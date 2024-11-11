Приглашаем вас в очень необычное место — город атомщиков и учёных. Благоустроенные парки, колоритные скульптуры, песчаные пляжи балтийского взморья — всё это Сосновый Бор! Он строился как город счастливого советского будущего, и остался местом, где хочется жить. Именно этот колорит вы ощутите в путешествии по городу и окружающим его местам.

Описание экскурсии

Почти 60 лет Сосновый Бор был доступен только по пропускам. С 2013 года попасть в город могут все желающие — сюда приезжают со всей страны в поисках необычных объектов культурного наследия. На обзорной прогулке вы увидите:

образец православного конструктивизма

напоминание о средневековой крепости

результаты работы коллектива архитекторов и строителей, награждённых в 1970 году Государственной премией РСФСР

А ещё мы сделаем остановки в тех местах, которые редко показывают на стандартных экскурсиях, чтобы:

увидеть сразу три (!) малоизвестные постройки талантливейшего архитектора Василия Косякова

посетить старинную церковь в селе с необычным названием Гора-Валдай

заехать на Шепелёвский маяк

погулять по самым красивым местам на взморье

заглянуть в знаменитый «Андерсен-град»

Организационные детали