Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее

Проклятие художников: игровая экскурсия по Русскому музею с виртуальным ведущим

5
1 оценка
Описание
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Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Главные парадные залы
  • Самые знаменитые картины
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Описание

Квест-экскурсия “Проклятие художников” в Русском музее.
Хотите разгадать тайны художников? Расшифровать символы на картинах? Найти секретные надписи? Увидеть самые страшные произведения?
Семейная Квест-экскурсия “Проклятие художников” окунет вас в художественный мир Русского музея. Через игру вы познакомитесь с главными художниками музея: Айвазовским, Брюлловым, Левицким и другими. Вы будете искать тайные символы на полотнах, разгадывать головоломки, выполнять необычные задания, увидите самые страшные картины и рассекретите хитрости знаменитых художников!
Квест-экскурсия проходит с новыми технологиями. Вы приходите в музей и пишете кодовое слово в сообщения группы Вконтакте. Квест начнется автоматически. Ведущий будет присылать Вам маршрут квеста, ретро-фотографии и тайные шифры, необычные задания и головоломки. Вы прогуляетесь по самым красивым залам музея, познакомитесь с художниками и увидите их культовые картины.
Квест адаптирован для детей 6-13 лет, но интересен и взрослым, и подросткам. Длится 1-1,5 часа. Квест индивидуальный, его можно пройти в любое время в часы работы музея. Также можно провести квест для класса или группы.
Этот квест создала я, Ксения Федорина, искусствовед, влюбленный в свое дело. Надеюсь, с ним Вы почувствуете интерес к искусству и захотите узнавать о нем еще и еще.
Семейный билет (1 взрослый + 1 ребенок) 1300.
Доп. билет 800.
Дети до 4 лет бесплатно.
Билеты в музей не включены.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квест-экскурсия по Русскому музею с виртуальным ведущим!
Что не входит
  • Билет в музей
Место начала и завершения?
Инженерная ул. , 2-4А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Билет в Руссский музей (Михайловский дворец) не включен
  • Детям бесплатно. Квест проходит по полной предоплате минимум за 2 часа до начала. После этого Вы получите инструкцию для игры и сможете начать квест. Напоминаю
  • Что задания приходят через приложение Вконтакте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3 апр 2023

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