Знали ли вы, что Анна Ахматова переводила стихи с китайского языка? Слышали ли что-нибудь о русских экспедициях в Китае и Великом чайном пути? А что вам известно о местном Индиане Джонсе и таинственном азиатском артефакте? На прогулке по центру мы расскажем о ярком китайском следе в истории и облике города, а также о жизни китайской общины и колоритных уголках Петербурга.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
В Петербурге много китайцев, но мало кто знает из местных жителей и тем более гостей, как и где они живут. А вообще, Город на Неве давно связан с Китаем. В Эрмитаже хранится огромное количество экспонатов из Поднебесной, а в событиях прошлого немало интересного, связанного с историей российско-китайских отношений.
- Наш маршрут пройдёт от Василеостровского рынка до Мозаичного дворика (в галерее на странице экскурсии есть карта).
- Гуляя по неочевидным и знакомым местам, вы узнаете, как на протяжении веков складывался диалог двух стран и почему в России нет чайна-таунов.
- Мы расскажем, почему каждый год столько китайцев мечтает поступить в СПбГУ.
- Будут и такие любопытные истории, как, например, рассказ о пропаже черепа представителя тангутов — одного из исчезнувших народов Азии.
- Кроме того, мы проведём вас в секретный китайский магазин.
- А если вы давно хотели попробовать национальную кухню, но не решались, то в конце экскурсии получите карту проверенных заведений в Петербурге.
Организационные детали
- С собой желательно взять наличные, чтобы расплатиться в магазине
- Маршрут пешеходный, поэтому лучше взять с собой воду и зонтик на случай дождя (мы же в Питере))
- Экскурсию проведёт кто-то из нас двоих или мы вместе
в субботу и воскресенье в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Василеостровского рынка
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Поля и Коля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Нас зовут Коля и Поля, мы студенты-китаисты с восточного факультета СПбГУ, любим Китай всей душой и готовы рассказывать про него часами. Информацию, которую вы узнаете за одну экскурсию, мы собирали годами за время обучения и общения с нашими китайскими друзьями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
12 ноя 2023
Были с мужем на экскурсии, её проводили студенты востоковеды. Информация была предоставлехорошей, грамотной речью. Видно, что ребята увлечены Китаем. Но маршрут был очень длинным и по шумным улицам, поэтому не все удалось услышать. БЫЛО БЫ ХОРОШО добавить Эрмитаж с китайскими экспонатами и их историей. У Поли были просто фото. Спасибо😊
О
Олеся
21 окт 2023
Очень интересная, позновательная экскурсия, ребята молодцы!
Д
Дмитрий
3 авг 2023
Спасибо за отличную экскурсию! Коля рассказал очень интересные истории и факты из жизни китайцев в СП и непростой истории взаимоотношений наших стран и народов.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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