скидка
10%
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Заячьего острова
Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 12:00
4 окт в 12:00
55004 950₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Петропавловская крепость, её история и быт
Побывать в колыбели Петербурга, увидеть аутентичные памятники и вдумчиво погулять по знаковым местам
Начало: В районе Петропавловской крепости
Расписание: во вторник в 10:30, в пятницу и воскресенье в 10:30 и 15:00
6 окт в 10:30
13 окт в 10:30
19001 710₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Комендантский дом: наглядная история Петербурга
Посетить один из самых интересных музеев Петропавловской крепости с профессиональным гидом
Завтра в 11:00
4 окт в 11:00
71006 390₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь14 сентября 2024Просто супер детям понравилось очень и мне тоже
- ООльга21 августа 2024Наталья - великолепный экскурсовод! Мгновенно располагает. Есть встречные вопросы,чтобы понять насколько собеседник знает вопрос - ее личный обаятельный конек! Ещё и
- ААлла20 августа 2024Отличная Экскурсия!
- ННаталья3 марта 2024Экскурсовод Дарья сумела увлечь рассказом всю нашу семью: 60-летнего дедушку, 3-х тридцатилетних родителей и двух внучек- 4-х и 7-и лет.
- ИИрина27 февраля 2024Столкнулись еще раз с тем, что гид «заточен» на гостей города… Это очень огорчает… Гид не готов общаться с подготовленной публикой
- ИИрина13 ноября 2023Супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Комендантский дом»
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