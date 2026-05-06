Вы посетите музей «Келломяки-Комарово», где познакомитесь с тремя главными периодами в истории посёлка: Серебряный век, Финская эмигрантская эпоха и Советское время. А также услышите о знаменитых личностях, которые здесь жили, дружили, общались и творили. Среди них: Шостакович, Ахматова, Соловьев-Седой, Шварц, Лихачёв, Бродский и другие. Раскроете, какие совместные проекты у них возникали, какая атмосфера здесь царила и какие интересные идеи рождались.
Комаровский некрополь, Щучье озеро и старинные дачи
Мы увидим «будку» Анны Ахматовой — так она называла дачный домик, ставший её единственным собственным жилищем. Ведь почти всю жизнь она провела в скитаниях. А также посетите Комаровский некрополь, где покоятся многие известные люди. Прогуляетесь по берегу Щучьего озера, отыщете старинную дачу Чирикова и сфотографируетесь у колоритной дачи инженера Лумберга, построенной в духе финского национального романтизма.
Организационные детали
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Транспорт включён в стоимость
По запросу мы можем добавить в программу прогулку по круговой экотропе (4 км) и посещение Константино-Еленинского женского монастыря. Детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11388 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — читать дальшеуменьшить
10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Чудесная экскурсия, получила большое удовольствие! Особенно хочу отметить пунктуальность гида, комфортные условия в машине, аккуратное вождение, словом, все прекрасно организовано! Узнала много нового, полюбовалась на красивые места и прекрасно провела время!
Элеонора
Ответ организатора:
Благодарим за добрые слова!
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О
Олег
Большое спасибо Ирине. Интересная экскурсия. Всё понравилось.
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Гайдукова
" На недельку до второго я уеду в Комарово!" и я уехала но не на недельку а всего на один денек, но очень жалею, что не смогла там остаться подольше! Оказывается, читать дальшеуменьшить
Комарово огромный поселок, на изучение которого нужно достаточно много времени. А посмотреть там есть на что и поговорить есть о чем. Место атмосферное, ведь здесь жили работали и творили талантливые и известные люди актеры, музыканты, писатели. И все это вместе породило "гений места", то ради чего и едут люди в Комарово. Честно говоря, я подготовилась к этой поездке, начиталась, но наш гид Элеонора(с которой мы ездили уже не первый раз) нам помогла всю эту ауру места почувствовать. Мы увидели старинные домики,не все из них хорошо сохранились, но зато в них видно дыхание прошлого. Мы побывали в чудесном Никоновском храме, мы посетили будку Ахматовой, увидели дома знаменитых деятелей искусств, библиотеку, дом Юхневича, остатки виллы Рено, а потом по экотропе вышли на залив. Даже не смотря на холодную погоду было красиво. Представляю как здесь летом! . очень рады что поехали на эту экскурсию, спасибо!!!
+2
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И
Ирина
Огромное спасибо!
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Бирюкова
Были в Комарово с гидом Верой. Экскурсия была отлично организована. Понравилось и взрослым, и детям. Вера настолько интересно и живо излагает материал, что время пролетело не заметно. Посетили маленький краеведческий музей в посëлке, где был местный экскурсовод. Очень советуем зайти, он сделан с искренней любовью к месту и известным людям, жившим в Комарово.
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Юля
В Петербурге были немало раз, видели многое, но в этот раз захотелось отдохнуть от храмов и архитектуры. Песенка про Комарово перестала быть лишь песней, и теперь к ней добавились тёплые читать дальшеуменьшить
воспоминания о проведённом там времени. Не пожалели ни разу: красивый залив, смолистые сосны, чудесные виды. Медитативное место, чтобы отдохнуть от суеты. Безусловно, впечатление зависит от погоды. Подозреваю, что в дождь там совсем не здорово, но нам повезло. Гид Ирина создала дружелюбную атмосферу и приложила все усилия, чтобы эта поездка запомнилась на всю жизнь! Спасибо, вернёмся обязательно
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