Каменное убранство Петербурга

Каменное убранство Петербурга
Каменное убранство Петербурга
Каменное убранство Петербурга
Каменное убранство Петербурга
Каменное убранство Петербурга
Каменное убранство Петербурга
Каменное убранство Петербурга

Что вас ожидает 🤩

  • Исаакиевский собор
  • Дворцовая площадь
  • Александровская колонна
  • Зимний дворец
  • Атланты Нового Эрмитажа
  • Мраморный дворец
  • Михайловский замок
Уже были на мраморном каньоне в Рускеала?
Если нет, то наверняка слышали, что именно там и ещё в нескольких каменоломнях Карелии и Карельского перешейка добывался материл для строительства великолепных дворцов и соборов Петербурга.
Эта прогулка позволит на несколько часов отправиться в уникальное путешествие и узнать о происхождении построек"каменного города", ведь именно так переводится с греческого (Πέτρος) имя основателя города на Неве. Вместе мы увидим главные архитектурные шедевры из гранита и мрамора, а также послушаем рассказ об их добыче и открытии каменных ломок Карелии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Уникальный материал
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро «Адмиралтейская», Кирпичный пер. , 1
Завершение: Михайловский замок, 191186, Санкт-Петербург, Садовая ул. , д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🏛История и архитектура⚙️Необычные☀️Летние🏞КарелияИнтерьерныеНеформальные

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Каменный остров
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лилия
4.2
5 отзывов
Каменный остров
Сразу же после основания Петербурга на Каменном острове стали селиться зажиточные горожане. Здесь появились шикарные
3 000 за 1-10 чел.
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
5
1 отзыв
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
Петропавловская крепость - место, где началась история Санкт-Петербурга
690 за 1 человека
Криминальный Петербург
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Екатерина
5
3 отзыва
Криминальный Петербург
Петербург - культурная столица. Многие именно так представляют северную столицу. Величественные дворцы, великолепная
от 4 500 за 1-2 чел.
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
Совершите необычную прогулку по центру Петербурга и посмотрите на известные достопримечательности города под новым
890 за 1 человека
Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Алексей
4.7
64 отзыва
Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
Большая часть экскурсий по Петербургу связана с императорскими дворцами. Я же хочу для вас открыть другой Петербург
Завтра
18 июня
19 июня
20 июня
1 390 за 1 человека
Петербург до Петербурга: Большая Охта
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Никита
Нет отзывов
Петербург до Петербурга: Большая Охта
Во время трехчасовой прогулки по Большой Охте, с тихой зелёной окраины охраняемого кладбища мы попадем
1 400 за 1 человека
Жизнь простых людей в Петербурге
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
4.9
11 отзывов
Жизнь простых людей в Петербурге
Вы познакомитесь с обратной стороной Петербурга, которая прячется от посторонних глаз
3 500 за 1-4 чел.
По Петербургу - на электросамокате
3 часа
🛴 На самокатах
Мини-группа
Михаил
5
20 отзывов
По Петербургу - на электросамокате
Хотите почувствовать настоящую атмосферу Петербурга
Завтра
17 июня
18 июня
19 июня
от 24901 992 за 1 человека
Разночинный и многонациональный Петербург
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Excursions.city
Нет отзывов
Разночинный и многонациональный Петербург
Многоликий, разноплановый Санкт-Петербург во всей красе предстанет перед Вами
6 900 за 1-15 чел.
Обратная сторона Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
Дмитрий
5
89 отзывов
Обратная сторона Петербурга
Вы отправитесь со мной на комфортабельном автомобиле на изучение обратной стороны Петербурга
от 5 000 за 1-3 чел.
Ваш незабываемый день в Петербурге
3 часа
🚗 На машине
За красивыми фото
Golikov.kg
5
62 отзыва
Ваш незабываемый день в Петербурге
Хотите увидеть Петербург во всей красе
10 000 за 1-4 чел.
Неформальный Петербург
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Ползком
4.7
312 отзывов
Неформальный Петербург
В Петербурге за Эрмитажем и Исаакиевским собором скрывается богатая ночная
Сегодня
18 июня
19 июня
22 июня
1 100 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ