А мы обеспечим максимально комфортную атмосферу: на авто Е-класса довезём до знаменитого пригорода и не торопя познакомим вас с ним.
Описание экскурсии
Путевой рассказ. По дороге до Петергофа мы проедем мимо Нарвских ворот, Кировского завода, Константиновского дворца и некоторых других мест, интересные факты о которых вы услышите.
Парк Петергофа. Именно здесь находятся знаменитые фонтаны и скульптуры. На зиму их прячут в ящики (за исключением Большого Каскада), но парк хорош даже в таком виде. Вы прогуляетесь по его регулярным аллеям, увидите павильоны и послушаете рассказы гида о ярком прошлом императорской резиденции.
Малые дворцы: Монплезир, Екатерининский корпус, павильон «Эрмитаж». По желанию можно посетить их. Но если вы хотите побывать только в одном месте, то советуем спуститься в гроты Большого Каскада, чтобы узнать больше о функционировании фонтанной системы Петергофа.
Большой дворец. Мы расскажем о нём, но рекомендовать к посещению не будем — лучше посмотреть дворец того же архитектора, Растрелли, в Пушкине (Екатерининский дворец). Он в разы больше, и там находится та самая Янтарная комната.
Организационные детали
- Программа может быть скорректирована в соответствии с вашими пожеланиями
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Трансфер — на комфортабельном авто Е-класса. Детское кресло или бустер — по запросу
- С ноября по март вход в Нижний парк бесплатный. В остальное время — 750 ₽ за взрослого
- Также отдельно оплачиваются билеты во дворцы (по желанию)
- Если вам нужна экскурсия на иностранном языке, просьба сообщить об этом заранее