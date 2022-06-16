Если нет, то наверняка слышали, что именно там и ещё в нескольких каменоломнях Карелии и Карельского перешейка добывался материл для строительства великолепных дворцов и соборов Петербурга.
Эта прогулка позволит на несколько часов отправиться в уникальное путешествие и узнать о происхождении построек"каменного города", ведь именно так переводится с греческого (Πέτρος) имя основателя города на Неве. Вместе мы увидим главные архитектурные шедевры из гранита и мрамора, а также послушаем рассказ об их добыче и открытии каменных ломок Карелии.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Уникальный материал
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро «Адмиралтейская», Кирпичный пер. , 1
Завершение: Михайловский замок, 191186, Санкт-Петербург, Садовая ул. , д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля — ваш гид в Санкт-Петербурге
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