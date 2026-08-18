Чтобы научиться создавать уникальные изделия своими руками, приходите к нам на мастер-класс по работе с УФ-смолой — прозрачным полимером, который застывает под ультрафиолетом всего за несколько минут! Это безопасный, лёгкий и прочный материал с эффектом стекла, в который можно добавить блёстки или цветы. В итоге у вас получится эксклюзивное украшение — браслет, кулон или серёжки.
Описание мастер-класса
На мастер-классе вы научитесь правильно смешивать и заливать смолу, работать с формами и декорировать изделия так, чтобы каждое было особенным.
Вы сделаете два изделия на выбор — браслет, кулон, серёжки или брелок.
Организационные детали
- Все материалы включены в стоимость
- Изделия вы забираете сразу с собой
- С вами будет мастер из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Английском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Мы — команда первой хюгге-студии, созданной на основе скандинавской философии уюта, душевного тепла и радости от простых моментов. Мы организуем творческие мастер-классы для взрослых и детей, частные праздники и корпоративные
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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