4 отзыва оставили туристы

Мои заказы

Однодневная экскурсия из Петербурга в Выборг на автобусе

Пройтись старинными улицами, осмотреть замок и погулять по парку Монрепо на групповой экскурсии
На автобусной экскурсии в группе до 50 человек вы посетите финно-шведский город Выборг.

Здесь вас ждет европейская архитектура и дух Средневековья, старинный замок и загадочный парк Монрепо, а также множество интересных фактов.
4.6
264 отзыва
Однодневная экскурсия из Петербурга в Выборг на автобусе
Однодневная экскурсия из Петербурга в Выборг на автобусе
Однодневная экскурсия из Петербурга в Выборг на автобусе

Описание экскурсии

Знакомство с Выборгом

Вы прогуляетесь по Старому городу, осматривая главные достопримечательности: Вокзальную, Красную, Рыночную, Соборную и Ратушную площади, увидите крепостную стену и городские башни — Круглую, Часовую и башню Ратуши. Гид расскажет об их месте в жизни средневекового Выборга и быте горожан. А у костела Св. Гиацинта и развалин Доминиканского монастыря — о старинных монашеских орденах.

Выборгский замок

Слушая историю замка, вы осмотрите средневековые башни, стены и бастионы. По желанию также возможно посещение выставки на территории Замкового острова и участие в театрализованном представлении.

Парк Монрепо

У вас будет время самостоятельно прогуляться по тропам живописного Монрепо. Вы полюбуетесь воздушными китайскими мостиками, «Чайной беседкой» и капеллой Людвигсбург; насладитесь хвойными ароматами и пейзажами, а на обратном пути сможете посетить «Лавку вкусностей» и продегустировать местные продукты — пряные сыры, медовуху и вяленое мясо.

Перед обратной дорогой у вас еще останется время, чтобы прогуляться к полюбившимся местам Старого города, купить сувениры или отведать знаменитый крендель.

Обратите внимание, что некоторые объекты могут быть временно недоступны по независящим от организатора причинам, например, в связи с изменением режима работы конкретной локации.

Программа экскурсии

— отправление из Санкт-Петербурга от ст. м. Невский пр.
— обзорная (пешеходная) экскурсия по Выборгу
— время обеда
— посещение Выборгского замка
— самостоятельное посещение парка Монрепо
— самостоятельное посещение «Лавки вкусностей»
— свободное время
— возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На 50-местном автобусе
  • Участники до 18 лет могут присоединиться только в сопровождении взрослого
  • Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами
  • Мы вернёмся в Санкт-Петербург около 21:00
  • Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в парк Монрепо: взрослые — 500 ₽, дети до 16 лет — бесплатно, подростки с 16 до 18 лет и пенсионеры — 250 ₽
  • По желанию также оплачиваются: обед в Выборге — от 650 ₽, осмотр музея Выборгского замка — 500 ₽
  • Вход на Замковый остров — 100 ₽ за чел., дети до 16 лет — бесплатно, в понедельник и третью среду — бесплатно для всех. При покупке билетов в музеи на Замковом острове вход на остров бесплатный (по билету в музей).

По желанию можно посетить

  • Мастер-класс в гончарной мастерской Рыцарский зал: от 350 ₽ (с 12:00 до 17:30)
  • Выборгский замок:
    — самостоятельный осмотр музея Выборгского замка, включая экспозицию «Подводная археология»: 350 ₽ взрослый, 250 ₽ пенсионеры, детям до 16 лет бесплатно
    — лучный тир: 200 ₽
    — гончарная мастерская: 200 ₽
    — ремесленный двор: вход 100₽, мастер-классы 300 ₽
  • Библиотека Аалто — 450 ₽ (с экскурсией)
  • Башня Ратуши (только 10+) — 300 ₽
  • Эрмитаж (Выборг): взрослые — 300 ₽, пенсионеры — 100 ₽, школьники, студенты-очники, участники ВОВ, инвалиды 1 и 2 гр., военнослужащие-срочники — бесплатно; аудиогид — 100 ₽

14–16 августа 2026 года — исторический фестиваль «Средневековые дни» в Выборге и турнир Святого Олафа

Стоимость входных билетов на территорию замка в эти дни:
14 августа

  • Взрослый, дети с 14 лет — 1300 ₽
  • Льготный билет: дети 7–13 лет и отдельные категории* — 900 ₽
  • Бесплатно: дети до 6 лет (включительно) и отдельные категории

15 августа

  • Взрослый, дети с 14 лет — 2100 ₽
  • Льготный билет: дети 7–13 лет и отдельные категории — 900 ₽
  • Бесплатно: дети до 6 лет (включительно) и отдельные категории

16 августа

  • Взрослый, дети с 14 лет — 1300 ₽
  • Льготный билет: дети 7–13 лет и отдельные категории — 900 ₽
  • Бесплатно: дети до 6 лет (включительно) и отдельные категории потребителей

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 20 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Филипп
Филипп — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 64166 туристов
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже более 5 лет проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 264 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
190
4
33
3
18
2
12
1
11
А
Дата посещения: 22 июл 2026
Огромное спасибо за доставленные впечатления и настроение. Удачи и процветания компании.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Очень понравилась экскурсия, спасибо. Экскурсовод, Александра - молодец! С таким увлечением и интересом рассказывала о разных местах Выборга, парке, старинных улочках, зданиях и других местах Выборга, а также Истории России в целом по пути нашего путешествия. Очень рекомендую отправится в путешествие с ней. Нам очень было интересно! Благодарим! 💐🌿🌸
Очень понравилась экскурсия, спасибо. Экскурсовод, Александра - молодец! С таким увлечением и интересом рассказывала о разных
Очень понравилась экскурсия, спасибо. Экскурсовод, Александра - молодец! С таким увлечением и интересом рассказывала о разных
Очень понравилась экскурсия, спасибо. Экскурсовод, Александра - молодец! С таким увлечением и интересом рассказывала о разных
Очень понравилась экскурсия, спасибо. Экскурсовод, Александра - молодец! С таким увлечением и интересом рассказывала о разных
Очень понравилась экскурсия, спасибо. Экскурсовод, Александра - молодец! С таким увлечением и интересом рассказывала о разных
Очень понравилась экскурсия, спасибо. Экскурсовод, Александра - молодец! С таким увлечением и интересом рассказывала о разных
Очень понравилась экскурсия, спасибо. Экскурсовод, Александра - молодец! С таким увлечением и интересом рассказывала о разных
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Давно хотела поехать в Выборг и познакомиться с его историей! Экскурсия была замечательная, познавательная и это заслуга нашего гида Инесса! Пока ехали, она нам рассказывала очень интересно историю о городе, событиях и людях. Мне очень понравилось. Огромное спасибо.
Давно хотела поехать в Выборг и познакомиться с его историей! Экскурсия была замечательная, познавательная и это
Давно хотела поехать в Выборг и познакомиться с его историей! Экскурсия была замечательная, познавательная и это
Давно хотела поехать в Выборг и познакомиться с его историей! Экскурсия была замечательная, познавательная и это
Давно хотела поехать в Выборг и познакомиться с его историей! Экскурсия была замечательная, познавательная и это
Давно хотела поехать в Выборг и познакомиться с его историей! Экскурсия была замечательная, познавательная и это
Давно хотела поехать в Выборг и познакомиться с его историей! Экскурсия была замечательная, познавательная и это
Вам был полезен этот отзыв?
К
В целом неплохой вариант для первого знакомства с красотами Выборга. Гид Александра - отлично! Организовывала, рассказывала, очень интересно и бодро) Отдельное спасибо за экскурсию по Монрепо! Не знаю, что я
читать дальшеуменьшить

бы там смогла сама осмотреть - парк огромный, красивый и очень исторический, но это ж надо знать, куда и на что смотреть.
Однако, читая описание мероприятия на этапе выбора я себе представляла немного другое. Во-первых, программа "экскурсия по Выборгу-обед-Монрепо-свободное время" и куча вариантов того, что можно посетить по желанию, была немного изменена и в итоге после Монрепо, обеда и экскурсии по Выборгу свободного времени оставалось всего 2 часа до _оправления__автобуса_. Во-вторых,"Слушая историю /Выборгского/ замка, вы осмотрите средневековые башни, стены и бастионы." (с, описание экскурсии на сайте) - на деле в свободное время можно было самим осмотреть территорию замка за 100 р, никаких историй. А по случаю понедельника и никаких музеев там (впрочем, можно было подняться на башню Олафа за 500 р). После посещения территории замка ни о каком посещении библиотеки Аалто, местного Эрмитажа и пр. уже речь не шла - пора на автобус:(Так что ожидания оправдались не вполне, хотя то, что успели - было отлично.
Кстати, автобус комфортабельный, ехали прекрасно.
РS - будущие участники экскурсии, обратите внимание на - непостоянство погоды! Зонт, а лучше дождевик могут очень улучшить качество ваших прогулок.
- количество дополнительных расходов: 2800 - это собственно трансфер (с рассказом экскурсовода о проезжаемых местах) и экскурсия по Выборгу. Все.
- в Монрепо можно купить билет заранее онлайн (если нет льгот, льготные - только в кассе), чтобы не тратить время на очередь в кассу.

В целом неплохой вариант для первого знакомства с красотами Выборга. Гид Александра - отлично! Организовывала, рассказывала,
В целом неплохой вариант для первого знакомства с красотами Выборга. Гид Александра - отлично! Организовывала, рассказывала,
В целом неплохой вариант для первого знакомства с красотами Выборга. Гид Александра - отлично! Организовывала, рассказывала,
В целом неплохой вариант для первого знакомства с красотами Выборга. Гид Александра - отлично! Организовывала, рассказывала,
В целом неплохой вариант для первого знакомства с красотами Выборга. Гид Александра - отлично! Организовывала, рассказывала,
В целом неплохой вариант для первого знакомства с красотами Выборга. Гид Александра - отлично! Организовывала, рассказывала,
В целом неплохой вариант для первого знакомства с красотами Выборга. Гид Александра - отлично! Организовывала, рассказывала,
В целом неплохой вариант для первого знакомства с красотами Выборга. Гид Александра - отлично! Организовывала, рассказывала,+2
В целом неплохой вариант для первого знакомства с красотами Выборга. Гид Александра - отлично! Организовывала, рассказывала,
В целом неплохой вариант для первого знакомства с красотами Выборга. Гид Александра - отлично! Организовывала, рассказывала,
Вам был полезен этот отзыв?
Лилия
Добрый вечер! 1 мая 2026 года с Тripster мы совершили интересную поездка город Выборг, который оставил хорошее впечатление. Поездка на автобусе до города Выборг, а также пешие прогулки по городу
читать дальшеуменьшить

были насыщены увлекательными рассказами экскурсовода. В свободное время успели посетить живописный парк Монрепо. В парке успели пройти по основной части и частично по экотропе. Спасибо за возможность посетить такие места всего лишь за один день. Получили море эмоций и океан фотоснимков!

Добрый вечер! 1 мая 2026 года с Тripster мы совершили интересную поездка город Выборг, который оставил
Добрый вечер! 1 мая 2026 года с Тripster мы совершили интересную поездка город Выборг, который оставил
Добрый вечер! 1 мая 2026 года с Тripster мы совершили интересную поездка город Выборг, который оставил
Добрый вечер! 1 мая 2026 года с Тripster мы совершили интересную поездка город Выборг, который оставил
Добрый вечер! 1 мая 2026 года с Тripster мы совершили интересную поездка город Выборг, который оставил
Добрый вечер! 1 мая 2026 года с Тripster мы совершили интересную поездка город Выборг, который оставил
Добрый вечер! 1 мая 2026 года с Тripster мы совершили интересную поездка город Выборг, который оставил
Добрый вечер! 1 мая 2026 года с Тripster мы совершили интересную поездка город Выборг, который оставил+2
Добрый вечер! 1 мая 2026 года с Тripster мы совершили интересную поездка город Выборг, который оставил
Добрый вечер! 1 мая 2026 года с Тripster мы совершили интересную поездка город Выборг, который оставил
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Спасибо организаторам и гиду Александре за поездку и экскурсии по Выборгу и парку Монрепо. Всё понравилось 👍
Спасибо организаторам и гиду Александре за поездку и экскурсии по Выборгу и парку Монрепо. Всё понравилось 👍
Спасибо организаторам и гиду Александре за поездку и экскурсии по Выборгу и парку Монрепо. Всё понравилось 👍
Спасибо организаторам и гиду Александре за поездку и экскурсии по Выборгу и парку Монрепо. Всё понравилось 👍
Спасибо организаторам и гиду Александре за поездку и экскурсии по Выборгу и парку Монрепо. Всё понравилось 👍
Спасибо организаторам и гиду Александре за поездку и экскурсии по Выборгу и парку Монрепо. Всё понравилось 👍
Спасибо организаторам и гиду Александре за поездку и экскурсии по Выборгу и парку Монрепо. Всё понравилось 👍
Спасибо организаторам и гиду Александре за поездку и экскурсии по Выборгу и парку Монрепо. Всё понравилось 👍
Спасибо организаторам и гиду Александре за поездку и экскурсии по Выборгу и парку Монрепо. Всё понравилось 👍
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Однодневная экскурсия из Петербурга в Выборг на автобусе»

Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
На машине
10 часов
117 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Навестить город на границе, проникнуться его атмосферой и услышать о насыщенной истории
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Миллионная улица - Петербург в миниатюре
Пешая
1.5 часа
67 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Миллионная улица - Петербург в миниатюре
Прогуляйтесь по Миллионной улице и узнайте о жизни знаменитых личностей, живших здесь. История, культура и архитектура Санкт-Петербурга ждут вас
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1600 ₽ за человека
В Выборг - по Королевской дороге из Санкт-Петербурга
На автобусе
13 часов
8 отзывов
Групповая
В Выборг - по Королевской дороге из Санкт-Петербурга
Побывать в парке Монрепо, заглянуть в Выборгский замок и погулять погороду за 1 день
Начало: У СТ.М. «Площадь Восстания»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:45
Завтра в 07:45
19 авг в 07:45
4400 ₽ за человека
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
Пешая
1.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
Погрузитесь в атмосферу Старого Петербурга, посетив три исторические церкви, школу XVIII века и легендарную пышечную. Разгадайте тайны старинных улиц
Начало: В районе м. Невский проспект
22 авг в 11:00
23 авг в 11:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
2800 ₽ за человека