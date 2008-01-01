Кирилл проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Праздничные места города: знаменитые и секретные

В нашем новогоднем маршруте — главные ёлки Петербурга, светящиеся башни и сказочный «Новогодний мост». Мы прокатимся по Невскому и окрестностям — но не только! Вы увидите украшенные уголки, скрытые от случайного взгляда: рождественский вертеп у Князь-Владимирского собора, аркаду, ведущую из 2020 в 2021 год, и даже автобус Деда Мороза. А еще мы попадем в волшебное место, где пересекаются реки и каналы, набережные становятся огненными дорогами, а на деревьях загораются рождественские звёзды.

Праздничные истории 📖 Петербурга

Любуясь сияющими проспектами и набережными, мы обсудим, как в столице праздновали Рождество и Новолетие в разные времена. Вы узнаете, какая императрица привезла в Россию елки, как страной правил «бобовый король», какими опасными были карусели во времена Екатерины II, из чего готовили «напиток дьявола» и почему «оливье» изобрели в Эрмитаже. А завершится экскурсия ⛳ на традиционной новогодней ярмарке, окутанной ароматами выпечки и глинтвейна!

Организационные детали