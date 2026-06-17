Эта экскурсия сравнивает Казанский собор в стиле классицизм и Спас на Крови в неорусском стиле, разделённые веком истории.
Вы увидите мозаики, масонские символы, гробницу Кутузова и место убийства императора, а также изучите окружающие памятники. Экскурсия раскрывает архитектурные, исторические и политические контрасты двух великих храмов.
Вы увидите мозаики, масонские символы, гробницу Кутузова и место убийства императора, а также изучите окружающие памятники. Экскурсия раскрывает архитектурные, исторические и политические контрасты двух великих храмов.
Описание билетаОткройте контраст двух эпох в архитектуре Петербурга — экскурсия по Казанскому собору и Спасу на Крови, разделённым столетием, но объединённым историей города. Вы увидите, как классицизм и неорусский стиль отражают разные грани русской духовности и политики. Вы исследуете:
- Казанский собор: масонские символы, поворот на 90 градусов, гробница Кутузова и история музея атеизма;
- Спас на Крови: мозаики, место убийства Александра II и ризница-часовня;
- Окружение: Корпус Бенуа, Михайловский сад и Высшая школа народных искусств.
- Узнаете, почему террористы изменили план, как «Всевидящее око» оказалось на фасаде и чем уникален купол Казанского собора. Важная информация: Входной билет включен в стоимость. Экскурсия состоит из двух частей: 1. Экскурсия с гидом Маргаритой снаружи и внутри Казанского собора, снаружи Спаса на крови 2. Экскурсия с гидом Спаса на крови внутри.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь
- Казанский собор
- Колоннада
- Купол
- Барельефы и статуи
- Всевидящее око
- Корпус Бенуа
- Михайловский сад
- Ризница
- Высшая школа народных искусств
- Спас на Крови
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты (700р)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанский сквер
Завершение: Спас-на-Крови, наб. канала Грибоедова, 2Б
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Входной билет включен в стоимость. Экскурсия состоит из двух частей: 1. Экскурсия с гидом Маргаритой снаружи и внутри Казанского собора
- Снаружи Спаса на крови 2. Экскурсия с гидом Спаса на крови внутри
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Экскурсия очень познавательная, интересная. Гид Маргарита очень интересно рассказывает, слушали с упоением. Интересные факты, использовала доп материалы для создания полной картины. Просто замечательная!
Сама экскурсия поразила величием двух соборов. Экскурсия проходила и снаружи сооружений и внутри. Смело могу рекомендовать Маргариту всем. Эмоции от посещения соборов зашкаливают. Два совершенно разных собора, но оба великолепны.
Сама экскурсия поразила величием двух соборов. Экскурсия проходила и снаружи сооружений и внутри. Смело могу рекомендовать Маргариту всем. Эмоции от посещения соборов зашкаливают. Два совершенно разных собора, но оба великолепны.
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Т
Благодарю Маргариту за прекрасную экскурсию ❤️ очень интересно рассказывает, столько полезной информации. Маргарита просто фанат своего дела! Рекомендую 🫶
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М
Замечательный экскурсовод, видно что фанат своего дела, полноценное погружение в атмосферу и в историю
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