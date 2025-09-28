Мои заказы

Закат над Петербургом - с палубы теплохода у выхода в Финский залив

Полюбоваться новыми кварталами и архитектурными доминантами города в мягком свете заходящего солнца
Острова, каналы, Финский залив, «Лахта-центр» и величественный закат — всё это откроется вам с палубы теплохода во время неспешной прогулки по водной глади Петербурга.

Путешествие начнётся в устье Карповки и завершится на морских просторах у ЗСД, где небо, город и вода соединяются в завораживающей панораме.
5
2 отзыва
Описание водной прогулки

На нашем маршруте: Карповка — Малая Невка — Малая Нева — Финский залив

Во время этой водной прогулки:

  • вы проплывёте вдоль островной части города, узнаете об истории её освоения и развитии
  • увидите с воды современные доминанты: «Лахта-центр», «Зенит Арену», Западный скоростной диаметр
  • познакомитесь с новыми жилыми кварталами и узнаете, как соотносятся современные постройки с историческим обликом города
  • в момент заката окажетесь в одной из самых живописных точек Петербурга — у выхода в Финский залив
  • сделаете красивые кадры, вдохнёте морской воздух и просто насладитесь атмосферой города на воде

Рассказ аудиогида о самых интересных локациях маршрута дополнит уютную водную прогулку.

Обратите внимание: компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъём уровня воды, проведение ремонтных работ и проч.).

Организационные детали

  • Перед отплытием через динамик проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрены спасжилеты. На борту имеются все необходимые средства безопасности
  • Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе с открытой палубой и крытым панорамным салоном со стеклянными окнами и крышей
  • Программа не предполагает сопровождения гида — на корабле будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников). Обратите внимание: на закрытой палубе качество звука значительно выше
  • За штурвалом будет один из опытных капитанов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Основной1850 ₽
Пенсионеры1650 ₽
Школьники1650 ₽
Студенты1650 ₽
Льготный1650 ₽
Детский до 12 лет1450 ₽
До 3 лет50 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Карповки у станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 56473 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
Дарина
28 сен 2025
Мои глаза и моё сознание полностью отдохнули! Спасибо)
А
Анастасия
28 авг 2025
Очень красиво посмотреть закат с воды именно с этой точки! Лахта и Финский невероятны в красках!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

