Вы пройдёте по дорогам самого петербургского писателя.
Узнаете и почувствуете, из чего складывалась жизнь Достоевского и как через неё «прорастали» герои романов. А гид поможет выяснить, какое отношение литература прошлого имеет к вам, живущим сегодня. Осторожно! После экскурсии вы начнёте читать Достоевского взахлёб.
Узнаете и почувствуете, из чего складывалась жизнь Достоевского и как через неё «прорастали» герои романов. А гид поможет выяснить, какое отношение литература прошлого имеет к вам, живущим сегодня. Осторожно! После экскурсии вы начнёте читать Достоевского взахлёб.
Описание экскурсии
На атмосферной прогулке вы:
- посчитаете шаги Раскольникова.
- зайдёте в подъезд к Соне Мармеладовой.
- обнаружите письма Фёдора Михайловича к Анне Григорьевне.
- выпьете сбитня в Столярном переулке.
- прогуляетесь до Никольского храма (он не изменился со времён Достоевского).
Вы обсудите:
- как самый петербургский писатель провёл детство в Москве.
- как связаны мама Достоевского и любимый Пушкин.
- каким был первый стартап братьев Достоевских.
- почему у каждого гения есть своя ссылка.
- почему роман «Игрок» можно назвать лучшей «свахой» Петербурга.
- как Анна Григорьевна стала ангелом-хранителем писателя.
- почему мы называем поздний период творчества великим пятикнижием.
в пятницу в 18:00, в субботу и воскресенье в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:00, в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6087 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
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