Что вас ждет
Знакомство с Петропавловской крепостью начнется у Иоанновского моста, после которого вы начнете путь вглубь крепости.
Аудиогид подробно расскажет вам о том, что располагалось в стенах крепости в разное время, какие архитектурные особенности были у новой столицы России и как Петру I всего за 20 лет удалось создать город, который мог состязаться с многими европейскими столицами.
Во время экскурсии вы сможете побывать внутри Петропавловского собора, узнаете о его истории и полюбуетесь внутренним убранством (Билет необходимо приобрести отдельно в кассе).
Петропавловская крепость навсегда сохранила в себе всю противоречивую историю прекрасного северного города. Отправляйтесь на интерактивную прогулку по этому знаковому месту!
Режим работы:
- Территория Петропавловской крепости — ежедневно с 10.00 до 21:00.
- Билетные кассы в Иоанновском равелине — ежедневно, кроме вторника — 10.00-18.00, вторник - 10.00-17.00
- Петропавловский собор — с понедельника по пятницу — 10.00-19.00, суббота — 10.00-17.45, воскресенье — 11.00-19.00
Организационные моменты
- Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
- До визита найдите СМС со ссылкой от WeGoTrip, скачайте экскурсию. Экскурсия начнется автоматически, как только вы придете на стартовую точку. СМС приходит в течение 15 минут после заказа.
- Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
- Звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
- Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
- 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456».
- 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
- 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
- Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
- Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.