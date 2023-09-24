Республика КарелияКарелия — один из самых красивых регионов России. Страна озер. Страна спокойной северной природы. Край мастеров. Один большой природный заповедник.

Мы предлагаем вам умчаться в невероятный край северной природы, водопадов, фьордов и каньонов. В группе до 14 человек вы отправитесь путешествовать по лучшим местам Карелии. Вы узнаете, как заселялся регион и как стал перекрестком интересов Швеции, Финляндии и России. Познакомитесь с культурой коренных народов. Полюбуетесь водопадами и ладожскими шхерами. Исследуете горный парк Рускеала. А еще отведаете традиционный карельский сливочный суп из форели и карельские калитки.

Что вас ждет:• Крепость «Корела». Очертания ее башен и каменная кладка стен, столь нетипичные для русской архитектуры, до сих пор напоминают о прошлом владычестве шведов над северными землями. Сегодня на территории бывшего военного укрепления находится комплекс государственного музея-крепости «Корела».