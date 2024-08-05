6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За два часа вы пройдёте по живописнейшим уголкам города.
Гуляя по каналу Грибоедова, увидите нарядный Спас на Крови, полюбуетесь «Зингером», узнаете о судьбах доходных домов и загадаете желание у грифонов.
А во второй части экскурсии познакомитесь с историей Казанского собора и самостоятельно осмотрите его убранство.
Гуляя по каналу Грибоедова, увидите нарядный Спас на Крови, полюбуетесь «Зингером», узнаете о судьбах доходных домов и загадаете желание у грифонов.
А во второй части экскурсии познакомитесь с историей Казанского собора и самостоятельно осмотрите его убранство.
Описание экскурсии
К берегам канала Грибоедова
Эскурсия начнётся на Невском проспекте. Мы отправимся вдоль канала Грибоедова, и вы проследите, как из заболоченной речки он превратился в одну из красивейших водных артерий города. По пути вам откроются великолепные виды и истории знаковых объектов:
- дом компании «Зингер» — узнаете историю знаменитого здания, в котором сегодня располагается крупнейший книжный магазин
- Банковский мостик — полюбуетесь изящными грифонами, ставшими одним из символов Петербурга, и, по традиции, загадаете желание
- храм Спаса на Крови — увидите этот нарядный, праздничный собор и услышите о его уникальной судьбе
Малая Конюшенная и доходные дома
Затем мы свернём на колоритную Малую Конюшенную улицу. Здесь вы узнаете:
- о Шведской церкви Святой Екатерины и Петришуле — старейшем учебном заведении России
- судьбах многочисленных доходных домов, в разное время бывших пристанищем для писателей и художников
- где жила супруга Пушкина — Наталья Гончарова
- какой дом прозвали «Писательским небоскрёбом»
Казанский собор — памятник русской славы
Финальная часть экскурсии посвящена жемчужине Невского проспекта — Казанскому собору. Вы узнаете:
- как амбиции императора Павла I, желавшего затмить римский Собор Святого Петра, привели к созданию этого шедевра
- что помогло архитектору Андрею Воронихину блестяще исполнил задумку храма
- почему собор стал памятником русской воинской славы в Отечественной войне 1812 года
- в чём заключаются его главные архитектурные особенности
После экскурсии у вас будет возможность самостоятельно зайти внутрь, чтобы полюбоваться величественным убранством собора и прикоснуться к почитаемым святыням.
Организационные детали
Программа не предполагает экскурсию внутри собора. Интерьер вы осматриваете самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 3682 туристов
Люблю путешествовать, открывая что-то новое или давно забытое. Много лет занимаюсь фотографией, участник фотовыставок.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Небольшая прогулка по самой распространенной части города. Отлично подойдет для туристов. Мы люди местные, в принципе не раз бывали здесь. Прогулялись еще раз с удовольствием под рассказы гида Аллы.
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Ю
Здравствуйте. Экскурсия очень понравилась. Алла, прекрасный гид, которая увлекает своим рассказом и отвечает на все дополнительные вопросы развернуто, что говорит о том что, человек знающий и любит свое дело. Обязательно
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Мне очень понравилась экскурсия,она была содержательной и недолгой. алла прекрасный знаток темы и увлеченный рассказчик. приятно было не просто созерцать красоту зданий,но и понимать как и для чего это создавалось. спасибо алле
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Л
В описании экскурсии сказано:"Я расскажу о строительстве собора-памятника русской славы в Отечественной войне 1812 года и его архитектурных особенностях. А внутри вы полюбуетесь убранством собора и познакомитесь с почитаемыми образами."
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Т
Очень интересная пешая экскурсия, получили очень много интересной информации, узнали об интересных исторических фактах! Материал "не заезжанный" другими гидами. Спасибо Алле!
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м
Алла Борисовна прекрасный гид! Вела экскурсию в удобном для нас темпе, подробно отвечала на возникающие вопросы. Очень эрудированна, прекрасная подача информации.
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