Приглашаем вас в очень необычное место — город атомщиков и учёных.
Благоустроенные парки, колоритные скульптуры, песчаные пляжи балтийского взморья — всё это Сосновый Бор! Он строился как город счастливого советского будущего, и остался местом, где хочется жить. Именно этот колорит вы ощутите в путешествии по городу и окружающим его местам.
Благоустроенные парки, колоритные скульптуры, песчаные пляжи балтийского взморья — всё это Сосновый Бор! Он строился как город счастливого советского будущего, и остался местом, где хочется жить. Именно этот колорит вы ощутите в путешествии по городу и окружающим его местам.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Почти 60 лет Сосновый Бор был доступен только по пропускам. С 2013 года попасть в город могут все желающие — сюда приезжают со всей страны в поисках необычных объектов культурного наследия. На обзорной прогулке вы увидите:
- образец православного конструктивизма
- напоминание о средневековой крепости
- результаты работы коллектива архитекторов и строителей, награждённых в 1970 году Государственной премией РСФСР
А ещё мы сделаем остановки в тех местах, которые редко показывают на стандартных экскурсиях, чтобы:
- увидеть сразу три (!) малоизвестные постройки талантливейшего архитектора Василия Косякова
- посетить старинную церковь в селе с необычным названием Гора-Валдай
- заехать на Шепелёвский маяк
- погулять по самым красивым местам на взморье
- заглянуть в знаменитый «Андерсен-град»
Организационные детали
- В связи с ограничениями пограничной службы к поездке допускаются только граждане РФ
- Поезка проходит на автомобиле каршеринга классом не ниже «Комфорт+»
- Дополнительные расходы: обед 450 ₽ (по желанию)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Ленинский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я — выпускник исторического факультета СПбГУ, влюблённый в свою профессию проводника по самым интересным местам. Уже больше 20 лет я разрабатываю и провожу авторские маршруты по Петербургу, Ленинградской области иЗадать вопрос
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