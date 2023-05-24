Путешествие вдоль берегов Финского залива

После сбора группы на площади Искусств мы отправимся в Выборг. По пути вы полюбуетесь невероятными пейзажами Королевской дороги, проложенной еще во времена шведских монархов в конце 14 века и ставшей шведской «федеральной трассой». И услышите истории северного края.

Териоки-Зеленогорск

В городе на «смоляной речке» будет небольшая обзорная экскурсия. Вы проследите его историю с основания до того, как он стал элитным курортом Ленобласти. Посетите лютеранскую кирху с занимательной выставкой и собор Казанской Божьей Матери.

Линия Маннергейма и дот

На следующей остановке отыщем в лесу сохранившееся укрепление — часть оборонительной линии, построенной под руководством генерала Карла Густава Маннергейма, по распоряжению финского правительства. Затронем детали советско-финских войн, которые долгое время широко не освещались. И почтим память наших героев.

Средневековый Выборг

Вот и главная цель нашей поездки. Прогуляемся по узким улочкам и поговорим о прошлых вехах города. Рассмотрим «открыточный» рыцарский замок и башню Св. Олафа. Кроме того, вы изучите воссозданные интерьеры Рыцарского дома, услышите захватывающую историю похода на Выборг Ивана III Великого и ужаснувшего его войска «Выборского грома». А также увидите самый древний жилой дом в России и отведаете местный гастрономический бренд — крендель. После у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки.

Парк Монрепо

В завершение устроим променад по парку с беседками, дорожками и мостиками, прекрасно гармонирующими с пейзажами карельских лесов. Вы сможете сделать атмосферные снимки на берегу залива и познакомитесь с историей владельцев Монрепо — Людвига Николаи и его семьи.