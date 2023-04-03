Квест-экскурсия “Проклятие художников” в Русском музее.

Хотите разгадать тайны художников? Расшифровать символы на картинах? Найти секретные надписи? Увидеть самые страшные произведения?

Семейная Квест-экскурсия “Проклятие художников” окунет вас в художественный мир Русского музея. Через игру вы познакомитесь с главными художниками музея: Айвазовским, Брюлловым, Левицким и другими. Вы будете искать тайные символы на полотнах, разгадывать головоломки, выполнять необычные задания, увидите самые страшные картины и рассекретите хитрости знаменитых художников!

Квест-экскурсия проходит с новыми технологиями. Вы приходите в музей и пишете кодовое слово в сообщения группы Вконтакте. Квест начнется автоматически. Ведущий будет присылать Вам маршрут квеста, ретро-фотографии и тайные шифры, необычные задания и головоломки. Вы прогуляетесь по самым красивым залам музея, познакомитесь с художниками и увидите их культовые картины.

Квест адаптирован для детей 6-13 лет, но интересен и взрослым, и подросткам. Длится 1-1,5 часа. Квест индивидуальный, его можно пройти в любое время в часы работы музея. Также можно провести квест для класса или группы.

Этот квест создала я, Ксения Федорина, искусствовед, влюбленный в свое дело. Надеюсь, с ним Вы почувствуете интерес к искусству и захотите узнавать о нем еще и еще.

Семейный билет (1 взрослый + 1 ребенок) 1300.

Доп. билет 800.

Дети до 4 лет бесплатно.

Билеты в музей не включены.