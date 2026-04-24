Крепость Корела. Вы прогуляетесь по древним валам, сделаете кадры с боевой техникой на фоне извилистой реки Вуоксы.
Водопады Ахвенкоски. Это место известно по съёмкам фильмов. Здесь ждут свежий воздух хвойного леса и бурные потоки в обрамлении гранитных скал.
Исторический парк «Бастионъ». Вы окажетесь в центре реконструкции, где можно примерить доспехи, освоить старинные ремёсла, поучаствовать в мастер-классах. Сможете ощутить быт и атмосферу ушедших столетий, находясь на берегу озера.
Горный парк «Рускеала». Бирюзовая вода, мраморные скалы и величественная тишина оставляют впечатление на долгое время. Здесь можно прокатиться на троллее над каньоном, посетить подземелья или просто насладиться видами мраморных скал, гуляя по экотропам.
Ориентировочный тайминг:
6:15–6:30 — отправление от Казанского собора 7:00 — отправление от ст. м. Проспект Просвещения 9:00–9:20 — крепость Корела 11:30–12:10 — обед 12:40–3:20 — водопады Ахвенкоски 13:30–15:30 — горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон) 16:30–18:00 — исторический парк «Бастионъ» 19:30–19:50 — магазин форелевого хозяйства 23:00 — прибытие в Санкт-Петербург (ст. м. Проспект Просвещения) 23:30 — прибытие в Санкт-Петербург (Казанский собор)
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на комфортабельном автобусе
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачивается:
Входной билет в парк Рускеала: взрослые — 750 ₽, лица 60+ и студенты — 650 ₽, школьники 7+ — 550 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
По желанию: обед — от 650 ₽
Вход на экотропу с подвесными мостами: взрослые — 500 ₽, пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно — 400 ₽
Вход на территорию крепости Корела: взрослые — 200 ₽, студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет — 100 ₽
в среду и субботу в 06:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Студенты
4350 ₽
Стандартный
4450 ₽
Пенсионеры
4350 ₽
Школьники
4350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1872 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот.
Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый читать дальшеуменьшить
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Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища.
Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Светлана
Прекрасная экскурсия ☺️Прекрасная Карелия🥰
+2
Елена
Ответ организатора:
Уважаемая Светлана, спасибо за отзыв! Нам очень приятно, что экскурсия и Карелия оставили у вас прекрасные впечатления. Ждем вас на новых маршрутах. С уважением
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