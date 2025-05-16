Дорогами Достоевского в Петербурге

Обнаружить неразрывную связь писателя с любимым городом
Вы пройдёте по дорогам самого петербургского писателя.

Узнаете и почувствуете, из чего складывалась жизнь Достоевского и как через неё «прорастали» герои романов. А гид поможет выяснить, какое отношение литература прошлого имеет к вам, живущим сегодня. Осторожно! После экскурсии вы начнёте читать Достоевского взахлёб.
Дорогами Достоевского в Петербурге
Дорогами Достоевского в Петербурге
Дорогами Достоевского в Петербурге
Ближайшие даты:
16
мая17
мая18
мая23
мая24
мая25
мая30
мая
Время начала: 12:00, 18:00

Описание экскурсии

На атмосферной прогулке вы:

  • посчитаете шаги Раскольникова.
  • зайдёте в подъезд к Соне Мармеладовой.
  • обнаружите письма Фёдора Михайловича к Анне Григорьевне.
  • выпьете сбитня в Столярном переулке.
  • прогуляетесь до Никольского храма (он не изменился со времён Достоевского).

Вы обсудите:

  • как самый петербургский писатель провёл детство в Москве.
  • как связаны мама Достоевского и любимый Пушкин.
  • каким был первый стартап братьев Достоевских.
  • почему у каждого гения есть своя ссылка.
  • почему роман «Игрок» можно назвать лучшей «свахой» Петербурга.
  • как Анна Григорьевна стала ангелом-хранителем писателя.
  • почему мы называем поздний период творчества великим пятикнижием.

в пятницу в 18:00, в субботу и воскресенье в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:00, в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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