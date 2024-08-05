6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За два часа вы пройдёте по живописнейшим уголкам города. Гуляя по каналу Грибоедова, увидите нарядный Спас на Крови, полюбуетесь «Зингером», узнаете о судьбах доходных домов и загадаете желание у грифонов. А во второй части экскурсии познакомитесь с историей Казанского собора и самостоятельно осмотрите его убранство.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

К берегам канала Грибоедова

Эскурсия начнётся на Невском проспекте. Мы отправимся вдоль канала Грибоедова, и вы проследите, как из заболоченной речки он превратился в одну из красивейших водных артерий города. По пути вам откроются великолепные виды и истории знаковых объектов:

дом компании «Зингер» — узнаете историю знаменитого здания, в котором сегодня располагается крупнейший книжный магазин

— узнаете историю знаменитого здания, в котором сегодня располагается крупнейший книжный магазин Банковский мостик — полюбуетесь изящными грифонами, ставшими одним из символов Петербурга, и, по традиции, загадаете желание

— полюбуетесь изящными грифонами, ставшими одним из символов Петербурга, и, по традиции, загадаете желание храм Спаса на Крови — увидите этот нарядный, праздничный собор и услышите о его уникальной судьбе

Малая Конюшенная и доходные дома

Затем мы свернём на колоритную Малую Конюшенную улицу. Здесь вы узнаете:

о Шведской церкви Святой Екатерины и Петришуле — старейшем учебном заведении России

судьбах многочисленных доходных домов, в разное время бывших пристанищем для писателей и художников

где жила супруга Пушкина — Наталья Гончарова

какой дом прозвали «Писательским небоскрёбом»

Казанский собор — памятник русской славы

Финальная часть экскурсии посвящена жемчужине Невского проспекта — Казанскому собору. Вы узнаете:

как амбиции императора Павла I, желавшего затмить римский Собор Святого Петра, привели к созданию этого шедевра

что помогло архитектору Андрею Воронихину блестяще исполнил задумку храма

почему собор стал памятником русской воинской славы в Отечественной войне 1812 года

в чём заключаются его главные архитектурные особенности

После экскурсии у вас будет возможность самостоятельно зайти внутрь, чтобы полюбоваться величественным убранством собора и прикоснуться к почитаемым святыням.

Организационные детали

Программа не предполагает экскурсию внутри собора. Интерьер вы осматриваете самостоятельно.