Групповая экскурсия в Карелию: путешествие из Санкт-Петербурга
Умчаться в невероятный край северной природы, водопадов, фьордов и каньонов. В группе до 14 человек вы отправитесь путешествовать по лучшим местам Карелии. Узнаете, как заселялся регион и как стал перекрестком интересов Швеции, Финляндии и России. Познакомитесь с культурой коренных народов. Полюбуетесь водопадами и ладожскими шхерами. Исследуете горный парк Рускеала. А еще отведаете традиционный карельский сливочный суп из форели и карельские калитки.
Ближайшие даты:
5
окт
окт
8
окт
окт
10
окт
окт
11
окт
окт
14
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Крепость «Корела»
- Долина Водопадов
- Обед в форелевом хозяйстве, где попробуете карельскую кухню
- Горный парк «Рускеала»
- Гора «Паасо» — потрясающие виды Карелии с высоты птичего полета
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Республика КарелияКарелия — один из самых красивых регионов России. Страна озер. Страна спокойной северной природы. Край мастеров. Один большой природный заповедник.
Мы предлагаем вам умчаться в невероятный край северной природы, водопадов, фьордов и каньонов. В группе до 14 человек вы отправитесь путешествовать по лучшим местам Карелии. Вы узнаете, как заселялся регион и как стал перекрестком интересов Швеции, Финляндии и России. Познакомитесь с культурой коренных народов. Полюбуетесь водопадами и ладожскими шхерами. Исследуете горный парк Рускеала. А еще отведаете традиционный карельский сливочный суп из форели и карельские калитки.
Что вас ждет:• Крепость «Корела». Очертания ее башен и каменная кладка стен, столь нетипичные для русской архитектуры, до сих пор напоминают о прошлом владычестве шведов над северными землями. Сегодня на территории бывшего военного укрепления находится комплекс государственного музея-крепости «Корела».
- Долина Водопадов. За полчаса прогулки в этом эко-парке вы сможете увидеть четыре идущих подряд водопада, общая высота падения которых составляет более 30 метров, насладиться нетронутыми лесами и пообщаться с дружелюбными северными оленями.
- Горный парк «Рускеала». Первозданная красота карельского мрамора в окружении гор и прозрачной воды озера — национальное достояние Карелии. О сохранении горного парка Рускеала позаботилась сама природа.
- Гора «Паасо» — потрясающие виды Карелии с высоты птичего полета. Когда-то здесь была карельская крепость, защищавшая древних карелов от опасностей, а теперь на вершине горы можно увидеть следы каменных сооружений и полюбоваться красотами карельской природы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание на протяжении всего маршрута на весь день
- Сопровождение гида и трассовая экскурсия со знакомством с историей края со всеми историческими событиями региона
- Что не входит
- Дополнительно оплачиваются питание, входные билеты и опциональные активности:
- Долина Водопадов - (если захотите пройти по эко-тропе) — 350 руб. /взрослого, 300 руб. /ребенка 7-16 лет, студента очной формы обучения и пенсионера
- Оленевая Ферма и Карельская деревня - 300 руб.
- Рускеала — 500 руб. /взрослого, 300 руб. /участника старше 60 лет и студента, 250 руб. /школьника, детям до 7 лет — бесплатно
- Гора Паасо - подьем ОЧЕНЬ легкий на высоту 70 метров за потрясающими видами Карелии с высоты по эко-тропе - 300 рублей
- Место начала и завершения?
- Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкину
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 16 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ч
Часовских
24 сен 2023
А
Анастасия
23 сен 2023
Огромное спасибо за тур! Всё понравилось
И
Ирина
13 сен 2023
Были на экскурсии 12 сентября. Всё очень понравилось. Отдельное спасибо Роману за интересный исторический экскурс, и за то что мы приезжали везде быстрее остальных групп (отдельная благодарность нашему водителю за мастерство вождения). Особенно понравились Город Ангелов и водопады. Михал Михалыч из Города Ангелов настоящий Хранитель! Человек на своём месте, своего рода тоже ангел-хранитель кирхи Яккима. Экскурсию рекомендую!
Ю
Юлия
13 сен 2023
Все замечательно. Экскурсия огонь
Н
Наталья
8 сен 2023
О
Ольга
8 сен 2023
Выбрала поездку на один день в Карелию из Санкт-Петербурга. Поездка была в мине группе 7 человек, на комфортабельном автомобиле. В поездки увидела всю красоту Карелии. Гид Станислав все подробно и интересно рассказал про историю Карелии. От всей поездки осталась под впечатлением, Карелия- это Любовь.
Л
Любовь
5 сен 2023
Изумительная эксскурсия! Вырожаем огромную благодарность гиду Станиславу, за познавательную и очень интересную программу. Большое спасибо организатору тура Дарье. Увидели замечательные виды Карелии. Получили положительный заряд энергии на все 100%. Рекомендуем посетить тур!!!
Ш
Шатохина
5 сен 2023
Все прошло отлично, от самого начала и до конца!
Мы вовремя начали, без задержек. В мини-группе нас было 7 человек. Это очень комфортно.
Станислав прекрасный гид, очень интересно подавал информацию, не скучно и с юмором, было приятно его слушать на протяжении всего пути!
Сами места Карелии очень красивые, было достаточно времени все посетить особо не торопясь
А главное - все без очередей и толп людей!
Спасибо вам за организацию, она действительно очень хорошая!
Мы вовремя начали, без задержек. В мини-группе нас было 7 человек. Это очень комфортно.
Станислав прекрасный гид, очень интересно подавал информацию, не скучно и с юмором, было приятно его слушать на протяжении всего пути!
Сами места Карелии очень красивые, было достаточно времени все посетить особо не торопясь
А главное - все без очередей и толп людей!
Спасибо вам за организацию, она действительно очень хорошая!
Д
Дарья
2 сен 2023
Очень хорошая экскурсия! группа маленькая,машина удобная! Гид вообще огонь! Карелия супер!
Ю
Юлия
29 авг 2023
Было очень интересно, за это спасибо нашему гиду Станиславу. Очень хороший маршрут составлен, при этом на каждую остановку уделялось достаточное количество времени, легко можно было успеть все посмотреть. Впечатления остались исключительно положительные.
А
Алексей
27 авг 2023
К
Кацуба
25 авг 2023
Забронировали онлайн однодневную поездку в Карелию с гидом в группе до 14 человек.
22.08.2023 на шикарном и уютном микроавтобусе в 7 утра от площади Искусств мы отправились в незабываемое путешествие. С водителем и гидом Романом нас как раз оказалось 14 человек. Профессиональный водитель! Идеально составленный однодневный маршрут! Достаточное количество посещаемых мест! С собой привезли океан эмоций и впечатлений и сувениры! Плоюс группа подобралась👌 Очень рекомендую!!! Роман - гид-профи!
22.08.2023 на шикарном и уютном микроавтобусе в 7 утра от площади Искусств мы отправились в незабываемое путешествие. С водителем и гидом Романом нас как раз оказалось 14 человек. Профессиональный водитель! Идеально составленный однодневный маршрут! Достаточное количество посещаемых мест! С собой привезли океан эмоций и впечатлений и сувениры! Плоюс группа подобралась👌 Очень рекомендую!!! Роман - гид-профи!
Т
Татьяна
21 авг 2023
Хотела бы выразить благодарность организаторам и гиду Роману за увлекательную поездку в Карелию. Понравились рассказы о Карелии, четкая регламентация по времени, что позволило посетить множество интересных мест, среди которых гора Паасо, Долина водопадов, Горный парк Рускеала, который поражает Мраморным каньоном, Итальянским карьером и т. д. День получился насыщенным и интересным. Карелия впечатлила природным размахом и национальным колоритом, и эта поездка определенно запомнится надолго
Н
Надежда
18 авг 2023
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
Природа и пейзажи
На весь день
Карелия
Выездные
Рускеала
Популярные места
Туры в Рускеалу
Крепость Корела
Долина водопадов
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Квест
30 минут
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Сыграть в игру и увидеть нетуристический Петербург
Завтра
6 окт
7 окт
8 окт
3 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
Оценить красоту горного парка, полюбоваться каскадами Ахвенкоски и познакомиться с историей Корелы
за Казанским собором или у СТ.М. пр. Просвещения
7 окт
11 окт
14 окт
18 окт
31631 740₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Скетчинг с художником на крыше и набережной Петербурга
Увидеть город с высоты птичьего полёта и своими руками создать лучшее воспоминание о Петербурге
на Исаакиевской площади
Завтра
6 окт
7 окт
8 окт
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии