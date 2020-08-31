4 отзыва оставили туристы

Добрый день. Пятого августа мы побывали на экскурсии "Санкт-Петербург -Выборг:путешествие в шведскую сказку" (заказывали на Tripster), в связи с чем хотели бы поделиться впечатлениями. 1. Накануне экскурсии получили (после нашего же напоминания) sms с указанием времени и места сбора: 7:30 - за Казанским собором, 8:00 - станция метро 'Черная речка'. Мы выбрали второй вариант и прибыли туда в 7:50. Как оказалось, в это время нас разыскивал (почему-то) наш гид, так как был крайне удивлён тому, что мы не пришли к Казанскому собору. И дал нам указание не стоять около метро 'Черная речка', а искать автобус по адресу в 300 метрах от метро 'Черная речка'. Это было не слишком приятно. Не говоря уже о том, что 50 туристов в автобусе и гид (Андрей) встретили нас крайне не приветливо, потому как якобы им пришлось нас ждать и разыскивать. 2. К трансферу никаких претензий нет. Прибыли вовремя, как того и обещала программа экскурсии. 3. Во время поездки до города Выборга гид возможно и рассказывал что-то полезное, но, видимо, из-за качества микрофона в автобусе практически ничего не было слышно. 4. По прибытии в город на Рыночную площадь была предусмотрена санитарная остановка (туалет на рынке 30 руб. ), тогда как еще через 10 минут мы были в музее, где туалет бесплатный. На мой вопрос гиду, почему об этом не предупредили, он ответил: "вы бы до музея не дотерпели". Ну, что же... супер-сервис рулит. 5. Проводив группу до музея (крепость, башня св. Олафа), гид ушел нас дожидаться, не объяснив толком, на какое время лучше купить билеты, что было понятно по недоумению многих туристов нашей группы. (Все друг друга переспрашивали). 6. При дальнейшей встрече с гидом выяснились неожиданные для нас детали поездки. Например, гид сказал, что по программе нам положена только пешая двухчасовая экскурсия по городу. И далее - что хотите. А как же парк Монрепо? А как же Лавка вкусностей? По поводу парка гид сказал, что в программе его обязательное посещение не предусмотрено, так же как и Лавки вкусностей. 7. Теперь непосредственно об экскурсии. Гид Андрей сразу заявил, что "вас много, а я - один, так что, кто хочет меня слышать - прислушивайтесь". В итоге, возможно, пять человек, которые шли прямо рядом с гидом, что-то и слышали. Остальные - вряд ли. Ведь нужно понимать, что группе в 52 человека на узких улочках старого города особо не развернуться, и не начинать свой рассказ, когда рядом с тобой всего пять человек из пятидесяти двух. Был момент, когда гид не прерывал рассказа, а в пяти метрах от нас работала газонокосилка. Не знаю, как других, но этого гида, полагаю, турфирме нужно обеспечить микрофоном. Не понятно, почему в рассказе гида преобладали негативные ноты в отношении города Выборга, что совсем не соответствовало заявленному названию экскурсии. 8. Поскольку далее по времени и по программе никакой точной информации мы так и не получили (то ли идти в библиотеку, то ли ехать в парк), мы решили оставшемся временем распорядиться по своему усмотрению. 9. Погуглили и составили пешеходный маршрут до парка Монрепо. Пешим ходом до парка 25-30 минут по живописным окрестностям Выборга. Пошли - ни сколько не пожалели, хотя две третих парка закрыты на реконструкцию. Считаю, что данная информация все же должна быть на сайте турфирмы. Итак, прошли по эко-тропе по Выборгскому заливу, природа замечательная, отличные виды, свежий воздух. Затем посетили музей в крепости, поднялись на башню св. Олафа, прошлись по старому городу, посетили Лавку вкусностей. В общем, прекрасно сами себя развлекли. 10. В обратный путь до Санкт-Петербурга мы отправились вовремя. На обратном пути рассказ гида представлял собой, в основном, рекламу поездок в Карелию. Ну, и всё бы это уже и ничего, но двоих молодых людей в автобусе, изрядно подвыпивших, которые весь обратный путь громко разговаривали и позволяли себе нецензурные выражения, так никто и не смог угомонить до конца поездки. 11. Сделали для себя вывод: продолжаем путешествовать самостоятельно, так как однозначно это интереснее и уж точно дешевле. P. S. Нам кажется, что гиду Андрею не стоит применять свисток для сбора людей. Как-то не по-человечески, не культурно...