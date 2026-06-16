Мастер-класс в Санкт-Петербурге «Создание особой свечи из вощины»

Мы предлагаем вам замедлиться и погрузиться в неспешный, почти медитативный процесс работы с натуральной вощиной.
В окружении волшебных декораций музея русской сказки, под мягким светом ламп, вы создадите свечу, которая станет душой ваших домашних вечеров.
В окружении волшебных декораций музея русской сказки, под мягким светом ламп, вы создадите свечу, которая станет душой ваших домашних вечеров.
Описание мастер-класса
- Вы поработаете с «живым» материалом — ощутите тепло и фактуру настоящих медовых сот;
- Создадите собственный стиль — выберете оттенки и форму свечи, которые подходят именно вам;
- Поэкспериментируете с ароматами — научитесь сочетать природные запахи и добавлять декоративные штрихи, создавая уникальный дизайн.
Организационные детали
- Вы сразу заберёте свечу с собой. Дополнительного времени на высыхание или обработку не требуется.
- С вами будет один из мастеров нашей команды.
в понедельник, пятницу и субботу в 17:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Каменноостровском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 42 туристов
Приносим сказку туда, где её ждут! Наш музей — это аутентичное пространство, созданное нами с душой, чтобы поведать вам то, что веками передавалось в устной традиции. А ещё это большая идея, собранная энтузиастами, которые верят, что сказки — ключ к пониманию глубинных ценностей, русской души и культуры.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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