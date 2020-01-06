6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Знаковые места в самом центре Встретившись на Невском проспекте, мы отправимся на прогулку по каналу Грибоедова: вы проследите его историю от болотистой местности до красивейшей артерии города. Увидите главные достопримечательности в окрестностях канала — дом компании «Зингер», Банковский мостик с грифонами, ставшими символом Петербурга, и храм Спаса на Крови. А также пройдёте по интереснейшей Малой Конюшенной улице, где я расскажу о Шведской церкви Святой Екатерины и Петришуле — старейшем учебном заведении России. По пути вам встретятся многочисленные доходные дома, где в разное время снимали квартиры выдающиеся писатели и художники. Вы увидите дом, где жила супруга Пушкина Наталья Гончарова и узнаете о непростой судьбе «Писательского небоскрёба».
Казанский собор снаружи и внутри Павел I хотел построить в столице нечто Великое и затмить Рим. Русский архитектор Андрей Воронихин исполнил это желание, создав один из главных храмов Петербурга. Я расскажу о строительстве собора-памятника русской славы в Отечественной войне 1812 года и его архитектурных особенностях. А внутри вы полюбуетесь убранством собора и познакомитесь с почитаемыми образами.
Организационные детали
Собор действующий, поэтому экскурсии внутри можно проводить с 12 до 17 часов. В праздничные дни время проведения экскурсий надо уточнять.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Алла. Спасибо. Мы получили истинное удовольствие. Интересные подробности. Профессиональное освещение Темы.
Спасибо
Юна
14 октября 2019
Очень понравилось!
Татьяна
17 июня 2019
Непрофессиональный экскурсовод. Материал знает плохо.
марина
12 июня 2019
Экскурсия емкая , Компактная и по маршруту и по времени. Как вводная для дальнейшего путешествия по Питеру вполне . Алла приятная и охотно рассказывающая и отвечающая на вопросы экскурсовод.
Юлия
17 февраля 2019
Все понравилось! Спасибо Алле!
Татьяна
26 мая 2018
Мне очень понравилась экскурсия,она была содержательной и недолгой.алла прекрасный знаток темы и увлеченный рассказчик.приятно было не просто созерцать красоту зданий,но и понимать как и для чего это создавалось.спасибо алле
История великого и страшного места, блистательные архитектурные ансамбли и панорама берегов Невы,
Петропавловская крепость — сердце Санкт-Петербурга, ключ от Балтийского моря. Эта экскурсия — возможность увидеть панораму берегов Невы и блистательные архитектурные ансамбли города, проявить себя в качестве фото-художника и узнать историю великого места, с которого начался Петербург, а также страшной своей жестокостью тюрьмы — «Русской Бастилии», ломавшей судьбы своих узников в течение нескольких веков.
Прикоснуться к истории России на прогулке по одному из красивейших дворцово-парковых ансамблей
Город Пушкин знаменит на весь мир роскошными парками, Екатерининским дворцом, Янтарной комнатой и атмосферой царской России. На экскурсии вы познакомитесь с главными объектами Царского Села и прикоснетесь к его истории, неразрывно связанной с русской монархией. Как коренной житель города Пушкина, я не только познакомлю вас с основными достопримечательностями, но и расскажу об интересных уголках Царского Села в стороне от туристических маршрутов.
Особенности, тайны и значение главного архитектурного ансамбля города
В Петербурге красиво все. Но в первую очередь, следует обратить внимание на главный архитектурный ансамбль города — три центральные старейшие петербургские площади: Дворцовая, Сенатская и Исаакиевская, объединенные друг с другом прекрасным Александровским садом. На экскурсии вы узнаете их историю, откроете тайны знаменитых построек, разберетесь в архитектурных особенностях и значении.
Императорская архитектура и романтические тенистые аллеи государственного музея-заповедника
Приглашаю вас насладиться природной и архитектурной красотой, а также историей Павловского ансамбля, который называют самым романтическим и тенистым. И — самым поэтичным из парковых ансамблей пригородов Петербурга.
Прогулка по самому красивому и величественному парку Петровской эпохи
Чтобы прочувствовать дух Петровской эпохи, мы отправимся на прогулку по Петергофу – уникальному музею-заповеднику, где сосредоточилось огромное количество произведений искусства и архитектурных объектов. Вы прогуляетесь по парадному парку, рассмотрите мощные фонтаны и разгадаете их символику, пробежите под непредсказуемыми «шутихами» и оцените роскошное убранство дворцов. Моя главная цель – познакомить вас с изящной, бурлящей и искромётной душой Петергофа!
Нескучная обзорная экскурсия по must-see местам и знакомство с образом жизни горожан
Эта авторская прогулка создана, чтобы не просто познакомить вас с городом на Неве, но дать реальное представление о Петербурге, без скучных «лекций» классических экскурсий. Приглашаю пройти со мной по Невскому проспекту, открывая тайны его парадных фасадов, заглянуть на площадь Искусств, найти котиков и Швецию в центре Петербурга, услышать об образе жизни петербуржцев, а также пополнить список любимых мест в городе.
Добро пожаловать в парадный, всегда загадочный и невероятный Петербург. Вы пройдёте по лабиринтам дворов-колодцев, взглянете на роскошнейшие дворцы Северной столицы, очутитесь там, куда не доходят туристы, посмотрите на жизнь современного города и вообразите себе его облик из прошлых столетий. Крыши, пышки, доходные дома, мосты и легенды с эпитетом «истинно петербургские» собраны в этой прогулке, чтобы город на Неве взбудоражил и ваше сердце.
Памятники города и разговоры о петровской эпохе — комфортная авто-экскурсия на седане бизнес-класса
Я покажу вам Петербург глазами человека, который родился и вырос в этом прекрасном и замечательном городе! Мы увидим его незабываемые контрасты — от величественных дворцов и соборов до бесконечных лабиринтов проходных дворов-колодцев и поговорим о значимых событиях петровских времен.
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге». Чтобы убедиться в словах Гоголя, мы прогуляемся по красивейшей улице Северной столицы: проникнем в прошлое роскошных дворцов, заглянем в Елисеевский магазин и уютные дворы-колодцы, откроем секреты Казанского собора и дома Зингера. Вы узнаете, чем жил Невский в прошлые эпохи и какие истории происходили с местными обитателями. А я постараюсь сделать так, чтобы вы в полной мере ощутили магию Невского проспекта.
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Эта экскурсия будет особенно интересна тем, кто оказался в Петербурге впервые! Это прекрасный шанс встретиться с самыми знаменитыми достопримечательностями Северной Столицы и познакомиться с историей города!
Все самые важные места города на дружеской обзорной экскурсии
Санкт-Петербург славится большим историческим центром и не всегда благоприятной для прогулок погодой. Вы насладитесь чарующими видами Северной столицы из окна микроавтобуса, в котором не страшны холод, дождь и ветер. Также мы обязательно сделаем остановки в самых красивых местах и на панорамных площадках, где Петербург предстанет перед вами во всем величии!