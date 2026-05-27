Многие слышали про знаменитую «Линию Маннергейма».
А ведь граница СССР была укреплена намного лучше! Здесь, на Карельском перешейке, начиналась также «Линия Сталина», которую финнам так и не удалось прорвать.
Вы погрузитесь в историю, узнаете, как КаУр стал военно-инженерным полигоном, и сравните отечественные и иностранные объекты.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- «Линию Маннергейма» и «Линию Сталина».
- ДОТы — долговременные огневые точки 1928 и 1931-1932 годов.
- Остатки артиллерийского полукапонира (АПК) «Миллионер» — фортификационная постройка для ведения флангового огня.
- Экспериментальные послевоенные огневые точки.
- АПК 1938-1939 года и артиллерийский ДОТ 1941 года.
- Казематированную батарею.
Вы узнаете:
- про финские оборонительные сооружения на Карельском перешейке.
- как Карельский укрепительный район превратился в полигон для испытаний военно-инженерных задумок.
- почему «Линия Сталина» оказалась мощнее «Линии Маннергейма» и стала для финнов непреодолимой преградой в 1941 году.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида, его нужно забрать и доставить обратно в Петербург.
- Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток — до экскурсии в течение суток с момента заказа по ссылке, которую пришлёт организатор. После оплаты вы получите ваучер. При отмене экскурсии с вашей стороны за 48 часов оплата возвращается полностью, менее чем за 2 дня — 50%, за 24 часа — сумма не возвращается.
- Дороги проходимые, подойдут для любого транспорта.
- Будет время для обеда в формате полевого перекуса, еду и напитки нужно приготовить самим и взять с собой.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
