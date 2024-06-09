Приглашаем на атмосферный гончарный мастер-класс в самом сердце Петроградки! Это идеальный вариант для творческого свидания: с самим собой, романтическим партнером, подругой или мамой. Вы сделаете своими руками или на гончарном круге парные чашечки, тарелки или пиалы для завтрака. Раскрасите их, создадите памятные надписи и по желанию оставите трогательные послания друг другу.

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Мы подробно расскажем о создании керамических изделий. Далее вы сделаете 1-2 предмета вручную или на гончарном круге. Это могут быть элементы декора или посуда. Раскрасите их и оставите на них памятные надписи. Здесь не важны ваши навыки, главное — открытость и творческий настрой. В процессе мастер-класса мы пофотографируем вас и угостим вкусным чаем со сладостями. А ещё вы сможете полюбоваться из окон студии роскошным видом на крыши, где бродят петербургские котики.

Организационные детали