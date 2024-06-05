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великолепный экскурсовод и фотограф! мото не поддается описанию: новенький, быстрый, сияющий! Организатору отдельное спасибо, за подробную навигацию, за тонкое чувство понимания и желание не втюхать, а именно помочь и оставить лишь положительные эмоции. Ребята, я всем желаю вам ни гвоздя, ни жезла, побольше благодарных клиентов (хотя, куда уж больше) вы делаете отличное дело: вы влюбляете в Петербург с новой стороны: со стороны скорости, драйва и совершенно иной стороны! Ещё раз, огромное вам спасибо!!!