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Разные эпохи Карелии - из Санкт-Петербурга

Крепость Корела, водопады Ахвенкоски, исторический парк "Бастионъ", горный парк "Рускеала"
В Карелии всё интересное находится на расстоянии. Мы собрали маршрут так, чтобы охватить символы региона.

Вы увидите древние стены крепости Корела, прогуляетесь к водопадам Ахвенкоски, узнаете о быте разных эпох в парке «Бастионъ».

В Рускеале выберите, как знакомиться с мраморным каньоном: по экотропам, на лодке, троллее или в подземных штольнях.
5
1 отзыв
Разные эпохи Карелии - из Санкт-Петербурга
Разные эпохи Карелии - из Санкт-Петербурга
Разные эпохи Карелии - из Санкт-Петербурга

Описание экскурсии

Крепость Корела. Вы прогуляетесь по древним валам, сделаете кадры с боевой техникой на фоне извилистой реки Вуоксы.

Водопады Ахвенкоски. Это место известно по съёмкам фильмов. Здесь ждут свежий воздух хвойного леса и бурные потоки в обрамлении гранитных скал.

Исторический парк «Бастионъ». Вы окажетесь в центре реконструкции, где можно примерить доспехи, освоить старинные ремёсла, поучаствовать в мастер-классах. Сможете ощутить быт и атмосферу ушедших столетий, находясь на берегу озера.

Горный парк «Рускеала». Бирюзовая вода, мраморные скалы и величественная тишина оставляют впечатление на долгое время. Здесь можно прокатиться на троллее над каньоном, посетить подземелья или просто насладиться видами мраморных скал, гуляя по экотропам.

Ориентировочный тайминг:

6:15–6:30 — отправление от Казанского собора
7:00 — отправление от ст. м. Проспект Просвещения
9:00–9:20 — крепость Корела
11:30–12:10 — обед
12:40–3:20 — водопады Ахвенкоски
13:30–15:30 — горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон)
16:30–18:00 — исторический парк «Бастионъ»
19:30–19:50 — магазин форелевого хозяйства
23:00 — прибытие в Санкт-Петербург (ст. м. Проспект Просвещения)
23:30 — прибытие в Санкт-Петербург (Казанский собор)

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на комфортабельном автобусе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачивается:

  • Входной билет в парк Рускеала: взрослые — 750 ₽, лица 60+ и студенты — 650 ₽, школьники 7+ — 550 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
  • По желанию: обед — от 650 ₽
  • Вход на экотропу с подвесными мостами: взрослые — 500 ₽, пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно — 400 ₽
  • Вход на территорию крепости Корела: взрослые — 200 ₽, студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет — 100 ₽

в среду и субботу в 06:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Студенты4350 ₽
Стандартный4450 ₽
Пенсионеры4350 ₽
Школьники4350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1872 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
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маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Светлана
Прекрасная экскурсия ☺️Прекрасная Карелия🥰
Прекрасная экскурсия ☺️Прекрасная Карелия🥰
Прекрасная экскурсия ☺️Прекрасная Карелия🥰
Прекрасная экскурсия ☺️Прекрасная Карелия🥰
Прекрасная экскурсия ☺️Прекрасная Карелия🥰
Прекрасная экскурсия ☺️Прекрасная Карелия🥰
Прекрасная экскурсия ☺️Прекрасная Карелия🥰
Прекрасная экскурсия ☺️Прекрасная Карелия🥰
Прекрасная экскурсия ☺️Прекрасная Карелия🥰+2
Прекрасная экскурсия ☺️Прекрасная Карелия🥰
Прекрасная экскурсия ☺️Прекрасная Карелия🥰
Елена
Елена
Ответ организатора:
Уважаемая Светлана, спасибо за отзыв! Нам очень приятно, что экскурсия и Карелия оставили у вас прекрасные впечатления. Ждем вас на новых маршрутах.
С уважением
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