Приглашаем на атмосферный гончарный мастер-класс в самом сердце Петроградки! Это идеальный вариант для творческого свидания: с самим собой, романтическим партнером, подругой или мамой. Вы сделаете своими руками или на гончарном круге парные чашечки, тарелки или пиалы для завтрака. Раскрасите их, создадите памятные надписи и по желанию оставите трогательные послания друг другу.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Мы подробно расскажем о создании керамических изделий. Далее вы сделаете 1-2 предмета вручную или на гончарном круге. Это могут быть элементы декора или посуда. Раскрасите их и оставите на них памятные надписи. Здесь не важны ваши навыки, главное — открытость и творческий настрой. В процессе мастер-класса мы пофотографируем вас и угостим вкусным чаем со сладостями. А ещё вы сможете полюбоваться из окон студии роскошным видом на крыши, где бродят петербургские котики.
Организационные детали
- После мастер-класса мы высушим, обожжём и покроем глазурью ваши изделия. Это занимает 10-14 дней. Далее готовую керамику передадим вам или отправим в любой город, если вы были в Петербурге проездом.
- В стоимость всё включено: материалы для мастер-класса, чай со сладостями, фото
- При желании можно захватить что-то дополнительное для фуршета: бутылочку вина или тортик
- По запросу мы можем провести мастер-класс для большего количества участников. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Меня зовут Дарья, я родилась и живу в Петербурге. Дизайнер, керамист и гончар уже более 7 лет. Мы с командой создаём посуду и декор для дома, сотрудничаем с ресторанами и крупными шоурумами по всей стране. Регулярно выставляем керамику на фестивалях. С удовольствием делимся с гостями магией работы с глиной!Задать вопрос
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