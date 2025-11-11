В Питере — любить! Идём гулять по Петроградской стороне мимо особняка Сергея Витте и дома, где много лет снимал квартиру Максим Горький. Вы услышите о перипетиях личной жизни медийных персон Российской империи. Как строили свою любовь политик, писатель, балерина, бизнесмен и военный?

Ян Ваш гид в Санкт-Петербурге

Пройдёмся и поговорим:

Как Витте успел сделать головокружительную карьеру и отбить обеих своих возлюбленных у других мужчин

Почему вторую супругу премьер-министра не принимал двор императора

Как Мария Будберг бросила Горького ради Герберта Уэллса и уехала в США

А ещё обсудим личную жизнь балерины Ксшесинкой, бизнесмена Брандта и князя Николая Николаевича Младшего — с интригами, страстями и яркими чувствами.

Интересно будет взрослым и детям от 16 лет.