Увидеть Петровицкий валун, парк "Белые пески", сказочный городок "Андерсенград" и усадьбу Алютино
Сосновый Бор — место, где советская архитектура встречается с датской сказкой.
Наш маршрут соединит этот город с романтичными руинами 19 века и волшебным замком героев Андерсена, который одинаково завораживает детей и взрослых.
Гид оживит истории о камнях, храмах и забытых дворянских усадьбах, а берега Финского залива добавят умиротворения.
Описание экскурсии
8:00 — сбор группы и отправление. По дороге гид обозначит маршрут и настроит на путешествие по Ленинградской области
10:00–11:00 — Петровицкий валун. Увидите древний ледниковый исполин высотой 5,5 метра, сделаете фотографии и услышите легенды, связанные с ним
11:30–12:30 — Сосновый Бор. Познакомитесь с городом, его историей и ролью в регионе
12:30–13:30 — парк «Белые пески». Здесь ждёт прогулка по живописной местности и отдых на природе
13:30–14:30 — собор иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Узнаете его историю, при желании зайдёте внутрь
15:00–16:30 — Андерсенград. Попадёте в сказочный городок. Здесь увидите Ратушную башню, дом Оле-Лукойе, пройдёте по мостам и бастионам, осмотрите скульптуры героев сказок и горельеф Андерсена
17:00–18:00 — усадьба Алютино. Прогулка по одичавшему парку с липами, осмотр руин 19 века и берега живописного озера Валдай
18:00–20:00 — возвращение в Санкт‑Петербург
Организационные детали
Едем на комфортабельном автобусе
Обед не предусмотрен, рекомендуем взять с собой перекус и напитки
Особой физической подготовки не требуется, но на одном из участков маршрута мы будем идти через поле и лес (5 км)
При плохой погоде не сможем осмотреть Петровицкий валун
С вами будет один из гидов нашей команды
Участник
3050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.
