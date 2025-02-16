В Петергоф - с комфортом и личным гидом

Путешествие в легендарную резиденцию для тех, кому важны индивидуальный подход и профессионализм
Если вы приехали в Петербург и решили побывать в Петергофе, то вряд ли вам нужен очередной текст о том, как красива эта императорская резиденция и насколько живописны её парки с фонтанами. Всё великолепие Петергофа вы увидите на экскурсии.

А мы обеспечим максимально комфортную атмосферу: на авто Е-класса довезём до знаменитого пригорода и не торопя познакомим вас с ним.
В Петергоф - с комфортом и личным гидом
В Петергоф - с комфортом и личным гидом
В Петергоф - с комфортом и личным гидом
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
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фев22
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Путевой рассказ. По дороге до Петергофа мы проедем мимо Нарвских ворот, Кировского завода, Константиновского дворца и некоторых других мест, интересные факты о которых вы услышите.

Парк Петергофа. Именно здесь находятся знаменитые фонтаны и скульптуры. На зиму их прячут в ящики (за исключением Большого Каскада), но парк хорош даже в таком виде. Вы прогуляетесь по его регулярным аллеям, увидите павильоны и послушаете рассказы гида о ярком прошлом императорской резиденции.

Малые дворцы: Монплезир, Екатерининский корпус, павильон «Эрмитаж». По желанию можно посетить их. Но если вы хотите побывать только в одном месте, то советуем спуститься в гроты Большого Каскада, чтобы узнать больше о функционировании фонтанной системы Петергофа.

Большой дворец. Мы расскажем о нём, но рекомендовать к посещению не будем — лучше посмотреть дворец того же архитектора, Растрелли, в Пушкине (Екатерининский дворец). Он в разы больше, и там находится та самая Янтарная комната.

Организационные детали

  • Программа может быть скорректирована в соответствии с вашими пожеланиями
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Трансфер — на комфортабельном авто Е-класса. Детское кресло или бустер — по запросу
  • С ноября по март вход в Нижний парк бесплатный. В остальное время — 750 ₽ за взрослого
  • Также отдельно оплачиваются билеты во дворцы (по желанию)
  • Если вам нужна экскурсия на иностранном языке, просьба сообщить об этом заранее

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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