Католическое Рождество в Петербурге

Петербург - многоконфессиональный город

5
2 отзыва
Петербург — многоконфессиональный город.

Здесь мирно сосуществуют православные, католики, мусульмане, иудеи… Но сегодня мы хотим окунуться в мир волшебства — Рождественский город с разноцветными звездочками и фонариками.

Как появились католики в Петербурге? Как празднуется католическое Рождество? Вы увидите уже знакомые места, но с рождественским привкусом!
Католическое Рождество в Петербурге
Католическое Рождество в Петербурге
Католическое Рождество в Петербурге
Католическое Рождество в Петербурге
Католическое Рождество в Петербурге
Ближайшие даты:
24
дек

Что вас ожидает 🤩

  • Медный всадник
  • Стрелка Васильевского острова
  • Дворцовая набережная
  • Дворцовая площадь
  • Исаакиевская площадь
  • Невский проспект
  • Памятник Николаю I
  • Памятник Екатерине Великой
  • Храм Святого Михаила
  • Площадь Искусств
  • Базилика Святой Екатерины Александрийской
  • Костёл Лурдской Божией Матери
  • Собор Святых Петра и Павла
  • Многое другое
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Эта волшебная вечерняя экскурсия "Католическое Рождество в Петербурге 2020" в Сочельник связана с одним из самых главных христианских праздников – рождения во плоти Иисуса Христа. Решение праздновать Рождество Христово 25 декабря было принято в 431 году на Третьем Вселенском церковном соборе.
Только 24 декабря 2019, вечером, перед католическим Рождеством мы проводим эту интереснейшую экскурсию.
Мы совершим вечернее путешествие по Санкт-Петербургу - городу разных конфессий, разных вер. Со времени рождения города в нём проживали иностранцы, среди которых были и католики, и лютеране. Они строили, украшали новую столицу России, открывали предприятия, обучали, торговали. Неотъемлемой частью западноевропейской культуры стало празднование в Петербурге католического Рождества. Мы с Вами поговорим о главных атрибутах праздника – Святой Мессе, Рождественском венке с четырьмя свечами, фигурках Христа и Девы Марии, запеченной индейке или баранине.
В холодную пору нас согревает ожидание любимых праздников – Рождества и Нового года. Само торжество окутано атмосферой доброты и любви, чудес и воплощения желаний. Поэтому нам хочется хотя бы немного осчастливить своих туристов, для которых мы работаем всей душей и сердцем.
Традиционными элементами Рождества являются звезды, ангелочки, ёлочки и колокольчики. Нам хочется максимально подчеркнуть атмосферу Рождества всевозможными украшениями. Мы приготовили для всех туристов сюрприз! Вам предстоит написать свое самое заветное желание и попросить Ангела его исполнить в 2021 году.
Такое желание обязательно исполнится!
Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод.

План экскурсии по Санкт - Петербургу перед Рождеством (католическим):

  • Во время экскурсии вы увидите фантастический наряд зимнего Петербурга. Самые великолепные места – Дворцовая и Исаакиевская площади, Невский проспект, Дворцовая набережная, Стрелка Васильевского острова, памятник Медному всаднику, памятник Николаю I, памятник Екатерине Великой и многое другое.
  • Узнаете историю празднования Рождества и Нового года в нашей стране, новогодние традиции разных народов. Например, почему у католиков распространен обычай оставлять за рождественским столом незанятое место, зачем подкладывать сено под белую скатерть на столе, зачем на рождественский венок вставлять четыре свечи.
  • Фото-остановки во время экскурсии предусмотрены в Коломне, на Стрелке Васильевского острова, у Салтыковского сквера, у храма Святого Михаила и на площади Искусств.
  • Побываете в католических и лютеранских храмах СПб - базилике Святой Екатерины Александрийской, костёле Лурдской Божией Матери, соборе Святых Петра и Павла.
  • Мы угостим всех рождественским имбирным печеньем и шведским глегом!
  • Окончание экскурсии в базилике Святой Екатерины (Невский проспект 32-34).
  • Научила бабушка меня,
  • Ангела-хранителя просить,
  • Веру в доброту его храня,

Под его защитой легче жить:

«Ангел мой, иди со мной, ты впереди, я за тобой…».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Остановки на маршруте
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Думская, д. 2
Завершение: Невский проспект 32-34
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • . При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.).
  • Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезду на место
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
25 янв 2018
Очень эмоциональное, интересное и своеобразное ведение экскурсии, которую провела для нас Татьяна Фролова! Как много мы посмотрели! И больше всего на понравилось, как Татьяна создала всем настроение - прикосновение к таинству волшебства. мы побывали в костеле Св. Екатерины, в костеле Успения Божией Матери, в храме Лурдской Божией Матери. Послушали орган, любовались вертепом. А еще мы поздравляли друг друга с праздником у фонтана в Салтыковском сквере! угощение было просто отменным! Большое всем спасибо! Поздравляем вас всех с Рождеством и Новым годом!
Т
25 янв 2018
Хочется выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Татьяне за удивительный и осень интересный рассказ про волшебный праздник Рождество! Она яркий и увлеченный рассказчик. Было приятно провести Сочельник с человеком одухотворенным, который разбирается в истории, архитектуре, культуре в целом. Приятное впечатление осталось от нашей прогулки по Салтыковскому скверу. Теперь я верю, что не все экскурсии скучные. Спасибо подруге, которая уговорила меня поехать. Всем хорошего настроения!

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