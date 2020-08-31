4 отзыва оставили туристы

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Петербург — Выборг: путешествие в шведскую сказку

Пройти по средневековым улочкам, покорить древний замок и прогуляться по скальному парку Монрепо

3.5
4 отзыва
Филипп
Филипп – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Есть лишь одно место в Ленинградской области, где можно ощутить дух Средневековья и полюбоваться аутентичной европейской архитектурой, и это место — старинный Выборг.

За один день мы обойдем главные достопримечательности 🏛️ северного города, исследуем постройки Выборгского замка и заглянем в самые живописные уголки парка Монрепо.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 30401 824 ₽ за человекаскидка40%

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Петербург — Выборг: путешествие в шведскую сказку
Петербург — Выборг: путешествие в шведскую сказку

Что вас ожидает

По мощеным улочкам Выборга
Мы прикоснемся к истории 📖 финно-шведо-русского города, прогуливаясь по его главным достопримечательностям. Вы увидите Вокзальную, Красную, Рыночную, Соборную и Ратушную площади и узнаете об их месте в жизни средневекового Выборга. Осмотрите крепостную стену и городские башни — Круглую, Часовую и башню Ратуши. А костел Св. Гиацинта и развалины Доминиканского монастыря напомнят об истории старинных монашеских орденов.

Погрузиться в Средневековье в Выборгском замке
В стенах древнего замка вы перенесетесь в атмосферу 13 века, когда шведы основали в Выборге первую крепость во время крестового похода. Мы осмотрим средневековые башни, стены и бастионы, сохранившиеся до наших дней, поговорим об истоках города. Кроме того, вы сможете подняться на смотровую площадку башни Олафа, чтобы взглянуть на старый Выборг с высоты, посетить выставки на территории Замкового острова и даже поучаствовать в театрализованном представлении.

Пейзажи скального парка Монрепо
После вас ждет индивидуальная прогулка 👣 по тропам самого живописного парка Северо-Запада России. Скалистые уголки северной природы здесь гармонично сочетаются с изящными постройками: античными колоннами, воздушными китайскими мостиками, «Чайной беседкой» и капеллой Людвигсбург. Вы насладитесь хвойными ароматами и пейзажами Монрепо, а на обратном пути сможете посетить «Лавку вкусностей», где дегустируют местные продукты — пряные сыры, медовуху и вяленое мясо. Перед обратной дорогой у вас еще останется время, чтобы прогуляться к полюбившимся местам старого города, купить сувениры 🎁 или отведать знаменитый крендель.

Тайминг экскурсии
8. 00 — отправление из Санкт-Петербурга от ст. м. Черная речка
10. 00 — обзорная (пешеходная) экскурсия ⛳ по Выборгу
12. 30 — время обеда
13. 40 — посещение Выборгского замка
15. 00 — самостоятельное посещение парка Монрепо
16. 30 — самостоятельное посещение «Лавки вкусностей»
17. 00 — свободное время
21. 00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы: входные билеты 🎫 в парк 🌳 Монрепо (взрослые — 100 руб., дети до 16 лет — бесплатно, подростки с 16 до 18 лет и пенсионеры — 50 руб)
  • По желанию также оплачиваются: обед в Выборге — 350 руб., подъем на башню Святого Олафа с экскурсией и осмотр музея Выборгского замка — 500 руб.
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Черная речка
Петербург — Выборг: путешествие в шведскую сказку
Петербург — Выборг: путешествие в шведскую сказку
Петербург — Выборг: путешествие в шведскую сказку
Петербург — Выборг: путешествие в шведскую сказку
Петербург — Выборг: путешествие в шведскую сказку
Петербург — Выборг: путешествие в шведскую сказку
Петербург — Выборг: путешествие в шведскую сказку
Петербург — Выборг: путешествие в шведскую сказку
Петербург — Выборг: путешествие в шведскую сказку
Петербург — Выборг: путешествие в шведскую сказку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Филипп
Филипп
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже 3 года проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.
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4 отзыва оставили туристы

Оксана
31 августа 2020
Экскурсовод Юрий, рассказывал интересно и познавательно, но сам Выборг не произвёл такого впечатления, как мы рассчитывали.
Филипп
Ответ гида:Большое спасибо за Ваш отзыв. Мы очень рады, что гид смог заинтересовать Вас. Действительно, разные локации производят разное впечатление на гостей и предугадать, насколько Вам подойдет атмосфера определенного города, наверное, невозможно. Все познается только опытным путем. Обязательно найдутся те самые места, которые тронут именно Вас.
16 августа 2020
Была на экскурсии 15 августа 2020 года. Гид Юрий провел экскурсию очень хорошо. Но времени на то, чтобы попасть в замок (музей и башню) нам не дали. Я ехала на экскурсию только ради замка, поэтому была расстроена. По парку Монрепо тоже мы погуляли часа 1. 5 только (самостоятельно, без экскурсовод). Зато потом, так какнас было много и нас разбили на две подгруппы, каждая подгруппа болталась в центре города(не исторической), пока вторая подгруппа ходила на экскурсию в библиотеку. Этого часа нам вполне бы хватило на посещение замка, если бы организаторы лучше бы подумали экскурсию. Часть замка закрыта на реконструкцию и когда откроется не очень понятно.
13 августа 2020
Добрый день. Пятого августа мы побывали на экскурсии "Санкт-Петербург -Выборг:путешествие в шведскую сказку" (заказывали на Tripster), в связи с чем хотели бы поделиться впечатлениями. 1. Накануне экскурсии получили (после нашего же напоминания) sms с указанием времени и места сбора: 7:30 - за Казанским собором, 8:00 - станция метро 'Черная речка'. Мы выбрали второй вариант и прибыли туда в 7:50. Как оказалось, в это время нас разыскивал (почему-то) наш гид, так как был крайне удивлён тому, что мы не пришли к Казанскому собору. И дал нам указание не стоять около метро 'Черная речка', а искать автобус по адресу в 300 метрах от метро 'Черная речка'. Это было не слишком приятно. Не говоря уже о том, что 50 туристов в автобусе и гид (Андрей) встретили нас крайне не приветливо, потому как якобы им пришлось нас ждать и разыскивать. 2. К трансферу никаких претензий нет. Прибыли вовремя, как того и обещала программа экскурсии. 3. Во время поездки до города Выборга гид возможно и рассказывал что-то полезное, но, видимо, из-за качества микрофона в автобусе практически ничего не было слышно. 4. По прибытии в город на Рыночную площадь была предусмотрена санитарная остановка (туалет на рынке 30 руб. ), тогда как еще через 10 минут мы были в музее, где туалет бесплатный. На мой вопрос гиду, почему об этом не предупредили, он ответил: "вы бы до музея не дотерпели". Ну, что же... супер-сервис рулит. 5. Проводив группу до музея (крепость, башня св. Олафа), гид ушел нас дожидаться, не объяснив толком, на какое время лучше купить билеты, что было понятно по недоумению многих туристов нашей группы. (Все друг друга переспрашивали). 6. При дальнейшей встрече с гидом выяснились неожиданные для нас детали поездки. Например, гид сказал, что по программе нам положена только пешая двухчасовая экскурсия по городу. И далее - что хотите. А как же парк Монрепо? А как же Лавка вкусностей? По поводу парка гид сказал, что в программе его обязательное посещение не предусмотрено, так же как и Лавки вкусностей. 7. Теперь непосредственно об экскурсии. Гид Андрей сразу заявил, что "вас много, а я - один, так что, кто хочет меня слышать - прислушивайтесь". В итоге, возможно, пять человек, которые шли прямо рядом с гидом, что-то и слышали. Остальные - вряд ли. Ведь нужно понимать, что группе в 52 человека на узких улочках старого города особо не развернуться, и не начинать свой рассказ, когда рядом с тобой всего пять человек из пятидесяти двух. Был момент, когда гид не прерывал рассказа, а в пяти метрах от нас работала газонокосилка. Не знаю, как других, но этого гида, полагаю, турфирме нужно обеспечить микрофоном. Не понятно, почему в рассказе гида преобладали негативные ноты в отношении города Выборга, что совсем не соответствовало заявленному названию экскурсии. 8. Поскольку далее по времени и по программе никакой точной информации мы так и не получили (то ли идти в библиотеку, то ли ехать в парк), мы решили оставшемся временем распорядиться по своему усмотрению. 9. Погуглили и составили пешеходный маршрут до парка Монрепо. Пешим ходом до парка 25-30 минут по живописным окрестностям Выборга. Пошли - ни сколько не пожалели, хотя две третих парка закрыты на реконструкцию. Считаю, что данная информация все же должна быть на сайте турфирмы. Итак, прошли по эко-тропе по Выборгскому заливу, природа замечательная, отличные виды, свежий воздух. Затем посетили музей в крепости, поднялись на башню св. Олафа, прошлись по старому городу, посетили Лавку вкусностей. В общем, прекрасно сами себя развлекли. 10. В обратный путь до Санкт-Петербурга мы отправились вовремя. На обратном пути рассказ гида представлял собой, в основном, рекламу поездок в Карелию. Ну, и всё бы это уже и ничего, но двоих молодых людей в автобусе, изрядно подвыпивших, которые весь обратный путь громко разговаривали и позволяли себе нецензурные выражения, так никто и не смог угомонить до конца поездки. 11. Сделали для себя вывод: продолжаем путешествовать самостоятельно, так как однозначно это интереснее и уж точно дешевле. P. S. Нам кажется, что гиду Андрею не стоит применять свисток для сбора людей. Как-то не по-человечески, не культурно...
Филипп
Ответ гида:Здравствуйте! Большое спасибо за отзыв, Вы помогаете нам стать лучше! По месту посадки и смс: да, действительно, не до всех туристов с первого раза доходят смс-сообщения, поэтому напомнить об этом действительно очень важно. Что касается места посадки, то адрес находится в 200м от выхода из метро, и из опыта именно у этого дома почти всегда бывает место для остановки. Проверили отзывы других туристов, больше никто не жаловался на качество звука в автобусе. Мы проведем работу с гидом, чтобы он заранее рассказывал информацию о стоимости туалетов. Уточнили у других туристов, все, кто хотели уехать в Монрепо, всех туда отвезли и доставили обратно. Что касается лавки вкусностей, то здесь, конечно, все зависит действительно от желания гостей. Что касается работы гида: к сожалению, без контекста, без понимания интонации гида нам сложно сделать однозначный вывод о его фразах, которые вы приводите в отзыве, о манере ведения экскурсии и обстоятельствах мешающих ее ведению (вроде газонокосилки и проч.. ). Вместе с тем, мы доведем до гида Ваш отзыв, чтобы он смог постараться в будущем избегать фраз и действий, которые могут быть по-разному истолкованы его экскурсантами, а также большее внимание уделял окружающей среде, во время которой он проводит экскурсию. Наконец, по поводу молодых людей, если они откровенно не нарушают порядок (ходят по салону, пристают к другим туристам, постоянно громко выражаются, мешая работе гида) мы не можем их высадить. Увы, избежать соседства с другими людьми с их особенностями можно только отправившись на индивидуальное путешествие.
4 августа 2020
Отличное путешествие с отличным водителем и гидом!!Всем рекомендую!!. Очень насыщено и познавательно!!

Филипп проводит ещё 5 экскурсий

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