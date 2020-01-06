6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Знаковые места в самом центре

Встретившись на Невском проспекте, мы отправимся на прогулку по каналу Грибоедова: вы проследите его историю от болотистой местности до красивейшей артерии города. Увидите главные достопримечательности в окрестностях канала — дом компании «Зингер», Банковский мостик с грифонами, ставшими символом Петербурга, и храм Спаса на Крови. А также пройдёте по интереснейшей Малой Конюшенной улице, где я расскажу о Шведской церкви Святой Екатерины и Петришуле — старейшем учебном заведении России. По пути вам встретятся многочисленные доходные дома, где в разное время снимали квартиры выдающиеся писатели и художники. Вы увидите дом, где жила супруга Пушкина Наталья Гончарова и узнаете о непростой судьбе «Писательского небоскрёба».

Казанский собор снаружи и внутри

Павел I хотел построить в столице нечто Великое и затмить Рим. Русский архитектор Андрей Воронихин исполнил это желание, создав один из главных храмов Петербурга. Я расскажу о строительстве собора-памятника русской славы в Отечественной войне 1812 года и его архитектурных особенностях. А внутри вы полюбуетесь убранством собора и познакомитесь с почитаемыми образами.