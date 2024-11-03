Вас ждёт лучшее, что может предложить Карелия: густые ароматные леса, живописные скалы и водопады. Наваристый суп лохикейтто, настойки и бальзамы на целебных кореньях и травах. Уникальные локации: музей в скале Филина и музей деревянных скульптур «Город ангелов» среди руин. Маршрут насыщенный, но очень комфортный: с короткими переездами, лёгкими прогулками и фотопаузами.

Описание экскурсии

07:00 — отправление от Казанского собора

07:40 — отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»

09:00 — храм Коневской иконы Божией Матери

11:15 — дегустация в музее Иван-чая, где вы услышите интересные факты об этом полезном напитке и узнаете, как правильно его приготовить

11:40 — фотопауза у руин кирхи Яккимаа, музей деревянных скульптур «Город ангелов»

12:00 — карельский обед с ухой лохикейтто

13:00 — гора Филина с гротом, экотропа по карельскому лесу, галерея деревянной скульптуры, фотосессия с военной техникой, армейское кафе и тировая зона

15:20 — дегустация карельских традиционных напитков: креплёных вин, бальзамов и настоек на местных ягодах, кореньях и травах

16:00 — фирменный магазин форелевого хозяйства

17:00 — экопарк «Долина водопадов», экспозиция «Саамская деревня»

19:00 — отдых в карельском кафе «Дом викингов»

21:30–22:30 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы