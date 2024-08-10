скидка
10%
12 часов
Групповая
до 16 чел.
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Начало: Пл. Искусств, 1, у памятника А.С. Пушкину
Расписание: Ежедневно в 08:00
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
43503 915₽ за человека
скидка
10%
12 часов
Групповая
до 16 чел.
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Погрузиться в Средневековье, полюбоваться парком Монрепо и проехать вдоль берега Финского залива
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
43503 915₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По тропам линии Маннергейма: подземные бункеры в карельских лесах
Поездка с историком к финским укреплениям времён Второй мировой войны
Завтра в 10:00
13 авг в 17:00
17 375₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 августа 2024Замечательно. Экскурсовод вовлекала группу в свой рассказ в виде викторины. Единственное хотелось пожелать не делать исторические параллели с сегодняшнем событиями. Мнение на это неоднозначное.
- ССветлана10 августа 2024Очень интересная экскурсия. Замечательный гид Ирена. Не первый раз на экскурсии в Выборге, есть с чем сравнить
- ММария9 августа 2024Очень понравилась экскурсия. Эти 12 часов пролетели незаметно. Выборг поразил своей красотой архитектуры. Пройдясь по узким улочкам городка, вдыхая ароматы
- ЛЛариса5 августа 2024Добрый день! Поездка замечательная. Красивые места. Гид Наталья очень интересно рассказывала и вообще очень позитивный человек. Спасибо
- ЖЖанна4 августа 2024Прекрасная обзорная экскурсия, охватывающая по немногу несколько объектов - Зеленогорск, линия Маннергейма, сад Монрепо и конечно Выборг. Не смотря на
- ЛЛюдмила4 августа 2024Все отлично, великолепный экскурсовод Наталья,внимательная,знающая и очень доброжелательная. Рекомендую всем туристам эту компанию и этот маршрут,узнаете много интеоесного и увидите необычный город Выборг.
- ННаталья18 мая 2024Муж очень любит историю, в частности, военную. В эту нашу поездку в Питер попросил организовать выезд на линию Маннергейма. Нам очень
- ССветлана10 мая 2024Крайне интересно провели время. Большое спасибо Михаилу. Чувствуется, что знает не просто материал, но знает историю и разбирается в теме экскурсии. Показал максимум, везде остановки с пояснениями, рассказами, ответами на вопросы. Рекомендую!
- ММария4 апреля 2024Ездили с гидом Михаилом на экскурсию "По тропам линии Маннергейма". Спасибо Михаилу за интересный и насыщенный день! Не смотря на
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Линия Маннергейма»
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