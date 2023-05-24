Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе

Групповая экскурсия на микроавтобусе из Санкт-Петербурга в Выборг и Зеленогорск

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В группе до 10 человек вы отправитесь в путешествие по уникальному российскому городу, где сохранился дух старинной Северной Европы. Познакомитесь с его историей, посетите рыцарский замок и чудесный скально-пейзажный парк.

А разнообразит классическую программу поездка из Петербурга не по основной, а по береговой трассе — по пути вы остановитесь в курортном Зеленогорске и почтите память советских героев.
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Ближайшие даты:
24
мая
26
мая
27
мая
28
мая

Что вас ожидает:

  • Прекрасные виды на Финский залив
  • Териоки-Зеленогорск
  • Линия Маннергейма и дот
  • Средневековый Выборг
  • Парк Монрепо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие вдоль берегов Финского залива

После сбора группы на площади Искусств мы отправимся в Выборг. По пути вы полюбуетесь невероятными пейзажами Королевской дороги, проложенной еще во времена шведских монархов в конце 14 века и ставшей шведской «федеральной трассой». И услышите истории северного края.

Териоки-Зеленогорск

В городе на «смоляной речке» будет небольшая обзорная экскурсия. Вы проследите его историю с основания до того, как он стал элитным курортом Ленобласти. Посетите лютеранскую кирху с занимательной выставкой и собор Казанской Божьей Матери.

Линия Маннергейма и дот

На следующей остановке отыщем в лесу сохранившееся укрепление — часть оборонительной линии, построенной под руководством генерала Карла Густава Маннергейма, по распоряжению финского правительства. Затронем детали советско-финских войн, которые долгое время широко не освещались. И почтим память наших героев.

Средневековый Выборг

Вот и главная цель нашей поездки. Прогуляемся по узким улочкам и поговорим о прошлых вехах города. Рассмотрим «открыточный» рыцарский замок и башню Св. Олафа. Кроме того, вы изучите воссозданные интерьеры Рыцарского дома, услышите захватывающую историю похода на Выборг Ивана III Великого и ужаснувшего его войска «Выборского грома». А также увидите самый древний жилой дом в России и отведаете местный гастрономический бренд — крендель. После у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки.

Парк Монрепо

В завершение устроим променад по парку с беседками, дорожками и мостиками, прекрасно гармонирующими с пейзажами карельских лесов. Вы сможете сделать атмосферные снимки на берегу залива и познакомитесь с историей владельцев Монрепо — Людвига Николаи и его семьи.

Ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на протяжении всего маршрута. (В зависимости от количества человек подбирается автомобиль, от легкового до микроавтобуса.)
  • Профессиональный гид сопровождающий группу по всему маршруту
Что не входит
  • Питание
  • Билеты в парк Монрепо (200 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Площадь Искусств д. 1 У памятника А.С. Пушкину
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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