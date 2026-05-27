Мои заказы

Из Санкт-Петербурга в Сосновый бор

Увидеть Петровицкий валун, парк "Белые пески", сказочный городок "Андерсенград" и усадьбу Алютино
Сосновый Бор — место, где советская архитектура встречается с датской сказкой.

Наш маршрут соединит этот город с романтичными руинами 19 века и волшебным замком героев Андерсена, который одинаково завораживает детей и взрослых.

Гид оживит истории о камнях, храмах и забытых дворянских усадьбах, а берега Финского залива добавят умиротворения.
Из Санкт-Петербурга в Сосновый бор
Из Санкт-Петербурга в Сосновый бор
Из Санкт-Петербурга в Сосновый бор

Описание экскурсии

8:00 — сбор группы и отправление. По дороге гид обозначит маршрут и настроит на путешествие по Ленинградской области

10:00–11:00 — Петровицкий валун. Увидите древний ледниковый исполин высотой 5,5 метра, сделаете фотографии и услышите легенды, связанные с ним

11:30–12:30 — Сосновый Бор. Познакомитесь с городом, его историей и ролью в регионе

12:30–13:30 — парк «Белые пески». Здесь ждёт прогулка по живописной местности и отдых на природе

13:30–14:30 — собор иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Узнаете его историю, при желании зайдёте внутрь

15:00–16:30 — Андерсенград. Попадёте в сказочный городок. Здесь увидите Ратушную башню, дом Оле-Лукойе, пройдёте по мостам и бастионам, осмотрите скульптуры героев сказок и горельеф Андерсена

17:00–18:00 — усадьба Алютино. Прогулка по одичавшему парку с липами, осмотр руин 19 века и берега живописного озера Валдай

18:00–20:00 — возвращение в Санкт‑Петербург

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе
  • Обед не предусмотрен, рекомендуем взять с собой перекус и напитки
  • Особой физической подготовки не требуется, но на одном из участков маршрута мы будем идти через поле и лес (5 км)
  • При плохой погоде не сможем осмотреть Петровицкий валун
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Из Санкт-Петербурга в Сосновый бор»

Из Санкт-Петербурга по Карелии: парк Рускеала, оленья ферма и водопады
На автобусе
В «Рускеалу» на ретропоезде
13 часов
16 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Из Санкт-Петербурга по Карелии: парк Рускеала, оленья ферма и водопады
Познакомиться с главными местами Северного Приладожья и прогуляться по каньону парка Рускеала
Начало: В районе площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
5500 ₽ за человека
Фотопрогулка по Петербургу: старинные усадьбы и парки Каменного острова
Пешая
1 час
4 отзыва
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по Петербургу: старинные усадьбы и парки Каменного острова
Погрузиться в давно ушедшие эпохи и получить профессиональные снимки на память
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 12:00
29 мая в 12:00
5600 ₽ за всё до 6 чел.
Самостоятельная квест-прогулка «В самом сердце Санкт-Петербурга»
Пешая
3 часа
5 отзывов
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-прогулка «В самом сердце Санкт-Петербурга»
Начало: Дворцовый мост
Расписание: Ежедневно в любое время
1490 ₽ за всё до 10 чел.
Из Санкт-Петербурга в Нижний парк Петергофа (на метеоре)
На метеоре
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Санкт-Петербурга в Нижний парк Петергофа (на метеоре)
Увидеть Большой каскад с Самсоном, погулять по аллеям парка и оценить инженерный масштаб
Начало: У спуска со Львами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
11 800 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
3050 ₽ за человека