Балтийский ветер в лицо, а вы за надёжной спиной байкера на мощном мотоцикле — именно так пройдёт дорога до Выборга. Старинный город находится в 180 км от Питера. Вы узнаете многовековую историю русско-финско-шведских отношений, увидите настоящий рыцарский замок, познакомитесь с архитектурой и посетите уникальный парк Монрепо.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

До Выборга мы доедем по Приморскому шоссе, мимо Лахта-центра и по трассе «Скандинавия».

Пешеходная экскурсия по Выборгу

Вы погрузитесь в историю города от 8 века и до наших дней. Услышите о перипетиях отношений с финнами и шведами. Узнаете, почему город так называется и случайно ли стоит на своём месте. В нашей программе:

Залив Большой Ковш и драккары

Бастион Панцерлакс и башня «Толстая Катерина»

Выборгский замок и Ратушная площадь

Чёртов дом и усадьба бюргера

Рыночная площадь и сам рынок

Часовая башня и рыцарский дом

И многое другое!

Парк на берегу бухты

После обеда приедем в скальный парк Монрепо, где вы насладитесь видами карельской природы, послушаете о месте и побудете наедине с собой во время свободной прогулки.

Примерный тайминг экскурсии

Дорога в одну сторону — 2 часа

Экскурсия в Выборге — 4 часа

Парк Монрепо — 2 часа

Организационные детали