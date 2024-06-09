Каменноостровский проспект хранит в себе романтичные и ужасающие истории.
Это район интеллигенции, богачей и скандальных балерин — всех, кто блистал в начале 20 века и оказался на дне после революции.
На экскурсии вы увидите особняк известной возлюбленной Николая II, 13 дворов одного дома, здания с грибами и башнями. Мы поговорим о судьбах жителей проспекта до и после свержения царя.
Это район интеллигенции, богачей и скандальных балерин — всех, кто блистал в начале 20 века и оказался на дне после революции.
На экскурсии вы увидите особняк известной возлюбленной Николая II, 13 дворов одного дома, здания с грибами и башнями. Мы поговорим о судьбах жителей проспекта до и после свержения царя.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы посмотрите на роскошные доходные дома и особняки проспекта.
- Увидите их закулисье и выясните, как обустраивали быт на рубеже 19–20 веков.
- Узнаете, где жила прислуга, кого называли «бывшими» и куда бежать, если нет спасения на родине.
- Для оживления своего рассказа я покажу фото из архивов.
- Щедро приправлю нашу прогулку историями из переписок и воспоминаний героев экскурсии.
Организационные детали
- В большой группе я использую аудиосистему, которая позволяет всем экскурсантам беспрерывно слышать рассказ.
- Если группа менее 5 человек, по пути можно сделать остановку на кофе. Это оплачивается дополнительно.
- Экскурсия подойдёт гостям старше 16 лет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 143 туристов
Здравствуйте! Я коренная петербурженка и искусствовед, а также профессиональный гид и автор экскурсий по Петербургу, его пригородам и музеям. Гидом я стала в 2016 году по большой любви! С техЗадать вопрос
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