Линия Маннергейма – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Линия Маннергейма» в Санкт-Петербурге, цены от 3 915 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
На микроавтобусе
скидка
10%
292 отзыва
12 часов
Групповая
до 16 чел.
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Начало: Пл. Искусств, 1, у памятника А.С. Пушкину
Расписание: Ежедневно в 08:00
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
43503 915 за человека
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
10%
282 отзыва
12 часов
Групповая
до 16 чел.
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Погрузиться в Средневековье, полюбоваться парком Монрепо и проехать вдоль берега Финского залива
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
43503 915 за человека
По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
На машине
6 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
Поездка с историком к финским укреплениям времён Второй мировой войны
Завтра в 10:00
13 авг в 17:00
17 375 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 августа 2024
    Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
    Замечательно. Экскурсовод вовлекала группу в свой рассказ в виде викторины. Единственное хотелось пожелать не делать исторические параллели с сегодняшнем событиями. Мнение на это неоднозначное.
  • С
    Светлана
    10 августа 2024
    Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
    Очень интересная экскурсия. Замечательный гид Ирена. Не первый раз на экскурсии в Выборге, есть с чем сравнить
  • М
    Мария
    9 августа 2024
    Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Эти 12 часов пролетели незаметно. Выборг поразил своей красотой архитектуры. Пройдясь по узким улочкам городка, вдыхая ароматы
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    кренделей с корицей, можно почувствовать уют и колорит этого прекрасного города. Парк Монрепо очень живописное место, советуем обязательно посетить. Спасибо большое гиду Наталье за интересную информацию и увлекательную поездку. Наталья замечательный человек с прекрасным чувством юмора и невероятной харизмой. Также хотелось бы отметить нашего водителя Виталия, отличный и позитивный человек(отдельно ставим ему 5 звезд😉) От поездки остались только приятные впечатления! Всем рекомендуем данную экскурсию!!

    Очень понравилась экскурсия. Эти 12 часов пролетели незаметно. Выборг поразил своей красотой архитектуры. Пройдясь по узкимОчень понравилась экскурсия. Эти 12 часов пролетели незаметно. Выборг поразил своей красотой архитектуры. Пройдясь по узкимОчень понравилась экскурсия. Эти 12 часов пролетели незаметно. Выборг поразил своей красотой архитектуры. Пройдясь по узкимОчень понравилась экскурсия. Эти 12 часов пролетели незаметно. Выборг поразил своей красотой архитектуры. Пройдясь по узкимОчень понравилась экскурсия. Эти 12 часов пролетели незаметно. Выборг поразил своей красотой архитектуры. Пройдясь по узкимОчень понравилась экскурсия. Эти 12 часов пролетели незаметно. Выборг поразил своей красотой архитектуры. Пройдясь по узкимОчень понравилась экскурсия. Эти 12 часов пролетели незаметно. Выборг поразил своей красотой архитектуры. Пройдясь по узкимОчень понравилась экскурсия. Эти 12 часов пролетели незаметно. Выборг поразил своей красотой архитектуры. Пройдясь по узкимОчень понравилась экскурсия. Эти 12 часов пролетели незаметно. Выборг поразил своей красотой архитектуры. Пройдясь по узким
  • Л
    Лариса
    5 августа 2024
    Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
    Добрый день! Поездка замечательная. Красивые места. Гид Наталья очень интересно рассказывала и вообще очень позитивный человек. Спасибо
  • Ж
    Жанна
    4 августа 2024
    Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
    Прекрасная обзорная экскурсия, охватывающая по немногу несколько объектов - Зеленогорск, линия Маннергейма, сад Монрепо и конечно Выборг. Не смотря на
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    дальнее расстояние поездка очень комфортная в мини группе. Гид Станислав на протяжении всей дороги интересно рассказывал. В Выборге все было спланировано и послушать и свободно посмотреть, погулять и попробовать кренделей.

  • Л
    Людмила
    4 августа 2024
    Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
    Все отлично, великолепный экскурсовод Наталья,внимательная,знающая и очень доброжелательная. Рекомендую всем туристам эту компанию и этот маршрут,узнаете много интеоесного и увидите необычный город Выборг.
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
    Муж очень любит историю, в частности, военную. В эту нашу поездку в Питер попросил организовать выезд на линию Маннергейма. Нам очень
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    повезло с Михаилом - он обладает действительно глубокими знаниями по теме, увлечен своим делом, может ответить на любые, даже самые сложные вопросы, дать комплексную картину исторических событий. Муж в восторге. Премилой фишкой также является присутствие Милы Ивановны - замечательной таксы Михаила, которая исполняет обязанности младшего научного сотрудника, показывая тропинку и следя за тем, чтобы никто не отставал. Умильнейшая и умнецшая собака. Были на экскурсии с 2мя детьми: 10 и 15 лет. Младшего, конечно, больше интересовала возможность залезть на ДОТы и погонять с Милой по карельскому лесу. А вот старшей уже был очень интересен и сам рассказ Михаила. Вообще, эта экскурсия - изумительная возможность изучать историю нашей страны не только по учебнику, но и вот так, вживую! Огромное спасибо Михаилу и Миле Ивановне.

  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
    Крайне интересно провели время. Большое спасибо Михаилу. Чувствуется, что знает не просто материал, но знает историю и разбирается в теме экскурсии. Показал максимум, везде остановки с пояснениями, рассказами, ответами на вопросы. Рекомендую!
    Крайне интересно провели время. Большое спасибо Михаилу. Чувствуется, что знает не просто материал, но знает историюКрайне интересно провели время. Большое спасибо Михаилу. Чувствуется, что знает не просто материал, но знает историю
  • М
    Мария
    4 апреля 2024
    По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
    Ездили с гидом Михаилом на экскурсию "По тропам линии Маннергейма". Спасибо Михаилу за интересный и насыщенный день! Не смотря на
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    конец марта, погода не подвела, было даже солнечно! Михаил очень хорошо составил маршрут экскурсии, времени хватило на все и на посещение всех бункеров и на кофе/перекус. Михаил - профессиональный историк, он не только рассказал нам историю создания оборонительной линии Маннергейма, но и историю Российско/Советско - Финских отношений и общую историю этого прекрасного края. Мы признательны ему за этот рассказ, для нас многое в нашей истории стало понятнее. Хотелось бы отдельно отметить, что Михаил уверенный и аккуратный водитель и машину содержит в безупречной чистоте. И конечно особую атмосферу создавала такса Михаила - Милочка! Мы уже скучаем! В следующей раз обязательно поедем с Михаилом в Кронштадт.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Линия Маннергейма»

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  3. По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
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  7. Финский Залив
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Линия Маннергейма" можно забронировать 3 экскурсии от 3 915 до 17 375 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 580 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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