Что вас ждет

Знакомство с Петропавловской крепостью начнется у Иоанновского моста, после которого вы начнете путь вглубь крепости.

Аудиогид подробно расскажет вам о том, что располагалось в стенах крепости в разное время, какие архитектурные особенности были у новой столицы России и как Петру I всего за 20 лет удалось создать город, который мог состязаться с многими европейскими столицами.

Во время экскурсии вы сможете побывать внутри Петропавловского собора, узнаете о его истории и полюбуетесь внутренним убранством (Билет необходимо приобрести отдельно в кассе).

Петропавловская крепость навсегда сохранила в себе всю противоречивую историю прекрасного северного города. Отправляйтесь на интерактивную прогулку по этому знаковому месту!

Режим работы:

Территория Петропавловской крепости — ежедневно с 10.00 до 21:00.

Билетные кассы в Иоанновском равелине — ежедневно, кроме вторника — 10.00-18.00, вторник - 10.00-17.00

Петропавловский собор — с понедельника по пятницу — 10.00-19.00, суббота — 10.00-17.45, воскресенье — 11.00-19.00

Организационные моменты