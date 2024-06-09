Из Петербурга в Выборг на мотоцикле

Промчаться с опытными водителями, узнать Выборг и погулять по парку Монрепо
Балтийский ветер в лицо, а вы за надёжной спиной байкера на мощном мотоцикле — именно так пройдёт дорога до Выборга. Старинный город находится в 180 км от Питера.

Вы узнаете многовековую историю русско-финско-шведских отношений, увидите настоящий рыцарский замок, познакомитесь с архитектурой и посетите уникальный парк Монрепо.
Из Петербурга в Выборг на мотоцикле
Из Петербурга в Выборг на мотоцикле
Из Петербурга в Выборг на мотоцикле
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

До Выборга мы доедем по Приморскому шоссе, мимо Лахта-центра и по трассе «Скандинавия».

Пешеходная экскурсия по Выборгу

Вы погрузитесь в историю города от 8 века и до наших дней. Услышите о перипетиях отношений с финнами и шведами. Узнаете, почему город так называется и случайно ли стоит на своём месте. В нашей программе:

  • Залив Большой Ковш и драккары
  • Бастион Панцерлакс и башня «Толстая Катерина»
  • Выборгский замок и Ратушная площадь
  • Чёртов дом и усадьба бюргера
  • Рыночная площадь и сам рынок
  • Часовая башня и рыцарский дом

И многое другое!

Парк на берегу бухты

После обеда приедем в скальный парк Монрепо, где вы насладитесь видами карельской природы, послушаете о месте и побудете наедине с собой во время свободной прогулки.

Примерный тайминг экскурсии

Дорога в одну сторону — 2 часа
Экскурсия в Выборге — 4 часа
Парк Монрепо — 2 часа

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет. Вы поедете пассажиром на мотоцикле Harley Davidson или Honda
  • Мотоциклетный шлем выдаём, дополнительную защиту — по запросу
  • Дополнительно оплачивается: билет в Выборгский замок (посещение по желанию) — 200 руб. /чел., входной билет в парк — входной 200 руб. /чел., обед — 1000-1200 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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