Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга

Петропавловская крепость - место, где началась история Санкт-Петербурга

Петропавловская крепость — место, где началась история Санкт-Петербурга.

Именно здесь был заложен первый камень, именно отсюда стал расти новый город.

Если вы хотите прикоснуться к истории Петербурга, то это место обязательно к посещению!
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга

Что вы увидите 🤩

  • Иоанновский мост
  • Памятник Петру I
  • Комендантская пристань
  • Петропавловская крепость
  • Петропавловский собор
Что вас ждет
Знакомство с Петропавловской крепостью начнется у Иоанновского моста, после которого вы начнете путь вглубь крепости.
Аудиогид подробно расскажет вам о том, что располагалось в стенах крепости в разное время, какие архитектурные особенности были у новой столицы России и как Петру I всего за 20 лет удалось создать город, который мог состязаться с многими европейскими столицами.
Во время экскурсии вы сможете побывать внутри Петропавловского собора, узнаете о его истории и полюбуетесь внутренним убранством (Билет необходимо приобрести отдельно в кассе).
Петропавловская крепость навсегда сохранила в себе всю противоречивую историю прекрасного северного города. Отправляйтесь на интерактивную прогулку по этому знаковому месту!

Режим работы:

  • Территория Петропавловской крепости — ежедневно с 10.00 до 21:00.
  • Билетные кассы в Иоанновском равелине — ежедневно, кроме вторника — 10.00-18.00, вторник - 10.00-17.00
  • Петропавловский собор — с понедельника по пятницу — 10.00-19.00, суббота — 10.00-17.45, воскресенье — 11.00-19.00
Организационные моменты
  • Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
  • До визита найдите СМС со ссылкой от WeGoTrip, скачайте экскурсию. Экскурсия начнется автоматически, как только вы придете на стартовую точку. СМС приходит в течение 15 минут после заказа.
  • Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
  • Звоните или пишите в WhatsApp на ‭+7 (812) 602 74-95.
  • Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
  • 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456».
  • 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
  • 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
  • Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
  • Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия в приложении
690 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Билет в Петропавловский собор необходимо приобрести самостоятельно на месте
Где начинаем и завершаем
Начало: Кронверкская набережная, 3
Завершение: Территория Петропавловской крепости, 7
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вы можете выбрать любое удобное время

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