Карельский колорит: лес, долина водопадов и музей в скале
Отправиться из Петербурга на целый день в Карелию и напитаться множеством впечатлений
Вас ждёт лучшее, что может предложить Карелия: густые ароматные леса, живописные скалы и водопады. Наваристый суп лохикейтто, настойки и бальзамы на целебных кореньях и травах. Уникальные локации: музей в скале Филина и музей деревянных скульптур «Город ангелов» среди руин. Маршрут насыщенный, но очень комфортный: с короткими переездами, лёгкими прогулками и фотопаузами.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
07:00 — отправление от Казанского собора 07:40 — отправление от ст. м. «Проспект Просвещения» 09:00 — храм Коневской иконы Божией Матери 11:15 — дегустация в музее Иван-чая, где вы услышите интересные факты об этом полезном напитке и узнаете, как правильно его приготовить 11:40 — фотопауза у руин кирхи Яккимаа, музей деревянных скульптур «Город ангелов» 12:00 — карельский обед с ухой лохикейтто 13:00 — гора Филина с гротом, экотропа по карельскому лесу, галерея деревянной скульптуры, фотосессия с военной техникой, армейское кафе и тировая зона 15:20 — дегустация карельских традиционных напитков: креплёных вин, бальзамов и настоек на местных ягодах, кореньях и травах 16:00 — фирменный магазин форелевого хозяйства 17:00 — экопарк «Долина водопадов», экспозиция «Саамская деревня» 19:00 — отдых в карельском кафе «Дом викингов» 21:30–22:30 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
Гостевая зона с северными оленями и экспозиция «Саамская деревня» — взрослые — 350 ₽ за чел., дети от 3 до 16 лет — 300 ₽ за чел.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 298 туристов
Приветствуем гостей северного края! С 2016 года более 70 тысяч человек посетили с нами экскурсии в Карелии, Ленинградской области и Великом Новгороде. В нашей команде работают лицензированные гиды, которые ежегодно повышают свою квалификацию. Мы организуем качественные путешествия по доступным ценам и с душой знакомим с достопримечательностями региона. Приезжайте к нам — и путешествуйте с любовью!