолепная
впечатления самые приятные от экскурсии! особо хочу поблагодарить гида Ирину, было очень интересно ее слушать, великолепная
впечатления самые приятные от экскурсии! особо хочу поблагодарить гида Ирину, было очень интересно ее слушать, великолепная
впечатления самые приятные от экскурсии! особо хочу поблагодарить гида Ирину, было очень интересно ее слушать, великолепная
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С
Интересная экскурсия, очень красивый дворец. Спасибо гиду за содержательный рассказ.
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Е
Экскурсия очень понравилась!! Была очарована этим местом! Долго думала ехать или нет. В итоге ничуть не пожалела об экскурсии! Спасибо большое!!!
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С
.
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