Меткая строка Твардовского «На той войне незнаменитой…» хорошо отражает то, что этот 3-месячный конфликт оказался в тени Великой Отечественной и породил много мифологем.
К их числу относится представление о финских укреплениях на Карельском перешейке как о практическом несокрушимом барьере на пути Красной Армии. Так ли это на самом деле? Вы сможете увидеть сами.
К их числу относится представление о финских укреплениях на Карельском перешейке как о практическом несокрушимом барьере на пути Красной Армии. Так ли это на самом деле? Вы сможете увидеть сами.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
В ходе экскурсии мы:
- побываем на берегах пограничной реки Сестры и поговорим об изменениях границ на Карельском перешейке
- посетим мощный укрепузел Суммакюля и сможем попасть внутрь подземных казарм финских дотов-миллионников
- поговорим о причинах неудачи первого штурма финских позиций и применении советских экспериментальных танков
- постоим около советской и финской братской могил
Вы узнаете:
- о взаимоотношениях Финляндии и советской России в 1918–1939 гг.
- формальном поводе конфликта — инциденте в деревне Майнила
- общем ходе военных действий
- вооружении советской и финской армий
- действиях флота и авиации противоборствующих сторон
- иностранной помощи Финляндии и международном положении СССР
- легендах и мифах «Зимней войны»
- личности Карла Маннергейма
- итогах и исторических последствиях советско-финской войны
Хорошим подспорьем в нашем путешествии будет большое количество карт, схем объектов и исторических фотографий.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Matrix
- Мы можем поехать на вашем авто, тогда стоимость будет 10 000 ₽
- В случае большого количества участников организую трансляцию рассказа на все автомобили
- Одежда желательна лесная, походная. Необходимо взять с собой фонарики, питание
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Григорий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 28 туристов
Коренной ленинградец. Выпускник исторического и философского факультетов СПбГУ. В течении 10 лет преподавал в различных ВУЗах Санкт-Петербурга. Руковожу общественной группой по восстановлению долговременной огневой точки (ДОТ) № 223 Карельского укрепленного района. С 2014 г. являюсь автором и организатором более 40 военно-исторических автомобильных экскурсий по Ленинградской области. Наши путешествия отличаются научным стилем изложения, большим количеством карт и исторических фотографий.Задать вопрос
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