1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная мотопрогулка: Californication по-питерски
Почувствуйте себя героем роуд-муви на мотоцикле по вечернему Санкт-Петербургу. Виды Лахта-центра, Финского залива и драйв на трассах ждут вас
Начало: У СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
3 340₽ за человека
Индивидуальная
1 час
В тренде
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Ночная мотопрогулка по Санкт-Петербургу подарит вам незабываемые впечатления. Увидите разводные мосты, дворцы и реки Северной столицы в компании опытного гида
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
4 000₽ за человека
Фотопрогулка
30 минут
Мотопрогулка по городу на берегах Невы или «ПробникЪ»
Днем или ночью - проехать на комфортном мотоцикле и сделать яркие фотографии
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 22:30
Завтра в 18:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 10:00
9 июня в 10:50
5 500₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
Мотопрогулка по центру Петербурга
Прокатиться по проспектам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Большой Морской
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Ночная мотопрогулка «Ленинградское время - 0 часов, 0 минут»
Увидеть набережные и мосты одного из красивейших городов мира с необычной стороны и в новом свете
Начало: У станции метро «Невский проспект»
9 июня в 01:00
10 июня в 00:00
4 670₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000₽ за человека
Фотопрогулка
30 минут
Сердце Петербурга: мототур по центру города
Прокатиться по парадным улицам и набережным, зарядиться драйвом и сделать яркие фотографии
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В крепость Орешек на мотоциклах
«Шумное» путешествие в Шлиссельбург, к древней цитадели на острове и через центр Петербурга
Начало: Большая Морская ул., 14. Напротив ресторана «Italy...
Завтра в 19:30
9 июня в 11:20
9 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Классный способ побывать в одном из знаковых и красивых мест за городом
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 13:30
9 июня в 08:30
8 400₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
По Петербургу на мотоцикле
Прокатиться по центру с ветерком, увидеть город с необычного ракурса и получить заряд новых эмоций
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Мотопрогулка по Санкт-Петербургу
Начало: Большая морская 7
Расписание: ежедневно, круглосуточно с 11.00 до 23.00
Сегодня в 23:00
Завтра в 11:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
1 час
По современному Петербургу - на ретроскутере
Начало: СТ.М. Крестовский остров
Расписание: По будням в 19:30. По выходным в 13:00, 15:00, 17:00
9 июня в 13:00
15 июня в 13:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Мотопрогулка «Советский Ленинград» на мотоциклах с коляской
Начало: Выход М «Площадь Александра Невского-1»
Расписание: По субботам и воскресеньям в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ленинград - город рока. Экскурсия на мотоциклах
Познакомиться с историей андеграунда в Северной столице, посетив знаковые места вместе с байкерами
Начало: У станции метро Невский проспект
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Властелин кольца»: мотопрогулка по КАД через Кронштадт (до 6 ноября)
Начало: Парковка у СТ.М. «Площадь Александра Невского-1»
Расписание: каждый день с 1 мая по 1 октября
Завтра в 22:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Фото-мотопрогулка на «Harley-Davidson». (c 10 апреля)
Начало: Думская ул., Д.2. Портик Перинной линии
Расписание: Каждый день индивидуально от 11 утра до 00:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 5 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Кронштадт-Петергоф на мотоцикле
Начало: Пл. Александра Невского
Расписание: Ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Мотопутешествие по Ленобласти: крепость Орешек
Начало: Пл. Александра Невского
Расписание: Ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
По Ленинградской области на мотоцикле: Лопухинка, Копорье, Ратчино
Начало: Пл. Александра Невского
Расписание: пн-вс до 12
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
В Кронштадт и Петергоф - на мотоциклах
Байкерская поездка к пушкам и фонтанам
Начало: В удобном вам месте Петербурга
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 340₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Загородные мототуры: "По местам Александра Невского" или "В Кронштадт с ветерком"
Домчаться до живописного посёлка на берегу Невы или легендарного города-форта (на ваш выбор)
Начало: На площади Александра Невского
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Легенды Питера. Байки от байкеров
Драйв, рёв мотора, море эмоций и экскурсия по культурной столице, которую вы точно запомните
Начало: В районе СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
4 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
К разводным мостам - на мотоцикле
Промчаться на стальном коне по набережным и увидеть, как разводятся мосты
Начало: Около м. Адмиралтейская
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
6 000₽ за человека
Мини-группа
7.5 часов
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
Побывать в древнейшей столице Руси и исследовать её крепость
Начало: В районе Невского проспекта
Расписание: ежедневно в 11:00
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
12 340₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Петербурга в Выборг на мотоцикле
Промчаться с опытными водителями, узнать Выборг и погулять по парку Монрепо
Начало: По договорённости с гидом
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Побывала на прогулке «По местам Александра Невского» и возникло желание посетить вторую часть данной мотопрогулки «До Кронштадта с ветерком» сделала
- ИИрина5 июня 2024Я не так давно живу в Питере и недавно стала мотоциклисткой. В мото-кругах Санкт-Петербурга имя организатора команды «Мото-гид» весьма известно.
- ЕЕлена4 июня 2024Мне понравилось все,гид интересно все расказывает,внимательный
- ЕЕлена4 июня 2024Огромное спасибо за незабываемые эмоции сына! Мотогид Юрий, выше всяких похвал: кроме того, что он пилот профессионал, он ещё и
- ТТатьяна3 июня 2024Очень интересный, не тривиальный маршрут «По местам Александра Невского». Непарадный Санкт-Петербург во всей своей красе. Вы встречали православный храм в
- ГГалина3 июня 2024Это было супер! Ветер в лицо,огни большого города,интересные факты! Адреналин зашкаливает! Отдельное спасибо за суперское музыкальное сопровождение! Советую!!!
- ССветлана3 июня 2024Были втроем с подругами. Причем, для одной из нас это был сюрприз к ДР😉. Нам очень понравилось! Час пролетел -
- ЮЮлия31 мая 2024Это было пушка-бомба-пожар! Мы с дочкой остались довольны, она, кстати, впервые каталась на мотоцикле. Рекомендую!
- ЖЖанна31 мая 2024Замечательная экскурсия! Андрей прекрасный гид и байкер. Увлечённо рассказывал, показал места истоков Ленинградского рока. Прогулка на мотоцикле -это не просто поездка, это полёт. Особенно красив закат с розовыми облаками над Невой. Великолепно!
- ГГузель31 мая 2024Огромное спасибо за пережитые эмоции и впечатляющую экскурсию. Все были в восторге, дети особенно! Успехов и процветания команде Алексея. Обязательно вернемся увидеть другие маршруты. 💯 рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На мотоцикле»
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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