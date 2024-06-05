1 чел.
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скидка
35%
Групповая
13 часов
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
33842 200₽ за человека
Групповая
13 часов
В тренде
Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
Погрузитесь в красоту Карелии за один день! Посетите мраморный каньон Рускеала, крепость Корела, водопады Ахвеноски и город Сортавала
Начало: У Казанского собора или по предварительной записи ...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 490₽ за человека
Групповая
13 часов
Карелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом
Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас
Начало: На площади Искусств
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 900₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
Залюбоваться природой, открыть историю заповедного края и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: Любой адрес в черте города
10 июня в 06:00
17 июня в 06:00
39 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Ладожской Карелии: экскурсия из Петербурга
Оценить природу и исторические памятники Северного Приладожья и узнать самое любопытное о регионе
Начало: У метро Озерки или любой другой адрес в Санкт-Пете...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
34 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
13 часов
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
55004 950₽ за человека
скидка
45%
Групповая
13 часов
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
Оценить красоту горного парка, полюбоваться каскадами Ахинкоски и познакомиться с историей Корелы
Начало: За Казанским собором или у СТ.М. пр. Просвещения
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
39002 145₽ за человека
Групповая
13 часов
Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга
На автобусе отправиться в Карелию, проникнуться красотой ее природы и услышать об истории края
Начало: У метро Площадь Восстания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Сосчитать водопады Карелии, увидеть Ладожские шхеры и открыть историю Северной Фиваиды (в группе)
Начало: У метро Площадь Восстания
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
13 100₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
Конная прогулка по карельскому лесу, заброшенные финские кирхи и «Город ангелов» в Яккиме
Начало: У станции метро «Василеостровская»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
11 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Мраморный каньон, водопады и Деревня викингов - съездить на день в Карелию
Начало: На Финляндском вокзале Петербурга
1 890₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Карелия за 1 день из Петербурга на вашем автомобиле
Крепость Корела, водопады Ахинкоски, каньон Рускеала - под рассказы гида о самобытном крае
Начало: На Площади Искусств
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
40%
Групповая
13 часов
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Посетить за 1 день 2 парка Карелии, пройти экотропой и покормить северных оленей
Начало: В районе Казанского собора или станции метро «Прос...
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
32501 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Все понравилось. Немного напрягал экскурсовод.
- ННаталья5 июня 2024Экскурсовод прекрасен. Более грязной машины я не видела за свою жизнь…. в салоне бардак наивысшего уровня. Конечно, надо было отказаться при посадке, но было как-то неловко… На 1 день в Карелию-галопом по Европам. Утомительно. Укачало. Слава Богу назад поехали поездом.
- ЮЮлия4 июня 2024Кончено экскурсия далекая. Увидите Карелию из окна автобуса. Достаточно утомительна, но природа потрясающая. Сочно и девственно, воздух которым не возможно
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия супер! Гид Александра интересно вела рассказ. Даже небольшой дождь не испортил впечатления!
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия понравилась, все четко организовано, несмотря на большую группу, особо никаких накладок не было. Времени хватило на все, единственное, на водопадах хотелось побыть подольше, уж очень нам там понравилось, нереальная красота!
- ЛЛидия2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид прекрасно подавала информацию, организационные моменты все чётко проговаривала. Впечатления хорошие, с погодой повезло.
- ССергей2 июня 2024Экскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько раз. Не пожалел что выбрал
- ЮЮлия31 мая 2024По ряду причин мы обратились к Фёдору с просьбой провести экскурсию не за два, а за один день - и
- ССветлана31 мая 202423 мая ездила в Карелию в мини-группе. Поездка очень понравилась, всё было на высшем уровне. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывала, было интересно. Сама Карелия поразила, это действительно место силы. Всем советую поехать, не пожалеете.
- ЕЕкатерина29 мая 2024Спасибо Александру и Сергею за замечательную экскурсию! В прошлом году была на экскурсии у Антона, в этом году привезла семью и снова не пожалела. Было очень круто! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Сортавала»
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