В Карелии всё интересное находится на расстоянии. Мы собрали маршрут так, чтобы охватить символы региона. Вы увидите древние стены крепости Корела, прогуляетесь к водопадам Ахвенкоски, узнаете о быте разных эпох в парке «Бастионъ». В Рускеале выберите, как знакомиться с мраморным каньоном: по экотропам, на лодке, троллее или в подземных штольнях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Крепость Корела. Вы прогуляетесь по древним валам, сделаете кадры с боевой техникой на фоне извилистой реки Вуоксы.

Водопады Ахвенкоски. Это место известно по съёмкам фильмов. Здесь ждут свежий воздух хвойного леса и бурные потоки в обрамлении гранитных скал.

Исторический парк «Бастионъ». Вы окажетесь в центре реконструкции, где можно примерить доспехи, освоить старинные ремёсла, поучаствовать в мастер-классах. Сможете ощутить быт и атмосферу ушедших столетий, находясь на берегу озера.

Горный парк «Рускеала». Бирюзовая вода, мраморные скалы и величественная тишина оставляют впечатление на долгое время. Здесь можно прокатиться на троллее над каньоном, посетить подземелья или просто насладиться видами мраморных скал, гуляя по экотропам.

Ориентировочный тайминг:

6:15–6:30 — отправление от Казанского собора

7:00 — отправление от ст. м. Проспект Просвещения

9:00–9:20 — крепость Корела

11:30–12:10 — обед

12:40–3:20 — водопады Ахвенкоски

13:30–15:30 — горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон)

16:30–18:00 — исторический парк «Бастионъ»

19:30–19:50 — магазин форелевого хозяйства

23:00 — прибытие в Санкт-Петербург (ст. м. Проспект Просвещения)

23:30 — прибытие в Санкт-Петербург (Казанский собор)

Организационные детали

Экскурсия пройдёт на комфортабельном автобусе

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачивается: