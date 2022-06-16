Уже были на мраморном каньоне в Рускеала?

Если нет, то наверняка слышали, что именно там и ещё в нескольких каменоломнях Карелии и Карельского перешейка добывался материл для строительства великолепных дворцов и соборов Петербурга.

Эта прогулка позволит на несколько часов отправиться в уникальное путешествие и узнать о происхождении построек"каменного города", ведь именно так переводится с греческого (Πέτρος) имя основателя города на Неве. Вместе мы увидим главные архитектурные шедевры из гранита и мрамора, а также послушаем рассказ об их добыче и открытии каменных ломок Карелии.