6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по классическому маршруту с посещением одного из главных храмов Санкт-Петербурга

Алла
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Алла – ваш гид
За два с половиной часа вы пройдёте по живописнейшим уголкам города.

Гуляя по каналу Грибоедова, увидите нарядный Спас на Крови, полюбуетесь «Зингером», узнаете о судьбах доходных домов и загадаете желание у грифонов Банковского мостика.

А во второй части экскурсии познакомитесь с историей и убранством Казанского собора.
2800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.5
Вокруг Казанского собора
Вокруг Казанского собора

Что вас ожидает

Знаковые места в самом центре
Встретившись на Невском проспекте, мы отправимся на прогулку по каналу Грибоедова: вы проследите его историю от болотистой местности до красивейшей артерии города. Увидите главные достопримечательности в окрестностях канала — дом компании «Зингер», Банковский мостик с грифонами, ставшими символом Петербурга, и храм Спаса на Крови. А также пройдёте по интереснейшей Малой Конюшенной улице, где я расскажу о Шведской церкви Святой Екатерины и Петришуле — старейшем учебном заведении России. По пути вам встретятся многочисленные доходные дома, где в разное время снимали квартиры выдающиеся писатели и художники. Вы увидите дом, где жила супруга Пушкина Наталья Гончарова и узнаете о непростой судьбе «Писательского небоскрёба».

Казанский собор снаружи и внутри
Павел I хотел построить в столице нечто Великое и затмить Рим. Русский архитектор Андрей Воронихин исполнил это желание, создав один из главных храмов Петербурга. Я расскажу о строительстве собора-памятника русской славы в Отечественной войне 1812 года и его архитектурных особенностях. А внутри вы полюбуетесь убранством собора и познакомитесь с почитаемыми образами.

Организационные детали

Собор действующий, поэтому экскурсии внутри можно проводить с 12 до 17 часов. В праздничные дни время проведения экскурсий надо уточнять.

Вокруг Казанского собора
Вокруг Казанского собора
Вокруг Казанского собора
Вокруг Казанского собора
Вокруг Казанского собора
Вокруг Казанского собора
Вокруг Казанского собора
Вокруг Казанского собора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алла
Алла
Люблю путешествовать, открывая что-то новое или давно забытое. Много лет занимаюсь фотографией, участник фотовыставок.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Алла. Спасибо. Мы получили истинное удовольствие. Интересные подробности. Профессиональное освещение Темы.
Спасибо
14 октября 2019
Очень понравилось!
17 июня 2019
Непрофессиональный экскурсовод. Материал знает плохо.
12 июня 2019
Экскурсия емкая , Компактная и по маршруту и по времени. Как вводная для дальнейшего путешествия по Питеру вполне . Алла приятная и охотно рассказывающая и отвечающая на вопросы экскурсовод.
17 февраля 2019
Все понравилось! Спасибо Алле!
26 мая 2018
Мне очень понравилась экскурсия,она была содержательной и недолгой.алла прекрасный знаток темы и увлеченный рассказчик.приятно было не просто созерцать красоту зданий,но и понимать как и для чего это создавалось.спасибо алле

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