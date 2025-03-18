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Меткая строка Твардовского «На той войне незнаменитой…» хорошо отражает то, что этот 3-месячный конфликт оказался в тени Великой Отечественной и породил много мифологем.



К их числу относится представление о финских укреплениях на Карельском перешейке как о практическом несокрушимом барьере на пути Красной Армии. Так ли это на самом деле? Вы сможете увидеть сами.