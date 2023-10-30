Отправиться в дачный посёлок на берегу Финского залива и услышать истории его знаменитых жителей
Мы подышим целебным воздухом, проникнемся благостной атмосферой, почитаем стихи и поговорим о судьбах известных людей, которые здесь жили и создавали неповторимую творческую энергию.
Вы узнаете о первом и втором дачных бумах, прикоснётесь к прошлому посёлка и посетите все его знаковые места.
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Описание
Что вас ожидает
История посёлка
Вы посетите музей «Келломяки-Комарово», где познакомитесь с тремя главными периодами в истории посёлка: Серебряный век, Финская эмигрантская эпоха и Советское время. А также услышите о знаменитых личностях, которые здесь жили, дружили, общались и творили. Среди них: Шостакович, Ахматова, Соловьев-Седой, Шварц, Лихачёв, Бродский и другие. Раскроете, какие совместные проекты у них возникали, какая атмосфера здесь царила и какие интересные идеи рождались.
Комаровский некрополь, Щучье озеро и старинные дачи
Мы увидим «будку» Анны Ахматовой — так она называла дачный домик, ставший её единственным собственным жилищем. Ведь почти всю жизнь она провела в скитаниях. А также посетите Комаровский некрополь, где покоятся многие известные люди. Прогуляетесь по берегу Щучьего озера, отыщете старинную дачу Чирикова и сфотографируетесь у колоритной дачи инженера Лумберга, построенной в духе финского национального романтизма.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- По запросу мы можем добавить в программу прогулку по круговой экотропе (4 км) и посещение Константино-Еленинского женского монастыря. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.