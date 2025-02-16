Если вы приехали в Петербург и решили побывать в Петергофе, то вряд ли вам нужен очередной текст о том, как красива эта императорская резиденция и насколько живописны её парки с фонтанами. Всё великолепие Петергофа вы увидите на экскурсии. А мы обеспечим максимально комфортную атмосферу: на авто Е-класса довезём до знаменитого пригорода и не торопя познакомим вас с ним.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Путевой рассказ. По дороге до Петергофа мы проедем мимо Нарвских ворот, Кировского завода, Константиновского дворца и некоторых других мест, интересные факты о которых вы услышите.

Парк Петергофа. Именно здесь находятся знаменитые фонтаны и скульптуры. На зиму их прячут в ящики (за исключением Большого Каскада), но парк хорош даже в таком виде. Вы прогуляетесь по его регулярным аллеям, увидите павильоны и послушаете рассказы гида о ярком прошлом императорской резиденции.

Малые дворцы: Монплезир, Екатерининский корпус, павильон «Эрмитаж». По желанию можно посетить их. Но если вы хотите побывать только в одном месте, то советуем спуститься в гроты Большого Каскада, чтобы узнать больше о функционировании фонтанной системы Петергофа.

Большой дворец. Мы расскажем о нём, но рекомендовать к посещению не будем — лучше посмотреть дворец того же архитектора, Растрелли, в Пушкине (Екатерининский дворец). Он в разы больше, и там находится та самая Янтарная комната.

Организационные детали