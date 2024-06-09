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Каменноостровский проспект хранит в себе романтичные и ужасающие истории.



Это район интеллигенции, богачей и скандальных балерин — всех, кто блистал в начале 20 века и оказался на дне после революции.



На экскурсии вы увидите особняк известной возлюбленной Николая II, 13 дворов одного дома, здания с грибами и башнями. Мы поговорим о судьбах жителей проспекта до и после свержения царя.