Проклятие художников: игровая экскурсия по Русскому музею с виртуальным ведущим
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Что вас ожидает:
- Главные парадные залы
- Самые знаменитые картины
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Квест-экскурсия “Проклятие художников” в Русском музее.
Хотите разгадать тайны художников? Расшифровать символы на картинах? Найти секретные надписи? Увидеть самые страшные произведения?
Семейная Квест-экскурсия “Проклятие художников” окунет вас в художественный мир Русского музея. Через игру вы познакомитесь с главными художниками музея: Айвазовским, Брюлловым, Левицким и другими. Вы будете искать тайные символы на полотнах, разгадывать головоломки, выполнять необычные задания, увидите самые страшные картины и рассекретите хитрости знаменитых художников!
Квест-экскурсия проходит с новыми технологиями. Вы приходите в музей и пишете кодовое слово в сообщения группы Вконтакте. Квест начнется автоматически. Ведущий будет присылать Вам маршрут квеста, ретро-фотографии и тайные шифры, необычные задания и головоломки. Вы прогуляетесь по самым красивым залам музея, познакомитесь с художниками и увидите их культовые картины.
Квест адаптирован для детей 6-13 лет, но интересен и взрослым, и подросткам. Длится 1-1,5 часа. Квест индивидуальный, его можно пройти в любое время в часы работы музея. Также можно провести квест для класса или группы.
Этот квест создала я, Ксения Федорина, искусствовед, влюбленный в свое дело. Надеюсь, с ним Вы почувствуете интерес к искусству и захотите узнавать о нем еще и еще.
Семейный билет (1 взрослый + 1 ребенок) 1300.
Доп. билет 800.
Дети до 4 лет бесплатно.
Билеты в музей не включены.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Квест-экскурсия по Русскому музею с виртуальным ведущим!
- Что не входит
- Билет в музей
- Место начала и завершения?
- Инженерная ул. , 2-4А
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Билет в Руссский музей (Михайловский дворец) не включен
- Детям бесплатно. Квест проходит по полной предоплате минимум за 2 часа до начала. После этого Вы получите инструкцию для игры и сможете начать квест. Напоминаю
- Что задания приходят через приложение Вконтакте
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
3 апр 2023
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