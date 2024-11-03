Карельский колорит: лес, долина водопадов и музей в скале

Отправиться из Петербурга на целый день в Карелию и напитаться множеством впечатлений
Вас ждёт лучшее, что может предложить Карелия: густые ароматные леса, живописные скалы и водопады. Наваристый суп лохикейтто, настойки и бальзамы на целебных кореньях и травах. Уникальные локации: музей в скале Филина и музей деревянных скульптур «Город ангелов» среди руин. Маршрут насыщенный, но очень комфортный: с короткими переездами, лёгкими прогулками и фотопаузами.
Карельский колорит: лес, долина водопадов и музей в скале
Карельский колорит: лес, долина водопадов и музей в скале
Карельский колорит: лес, долина водопадов и музей в скале
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

07:00 — отправление от Казанского собора
07:40 — отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»
09:00 — храм Коневской иконы Божией Матери
11:15 — дегустация в музее Иван-чая, где вы услышите интересные факты об этом полезном напитке и узнаете, как правильно его приготовить
11:40 — фотопауза у руин кирхи Яккимаа, музей деревянных скульптур «Город ангелов»
12:00 — карельский обед с ухой лохикейтто
13:00 — гора Филина с гротом, экотропа по карельскому лесу, галерея деревянной скульптуры, фотосессия с военной техникой, армейское кафе и тировая зона
15:20 — дегустация карельских традиционных напитков: креплёных вин, бальзамов и настоек на местных ягодах, кореньях и травах
16:00 — фирменный магазин форелевого хозяйства
17:00 — экопарк «Долина водопадов», экспозиция «Саамская деревня»
19:00 — отдых в карельском кафе «Дом викингов»
21:30–22:30 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Гостевая зона с северными оленями и экспозиция «Саамская деревня» — взрослые — 350 ₽ за чел., дети от 3 до 16 лет — 300 ₽ за чел.
  • Долина водопадов — 500 ₽ за чел.
  • Музей «Гора Филина» — 650 ₽ за чел.
  • Обед с ухой — от 350 ₽ за чел.
  • Питание на маршруте

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 490 ₽
Пенсионеры3 390 ₽
Школьники3 390 ₽
Студенты3 390 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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