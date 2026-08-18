Чтобы научиться создавать уникальные изделия своими руками, приходите к нам на мастер-класс по работе с УФ-смолой — прозрачным полимером, который застывает под ультрафиолетом всего за несколько минут! Это безопасный, лёгкий и прочный материал с эффектом стекла, в который можно добавить блёстки или цветы. В итоге у вас получится эксклюзивное украшение — браслет, кулон или серёжки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание мастер-класса

На мастер-классе вы научитесь правильно смешивать и заливать смолу, работать с формами и декорировать изделия так, чтобы каждое было особенным.

Вы сделаете два изделия на выбор — браслет, кулон, серёжки или брелок.

Организационные детали