За парадным фасадом Константиновского дворца в Стрельне скрывается драматичная история: от петровского русского Версаля до полного забвения в 20 веке. Мы покажем, как здесь пересекаются две эпохи — имперская и современная. Вы не только увидите возрождённые интерьеры, но и поймёте, как в этих стенах история обретает новую жизнь.

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Описание экскурсии

Вы отправитесь из центра Петербурга к бывшей резиденции Романовых. Дорога займёт около 1,5 часов, и это время не будет скучным: гид начнёт рассказ ещё в автобусе, погружая вас в историю Стрельны и её знаменитого дворца.

По прибытии — экскурсия по Константиновскому дворцу. В программе:

прогулка по анфиладе парадных залов и гостиных: вы увидите Бельведер, Мраморный зал, Голубую гостиную

посещение официальных апартаментов Президента РФ

знакомство с современной ролью дворца как площадки для международных конгрессов и саммитов

В музейных залах представлена коллекция русского искусства 18–19 веков. Среди экспонатов — живопись и графика, художественное стекло и фарфор, финифть и изделия из резной кости.

Организационные детали