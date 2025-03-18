Из Петербурга - на линию Маннергейма: советско-финская война

Узнать больше о событиях 1939-1940 годов в местах, где они происходили
Меткая строка Твардовского «На той войне незнаменитой…» хорошо отражает то, что этот 3-месячный конфликт оказался в тени Великой Отечественной и породил много мифологем.

К их числу относится представление о финских укреплениях на Карельском перешейке как о практическом несокрушимом барьере на пути Красной Армии. Так ли это на самом деле? Вы сможете увидеть сами.
Из Петербурга - на линию Маннергейма: советско-финская война
Из Петербурга - на линию Маннергейма: советско-финская война
Из Петербурга - на линию Маннергейма: советско-финская война
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

В ходе экскурсии мы:

  • побываем на берегах пограничной реки Сестры и поговорим об изменениях границ на Карельском перешейке
  • посетим мощный укрепузел Суммакюля и сможем попасть внутрь подземных казарм финских дотов-миллионников
  • поговорим о причинах неудачи первого штурма финских позиций и применении советских экспериментальных танков
  • постоим около советской и финской братской могил

Вы узнаете:

  • о взаимоотношениях Финляндии и советской России в 1918–1939 гг.
  • формальном поводе конфликта — инциденте в деревне Майнила
  • общем ходе военных действий
  • вооружении советской и финской армий
  • действиях флота и авиации противоборствующих сторон
  • иностранной помощи Финляндии и международном положении СССР
  • легендах и мифах «Зимней войны»
  • личности Карла Маннергейма
  • итогах и исторических последствиях советско-финской войны

Хорошим подспорьем в нашем путешествии будет большое количество карт, схем объектов и исторических фотографий.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Matrix
  • Мы можем поехать на вашем авто, тогда стоимость будет 10 000 ₽
  • В случае большого количества участников организую трансляцию рассказа на все автомобили
  • Одежда желательна лесная, походная. Необходимо взять с собой фонарики, питание

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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