Острова, каналы, Финский залив, «Лахта-центр» и величественный закат — всё это откроется вам с палубы теплохода во время неспешной прогулки по водной глади Петербурга.
Путешествие начнётся в устье Карповки и завершится на морских просторах у ЗСД, где небо, город и вода соединяются в завораживающей панораме.
Описание водной прогулки
На нашем маршруте: Карповка — Малая Невка — Малая Нева — Финский залив
Во время этой водной прогулки:
- вы проплывёте вдоль островной части города, узнаете об истории её освоения и развитии
- увидите с воды современные доминанты: «Лахта-центр», «Зенит Арену», Западный скоростной диаметр
- познакомитесь с новыми жилыми кварталами и узнаете, как соотносятся современные постройки с историческим обликом города
- в момент заката окажетесь в одной из самых живописных точек Петербурга — у выхода в Финский залив
- сделаете красивые кадры, вдохнёте морской воздух и просто насладитесь атмосферой города на воде
Рассказ аудиогида о самых интересных локациях маршрута дополнит уютную водную прогулку.
Обратите внимание: компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъём уровня воды, проведение ремонтных работ и проч.).
Организационные детали
- Перед отплытием через динамик проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрены спасжилеты. На борту имеются все необходимые средства безопасности
- Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе с открытой палубой и крытым панорамным салоном со стеклянными окнами и крышей
- Программа не предполагает сопровождения гида — на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников). Обратите внимание: на закрытой палубе качество звука значительно выше
- За штурвалом будет один из опытных капитанов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Основной
|1850 ₽
|Пенсионеры
|1650 ₽
|Школьники
|1650 ₽
|Студенты
|1650 ₽
|Льготный
|1650 ₽
|Детский до 12 лет
|1450 ₽
|До 3 лет
|50 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Карповки у станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 56473 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарина
28 сен 2025
Мои глаза и моё сознание полностью отдохнули! Спасибо)
А
Анастасия
28 авг 2025
Очень красиво посмотреть закат с воды именно с этой точки! Лахта и Финский невероятны в красках!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
