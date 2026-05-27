Как живопись два раза спасла жизнь живописцу? Что стало причиной ссоры между Шишкином и Куинджи, да такой, что они заложили дверь между мастерскими? Ответы вы найдёте на временной выставке художника, которого называли царём леса. Вы увидите его лучшие работы, а мы расскажем, почему Ивану Ивановичу не было и не будет равных в изображении русского пейзажа.

Описание экскурсии

Путь в искусство. Вы узнаете, как мальчик из респектабельной купеческой семьи преодолел трудности и стал великим пейзажистом.

Секрет мастера. Разберётесь, почему у других художников просто поле, лес, река, а у Шишкина они становились Полем, Лесом, Рекой.

Художник и общество. Познакомитесь с историей передвижников и поймёте, какую роль в ней играл Иван Иванович.

Два гения. Сравните творчество великих пейзажистов — Ивана Шишкина и Фёдора Васильева. Обсудим, что важнее: объективное искусство или эмоции.

Любовь и трагедия. Услышите драматичную историю жизни художника, о том, как живопись дважды спасла его после личных катастроф.

Верность России. Поймёте, почему Шишкин вернулся на родину, хотя мог жить в Берлине, Дрездене или Швейцарии.

Академия и ученики. Узнаете о преподавании, дружбе и ссоре с Куинджи, и о том, как дверь между их мастерскими стала символом конфликта.

