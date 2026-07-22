4 отзыва оставили туристы

Здесь вас ждет европейская архитектура и дух Средневековья, старинный замок и загадочный парк Монрепо, а также множество интересных фактов.
Описание экскурсии
Знакомство с Выборгом
Вы прогуляетесь по Старому городу, осматривая главные достопримечательности: Вокзальную, Красную, Рыночную, Соборную и Ратушную площади, увидите крепостную стену и городские башни — Круглую, Часовую и башню Ратуши. Гид расскажет об их месте в жизни средневекового Выборга и быте горожан. А у костела Св. Гиацинта и развалин Доминиканского монастыря — о старинных монашеских орденах.
Выборгский замок
Слушая историю замка, вы осмотрите средневековые башни, стены и бастионы. По желанию также возможно посещение выставки на территории Замкового острова и участие в театрализованном представлении.
Парк Монрепо
У вас будет время самостоятельно прогуляться по тропам живописного Монрепо. Вы полюбуетесь воздушными китайскими мостиками, «Чайной беседкой» и капеллой Людвигсбург; насладитесь хвойными ароматами и пейзажами, а на обратном пути сможете посетить «Лавку вкусностей» и продегустировать местные продукты — пряные сыры, медовуху и вяленое мясо.
Перед обратной дорогой у вас еще останется время, чтобы прогуляться к полюбившимся местам Старого города, купить сувениры или отведать знаменитый крендель.
Обратите внимание, что некоторые объекты могут быть временно недоступны по независящим от организатора причинам, например, в связи с изменением режима работы конкретной локации.
Программа экскурсии
— отправление из Санкт-Петербурга от ст. м. Невский пр.
— обзорная (пешеходная) экскурсия по Выборгу
— время обеда
— посещение Выборгского замка
— самостоятельное посещение парка Монрепо
— самостоятельное посещение «Лавки вкусностей»
— свободное время
— возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На 50-местном автобусе
- Участники до 18 лет могут присоединиться только в сопровождении взрослого
- Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами
- Мы вернёмся в Санкт-Петербург около 21:00
- Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты в парк Монрепо: взрослые — 500 ₽, дети до 16 лет — бесплатно, подростки с 16 до 18 лет и пенсионеры — 250 ₽
- По желанию также оплачиваются: обед в Выборге — от 650 ₽, осмотр музея Выборгского замка — 500 ₽
- Вход на Замковый остров — 100 ₽ за чел., дети до 16 лет — бесплатно, в понедельник и третью среду — бесплатно для всех. При покупке билетов в музеи на Замковом острове вход на остров бесплатный (по билету в музей).
По желанию можно посетить
- Мастер-класс в гончарной мастерской Рыцарский зал: от 350 ₽ (с 12:00 до 17:30)
- Выборгский замок:
— самостоятельный осмотр музея Выборгского замка, включая экспозицию «Подводная археология»: 350 ₽ взрослый, 250 ₽ пенсионеры, детям до 16 лет бесплатно
— лучный тир: 200 ₽
— гончарная мастерская: 200 ₽
— ремесленный двор: вход 100₽, мастер-классы 300 ₽
- Библиотека Аалто — 450 ₽ (с экскурсией)
- Башня Ратуши (только 10+) — 300 ₽
- Эрмитаж (Выборг): взрослые — 300 ₽, пенсионеры — 100 ₽, школьники, студенты-очники, участники ВОВ, инвалиды 1 и 2 гр., военнослужащие-срочники — бесплатно; аудиогид — 100 ₽
14–16 августа 2026 года — исторический фестиваль «Средневековые дни» в Выборге и турнир Святого Олафа
Стоимость входных билетов на территорию замка в эти дни:
14 августа
- Взрослый, дети с 14 лет — 1300 ₽
- Льготный билет: дети 7–13 лет и отдельные категории* — 900 ₽
- Бесплатно: дети до 6 лет (включительно) и отдельные категории
15 августа
- Взрослый, дети с 14 лет — 2100 ₽
- Льготный билет: дети 7–13 лет и отдельные категории — 900 ₽
- Бесплатно: дети до 6 лет (включительно) и отдельные категории
16 августа
- Взрослый, дети с 14 лет — 1300 ₽
- Льготный билет: дети 7–13 лет и отдельные категории — 900 ₽
- Бесплатно: дети до 6 лет (включительно) и отдельные категории потребителей
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2800 ₽