Кирилл проводит ещё 6 экскурсий

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По новогоднему Петербургу на автомобиле

Проехать по парадным и секретным уголкам города и открыть его новогодние секреты

Кирилл
Кирилл – Гид из Санкт-Петербурга
В канун Нового года и Рождества Петербург преображается: каждый год мастера художественной подсветки создают в историческом центре настоящие шедевры! На экскурсии 🧭 мы объедем самые нарядные уголки города: от сияющего огнями Невского до секретного автобуса Деда Мороза.

А по пути я расскажу невероятные истории 📖 о Петербурге и его новогодних традициях.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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По новогоднему Петербургу на автомобиле
По новогоднему Петербургу на автомобиле

Что вас ожидает

Праздничные места города: знаменитые и секретные
В нашем новогоднем маршруте — главные ёлки Петербурга, светящиеся башни и сказочный «Новогодний мост». Мы прокатимся по Невскому и окрестностям — но не только! Вы увидите украшенные уголки, скрытые от случайного взгляда: рождественский вертеп у Князь-Владимирского собора, аркаду, ведущую из 2020 в 2021 год, и даже автобус Деда Мороза. А еще мы попадем в волшебное место, где пересекаются реки и каналы, набережные становятся огненными дорогами, а на деревьях загораются рождественские звёзды.

Праздничные истории 📖 Петербурга
Любуясь сияющими проспектами и набережными, мы обсудим, как в столице праздновали Рождество и Новолетие в разные времена. Вы узнаете, какая императрица привезла в Россию елки, как страной правил «бобовый король», какими опасными были карусели во времена Екатерины II, из чего готовили «напиток дьявола» и почему «оливье» изобрели в Эрмитаже. А завершится экскурсия ⛳ на традиционной новогодней ярмарке, окутанной ароматами выпечки и глинтвейна!

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильная. Проходит на автомобиле 🚘 (Ford Kuga).
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
По новогоднему Петербургу на автомобиле
По новогоднему Петербургу на автомобиле
По новогоднему Петербургу на автомобиле
По новогоднему Петербургу на автомобиле
По новогоднему Петербургу на автомобиле
По новогоднему Петербургу на автомобиле
По новогоднему Петербургу на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. В тех самых дворах, которые помнят Бродского и Довлатова. Мне нравится воссоздавать историю этих мест и делиться своими находками. С 2008 года я вожу экскурсии по своему городу, есть государственная аккредитация комитета по туризму СПБ. Провожу экскурсии на своей машине, на вашем транспорте и пешком.
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Кирилл проводит ещё 6 экскурсий

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