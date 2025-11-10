Из Санкт-Петербурга в Сортавалу - на вашем авто с аудиогидом

Эта аудиоэкскурсия подойдёт тем, кто едет из Санкт -Петербурга в Сортавалу на своём автомобиле. В дороге вы услышите занимательный рассказ об истории этих мест.
Благодаря аудиогиду узнаете, где по пути в Северное Приладожье есть заправка, кафе и интересные места, например, парк «Долина водопадов», ферма осликов и прочие.
Описание аудиогида
- Старт маршрута — в Санкт-Петербурге, финиш — в Сортавале.
- Аудиогид погрузит вас в историю карельской земли, которая хранит в себе отголоски шведского, финского, русского и карельского прошлого.
- Вы услышите о древних традициях, природе и животных, которые здесь обитают.
- По прибытии в Сортавалу уже будете знать об истории и архитектуре города, его достопримечательностях и местах, где можно вкусно пообедать.
Организационные детали
- Вам понадобятся только смартфон и интернет.
- После оплаты я добавлю всех участников аудиоэкскурсии в закрытый telegram-канал.
- Аудиогид содержит аудио-, видео- и фотоматериалы.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 276 туристов
Меня зовут Олеся. Я родилась и выросла в Карелии. Хорошо знаю эти места и очень люблю свой родной край. Ответственно и с душой подхожу к тому, чтобы у людей был приятный отдых. Сама люблю путешествовать и знаю, как важны путешествия в жизни человека. Мне приятно быть частью радостных воспоминаний у людей.Задать вопрос
