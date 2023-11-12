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Знали ли вы, что Анна Ахматова переводила стихи с китайского языка? Слышали ли что-нибудь о русских экспедициях в Китае и Великом чайном пути? А что вам известно о местном Индиане Джонсе и таинственном азиатском артефакте? На прогулке по центру мы расскажем о ярком китайском следе в истории и облике города, а также о жизни китайской общины и колоритных уголках Петербурга.