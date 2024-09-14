читать дальше и с трудом это скрывает, нервничает.., а мы … переживает крах ожиданий… В общем, все хорошо и грамотно! Для гостей прекрасно. Однако, мы заказали индивидуальную экскурсию с надеждой пообщаться и узнать новое.

Столкнулись еще раз с тем, что гид «заточен» на гостей города… Это очень огорчает… Гид не готов общаться с подготовленной публикой