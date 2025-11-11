В Питере — любить! Идём гулять по Петроградской стороне мимо особняка Сергея Витте и дома, где много лет снимал квартиру Максим Горький. Вы услышите о перипетиях личной жизни медийных персон Российской империи. Как строили свою любовь политик, писатель, балерина, бизнесмен и военный?
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Пройдёмся и поговорим:
- Как Витте успел сделать головокружительную карьеру и отбить обеих своих возлюбленных у других мужчин
- Почему вторую супругу премьер-министра не принимал двор императора
- Как Мария Будберг бросила Горького ради Герберта Уэллса и уехала в США
А ещё обсудим личную жизнь балерины Ксшесинкой, бизнесмена Брандта и князя Николая Николаевича Младшего — с интригами, страстями и яркими чувствами.
Организационные детали
Интересно будет взрослым и детям от 16 лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ян — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 96 туристов
Я — «Лучший гид Удмуртии 2016», победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма», научный сотрудник музея. В 2011 году окончил исторический факультет, а в 2015 — Институт социальных коммуникаций по специальности «Культурология» с отличием.
