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повезло с Михаилом - он обладает действительно глубокими знаниями по теме, увлечен своим делом, может ответить на любые, даже самые сложные вопросы, дать комплексную картину исторических событий. Муж в восторге. Премилой фишкой также является присутствие Милы Ивановны - замечательной таксы Михаила, которая исполняет обязанности младшего научного сотрудника, показывая тропинку и следя за тем, чтобы никто не отставал. Умильнейшая и умнецшая собака. Были на экскурсии с 2мя детьми: 10 и 15 лет. Младшего, конечно, больше интересовала возможность залезть на ДОТы и погонять с Милой по карельскому лесу. А вот старшей уже был очень интересен и сам рассказ Михаила. Вообще, эта экскурсия - изумительная возможность изучать историю нашей страны не только по учебнику, но и вот так, вживую! Огромное спасибо Михаилу и Миле Ивановне.