Иван Шишкин в Русском музее: живопись - это живая беседа с Богом
Увидеть в Санкт-Петербурге лучшие полотна и узнать о судьбе художника
Как живопись два раза спасла жизнь живописцу? Что стало причиной ссоры между Шишкином и Куинджи, да такой, что они заложили дверь между мастерскими? Ответы вы найдёте на временной выставке художника, которого называли царём леса.
Вы увидите его лучшие работы, а мы расскажем, почему Ивану Ивановичу не было и не будет равных в изображении русского пейзажа.
Описание экскурсии
Путь в искусство. Вы узнаете, как мальчик из респектабельной купеческой семьи преодолел трудности и стал великим пейзажистом.
Секрет мастера. Разберётесь, почему у других художников просто поле, лес, река, а у Шишкина они становились Полем, Лесом, Рекой.
Художник и общество. Познакомитесь с историей передвижников и поймёте, какую роль в ней играл Иван Иванович.
Два гения. Сравните творчество великих пейзажистов — Ивана Шишкина и Фёдора Васильева. Обсудим, что важнее: объективное искусство или эмоции.
Любовь и трагедия. Услышите драматичную историю жизни художника, о том, как живопись дважды спасла его после личных катастроф.
Верность России. Поймёте, почему Шишкин вернулся на родину, хотя мог жить в Берлине, Дрездене или Швейцарии.
Академия и ученики. Узнаете о преподавании, дружбе и ссоре с Куинджи, и о том, как дверь между их мастерскими стала символом конфликта.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается входной билет на выставку: 700 ₽ — взрослые, 450 ₽ — пенсионеры, студенты и школьники. Лучше покупать заранее онлайн. Если билетов на сайте уже нет, гид постарается помочь с покупкой
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В корпусе Бенуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 10754 туристов
Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов нашего города.
Практически с самого начала мы читать дальшеуменьшить
стали, кроме взрослых экскурсий, предлагать ещё и детские. Когда-то эти экскурсии были разработаны для наших собственных детей. Дети выросли, а экскурсии остались. Причём год от года наши детские экскурсии изменяются, дополняются, улучшаются, становятся интереснее и разнообразнее. Наши детские экскурсии — это наше ноу-хау, визитная карточка и гордость!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Иван Шишкин в Русском музее: живопись - это живая беседа с Богом»