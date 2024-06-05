Экскурсии на мотоцикле в Санкт-Петербурге

Найдено 27 экскурсий в категории «На мотоцикле» в Санкт-Петербурге, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Californication по-питерски
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3 340 за человека
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
358 отзывов
В тренде
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
4 000 за человека
Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
30 минут
477 отзывов
Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
Днем или ночью - проехать на комфортном мотоцикле и сделать яркие фотографии
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
2 300 за человека
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:50
5 500 за человека
Мотопрогулка по центру Петербурга
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
30 минут
283 отзыва
Мотопрогулка по центру Петербурга
Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Большой Морской
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 800 за человека
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете
Начало: У станции метро «Невский проспект»
9 июня в 01:00
10 июня в 00:00
4 670 за человека
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
226 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000 за человека
Сердце Петербурга: мототур по центру города
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
30 минут
30 отзывов
Сердце Петербурга: мототур по центру города
Прокатиться по парадным улицам и набережным, зарядиться драйвом и сделать яркие фотографии
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 000 за человека
В крепость Орешек на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
В крепость Орешек на мотоциклах
«Шумное» путешествие в Шлиссельбург, к древней цитадели на острове и через центр Петербурга
Начало: Большая Морская ул., 14. Напротив ресторана «Italy...
Завтра в 19:30
9 июня в 11:20
9 000 за человека
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
42 отзыва
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Классный способ побывать в одном из знаковых и красивых мест за городом
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 13:30
9 июня в 08:30
8 400 за человека
По Петербургу на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
30 минут
46 отзывов
По Петербургу на мотоцикле
Прокатиться по центру с ветерком, увидеть город с необычного ракурса и получить заряд новых эмоций
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 000 за человека
Мотопрогулка по Санкт-Петербургу
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Мотопрогулка по Санкт-Петербургу
Начало: Большая морская 7
Расписание: ежедневно, круглосуточно с 11.00 до 23.00
Сегодня в 23:00
Завтра в 11:00
3 700 за человека
По современному Петербургу - на ретроскутере
🏍 На мотоцикле
Мини-группа
1 час
1 отзыв
По современному Петербургу - на ретроскутере
Начало: СТ.М. Крестовский остров
Расписание: По будням в 19:30. По выходным в 13:00, 15:00, 17:00
9 июня в 13:00
15 июня в 13:00
2 800 за человека
Мотопрогулка «Советский Ленинград» на мотоциклах с коляской
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Мотопрогулка «Советский Ленинград» на мотоциклах с коляской
Начало: Выход М «Площадь Александра Невского-1»
Расписание: По субботам и воскресеньям в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 2 чел.
Ленинград - город рока. Экскурсия на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ленинград - город рока. Экскурсия на мотоциклах
Познакомиться с историей андеграунда в Северной столице, посетив знаковые места вместе с байкерами
Начало: У станции метро Невский проспект
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 000 за человека
«Властелин кольца»: мотопрогулка по КАД через Кронштадт (до 6 ноября)
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
«Властелин кольца»: мотопрогулка по КАД через Кронштадт (до 6 ноября)
Начало: Парковка у СТ.М. «Площадь Александра Невского-1»
Расписание: каждый день с 1 мая по 1 октября
Завтра в 22:00
9 июня в 10:00
7 000 за человека
Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля)
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
10 отзывов
Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля)
Начало: Думская ул., Д.2. Портик Перинной линии
Расписание: Каждый день индивидуально от 11 утра до 00:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 5 000 за человека
Кронштадт-Петергоф на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Кронштадт-Петергоф на мотоцикле
Начало: Пл. Александра Невского
Расписание: Ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000 за человека
Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек
🏍 На мотоцикле
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек
Начало: Пл. Александра Невского
Расписание: Ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
7 500 за человека
По Ленинградской области на мотоцикле: Лопухинка, Копорье, Ратчино
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
По Ленинградской области на мотоцикле: Лопухинка, Копорье, Ратчино
Начало: Пл. Александра Невского
Расписание: пн-вс до 12
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за человека
В Кронштадт и Петергоф - на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
В Кронштадт и Петергоф - на мотоциклах
Байкерская поездка к пушкам и фонтанам
Начало: В удобном вам месте Петербурга
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 340 за человека
Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
Домчаться до живописного посёлка на берегу Невы или легендарного города-форта (на ваш выбор)
Начало: На площади Александра Невского
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
6 000 за человека
Легенды Питера. Байки от байкеров
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
12 отзывов
Легенды Питера. Байки от байкеров
Драйв, рёв мотора, море эмоций и экскурсия по культурной столице, которую вы точно запомните
Начало: В районе СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
4 000 за человека
К разводным мостам - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
К разводным мостам - на мотоцикле
Промчаться на стальном коне по набережным и увидеть, как разводятся мосты
Начало: Около м. Адмиралтейская
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
6 000 за человека
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
🏍 На мотоцикле
Мини-группа
7.5 часов
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
Побывать в древнейшей столице Руси и исследовать её крепость
Начало: В районе Невского проспекта
Расписание: ежедневно в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
12 340 за человека
Стрельна - несостоявшееся величие
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Из Петербурга в Выборг на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
10 часов
Из Петербурга в Выборг на мотоцикле
Промчаться с опытными водителями, узнать Выборг и погулять по парку Монрепо
Начало: По договорённости с гидом
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
    Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До Кронштадта с ветерком» сделала
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    заявку и получила предложение со скидкой от организатора, чему очень порадовалась. Прогулка замечательная, действительно «с ветерком», отличные виды, красивый и величественный собор в Кронштадте Сергей пошел мне на встречу и я смогла пройтись по окрестностям города. Спасибо большое за эту поездку.

    Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «ДоПобывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
    Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора команды «Мото-гид» весьма известно.
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    Мне посоветовали обратиться к нему. Сергей любезно согласился и сопроводил меня в бомбической поездке в Кронштадт. Доехать из точки А в точку В вы можете по навигатору. Но навигатор не подскажет вам всех тонкостей мини-мото-путешествия. Для этого и существуют такие люди, которые собраны в этом дружном коллективе. Спасибо огромное за поездку! Однозначно всем рекомендую!

    Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатораЯ не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
    Мне понравилось все,гид интересно все расказывает,внимательный
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
    Огромное спасибо за незабываемые эмоции сына! Мотогид Юрий, выше всяких похвал: кроме того, что он пилот профессионал, он ещё и
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    великолепный экскурсовод и фотограф! мото не поддается описанию: новенький, быстрый, сияющий! Организатору отдельное спасибо, за подробную навигацию, за тонкое чувство понимания и желание не втюхать, а именно помочь и оставить лишь положительные эмоции. Ребята, я всем желаю вам ни гвоздя, ни жезла, побольше благодарных клиентов (хотя, куда уж больше) вы делаете отличное дело: вы влюбляете в Петербург с новой стороны: со стороны скорости, драйва и совершенно иной стороны! Ещё раз, огромное вам спасибо!!!

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
    Очень интересный, не тривиальный маршрут «По местам Александра Невского». Непарадный Санкт-Петербург во всей своей красе. Вы встречали православный храм в
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    жилой многоэтажке? На этой экскурсии встретите – домовой храм Святого благоверного великого князя Александра Невского. Получите массу положительных эмоций и много интересных фотографий.

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
    Это было супер! Ветер в лицо,огни большого города,интересные факты! Адреналин зашкаливает! Отдельное спасибо за суперское музыкальное сопровождение! Советую!!!
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
    Были втроем с подругами. Причем, для одной из нас это был сюрприз к ДР😉. Нам очень понравилось! Час пролетел -
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    даже не заметили. Было 3 остановки. В каждой локации небольшой рассказ с интересными фактами про место нашей остановки. Ребята молодцы! Я бы повторила😄

    Были втроем с подругами. Причем, для одной из нас это был сюрприз к ДР😉. Нам очень
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
    Это было пушка-бомба-пожар! Мы с дочкой остались довольны, она, кстати, впервые каталась на мотоцикле. Рекомендую!
  • Ж
    Жанна
    31 мая 2024
    Ленинград - город рока. Экскурсия на мотоциклах
    Замечательная экскурсия! Андрей прекрасный гид и байкер. Увлечённо рассказывал, показал места истоков Ленинградского рока. Прогулка на мотоцикле -это не просто поездка, это полёт. Особенно красив закат с розовыми облаками над Невой. Великолепно!
    Замечательная экскурсия! Андрей прекрасный гид и байкер. Увлечённо рассказывал, показал места истоков Ленинградского рока. Прогулка наЗамечательная экскурсия! Андрей прекрасный гид и байкер. Увлечённо рассказывал, показал места истоков Ленинградского рока. Прогулка на
  • Г
    Гузель
    31 мая 2024
    Мотопрогулка по центру Петербурга
    Огромное спасибо за пережитые эмоции и впечатляющую экскурсию. Все были в восторге, дети особенно! Успехов и процветания команде Алексея. Обязательно вернемся увидеть другие маршруты. 💯 рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На мотоцикле»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Californication по-питерски
  2. На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
  3. Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
  4. Ночной мототур - мосты и мотоциклы
  5. Мотопрогулка по центру Петербурга
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На мотоцикле" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 2 300 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 1710 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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