Комендантский дом – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Комендантский дом» в Санкт-Петербурге, цены от 1 710 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Тайны Заячьего острова
Пешая
скидка
10%
106 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Заячьего острова
Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 12:00
4 окт в 12:00
55004 950 за всё до 6 чел.
Петропавловская крепость, её история и быт
Пешая
скидка
10%
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Петропавловская крепость, её история и быт
Побывать в колыбели Петербурга, увидеть аутентичные памятники и вдумчиво погулять по знаковым местам
Начало: В районе Петропавловской крепости
Расписание: во вторник в 10:30, в пятницу и воскресенье в 10:30 и 15:00
6 окт в 10:30
13 окт в 10:30
19001 710 за человека
Комендантский дом: наглядная история Петербурга
скидка
10%
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Комендантский дом: наглядная история Петербурга
Посетить один из самых интересных музеев Петропавловской крепости с профессиональным гидом
Завтра в 11:00
4 окт в 11:00
71006 390 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    14 сентября 2024
    Тайны Заячьего острова
    Просто супер детям понравилось очень и мне тоже
  • О
    Ольга
    21 августа 2024
    Тайны Заячьего острова
    Наталья - великолепный экскурсовод! Мгновенно располагает. Есть встречные вопросы,чтобы понять насколько собеседник знает вопрос - ее личный обаятельный конек! Ещё и
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    приятный приз возможен за правильный ответ!) Хочется слушать и внимать ей на протяжении всей экскурсии. Женственно,искренне,со знанием любимого ею дела!!! Порекомендовала уже своим друзьям. Наша семья из трёх человек осталась несказанно счастлива от погружения в этот остров!

  • А
    Алла
    20 августа 2024
    Тайны Заячьего острова
    Отличная Экскурсия!
  • Н
    Наталья
    3 марта 2024
    Комендантский дом: наглядная история Петербурга
    Экскурсовод Дарья сумела увлечь рассказом всю нашу семью: 60-летнего дедушку, 3-х тридцатилетних родителей и двух внучек- 4-х и 7-и лет.
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    Два часа пролетели незаметно для всей нашей команды. После интереснейшей экскурсии старшая внучка вспоминала про быт петербуржцев: многоквартирный дом, корсет и конку, дочь про новые для неë факты, например, о том, почему разорилась фирма швейных машинок "Зингер". Спасибо большое! Много узнали и прониклись историей великого города.

  • И
    Ирина
    27 февраля 2024
    Комендантский дом: наглядная история Петербурга
    Столкнулись еще раз с тем, что гид «заточен» на гостей города… Это очень огорчает… Гид не готов общаться с подготовленной публикой
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    и с трудом это скрывает, нервничает.., а мы … переживает крах ожиданий… В общем, все хорошо и грамотно! Для гостей прекрасно. Однако, мы заказали индивидуальную экскурсию с надеждой пообщаться и узнать новое.

  • И
    Ирина
    13 ноября 2023
    Комендантский дом: наглядная история Петербурга
    Супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Комендантский дом»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в октябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Комендантский дом" можно забронировать 3 экскурсии от 1 710 до 6 390 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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