4 отзыва оставили туристы

На автобусной экскурсии в группе до 50 человек вы посетите финно-шведский город Выборг. Здесь вас ждет европейская архитектура и дух Средневековья, старинный замок и загадочный парк Монрепо, а также множество интересных фактов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Знакомство с Выборгом

Вы прогуляетесь по Старому городу, осматривая главные достопримечательности: Вокзальную, Красную, Рыночную, Соборную и Ратушную площади, увидите крепостную стену и городские башни — Круглую, Часовую и башню Ратуши. Гид расскажет об их месте в жизни средневекового Выборга и быте горожан. А у костела Св. Гиацинта и развалин Доминиканского монастыря — о старинных монашеских орденах.

Выборгский замок

Слушая историю замка, вы осмотрите средневековые башни, стены и бастионы. По желанию также возможно посещение выставки на территории Замкового острова и участие в театрализованном представлении.

Парк Монрепо

У вас будет время самостоятельно прогуляться по тропам живописного Монрепо. Вы полюбуетесь воздушными китайскими мостиками, «Чайной беседкой» и капеллой Людвигсбург; насладитесь хвойными ароматами и пейзажами, а на обратном пути сможете посетить «Лавку вкусностей» и продегустировать местные продукты — пряные сыры, медовуху и вяленое мясо.

Перед обратной дорогой у вас еще останется время, чтобы прогуляться к полюбившимся местам Старого города, купить сувениры или отведать знаменитый крендель.

Обратите внимание, что некоторые объекты могут быть временно недоступны по независящим от организатора причинам, например, в связи с изменением режима работы конкретной локации.

Программа экскурсии

— отправление из Санкт-Петербурга от ст. м. Невский пр.

— обзорная (пешеходная) экскурсия по Выборгу

— время обеда

— посещение Выборгского замка

— самостоятельное посещение парка Монрепо

— самостоятельное посещение «Лавки вкусностей»

— свободное время

— возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На 50-местном автобусе

Участники до 18 лет могут присоединиться только в сопровождении взрослого

Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами

Мы вернёмся в Санкт-Петербург около 21:00

Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

Входные билеты в парк Монрепо: взрослые — 500 ₽, дети до 16 лет — бесплатно, подростки с 16 до 18 лет и пенсионеры — 250 ₽

По желанию также оплачиваются: обед в Выборге — от 650 ₽, осмотр музея Выборгского замка — 500 ₽

Вход на Замковый остров — 100 ₽ за чел., дети до 16 лет — бесплатно, в понедельник и третью среду — бесплатно для всех. При покупке билетов в музеи на Замковом острове вход на остров бесплатный (по билету в музей).

По желанию можно посетить

Мастер-класс в гончарной мастерской Рыцарский зал: от 350 ₽ (с 12:00 до 17:30)

Выборгский замок:

— самостоятельный осмотр музея Выборгского замка, включая экспозицию «Подводная археология»: 350 ₽ взрослый, 250 ₽ пенсионеры, детям до 16 лет бесплатно

— лучный тир: 200 ₽

— гончарная мастерская: 200 ₽

— ремесленный двор: вход 100₽, мастер-классы 300 ₽

— самостоятельный осмотр музея Выборгского замка, включая экспозицию «Подводная археология»: 350 ₽ взрослый, 250 ₽ пенсионеры, детям до 16 лет бесплатно — лучный тир: 200 ₽ — гончарная мастерская: 200 ₽ — ремесленный двор: вход 100₽, мастер-классы 300 ₽ Библиотека Аалто — 450 ₽ (с экскурсией)

Башня Ратуши (только 10+) — 300 ₽

Эрмитаж (Выборг): взрослые — 300 ₽, пенсионеры — 100 ₽, школьники, студенты-очники, участники ВОВ, инвалиды 1 и 2 гр., военнослужащие-срочники — бесплатно; аудиогид — 100 ₽

14–16 августа 2026 года — исторический фестиваль «Средневековые дни» в Выборге и турнир Святого Олафа

Стоимость входных билетов на территорию замка в эти дни:

14 августа

Взрослый, дети с 14 лет — 1300 ₽

Льготный билет: дети 7–13 лет и отдельные категории* — 900 ₽

Бесплатно: дети до 6 лет (включительно) и отдельные категории

15 августа

Взрослый, дети с 14 лет — 2100 ₽

Льготный билет: дети 7–13 лет и отдельные категории — 900 ₽

Бесплатно: дети до 6 лет (включительно) и отдельные категории

16 августа