В этот раз мы исследуем Петропавловскую крепость от и до: прогуляемся по её территории и обсудим, как появилось от место на карте Петербурга. Полюбуемся зданиями 18 века снаружи, а также заглянем внутрь — в собор-усыпальницу Романовых и Комендантский дом, где экспозиция о прошлом города дополнит мои исторические рассказы.

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Описание экскурсии

Петропавловский собор — усыпальница семьи Романовых

— усыпальница семьи Романовых Экспозиции Комендантского дома, дающие представление о жизни Петербурга и Петрограда с 1703 по 1918 годы. Вы увидите, как выглядел город в прошлом, как был устроен быт его жителей, чем ежедневно пользовались люди разных сословий, как они передвигались. На выставке представлены такие предметы, как символические ключи от города, макет доходного дома и первый серийный автомобиль «Бенц-Вело»

дающие представление о жизни Петербурга и Петрограда с 1703 по 1918 годы. Вы увидите, как выглядел город в прошлом, как был устроен быт его жителей, чем ежедневно пользовались люди разных сословий, как они передвигались. На выставке представлены такие предметы, как символические ключи от города, макет доходного дома и первый серийный автомобиль «Бенц-Вело» Полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона — на утренней экскурсии

В зависимости от погоды и пожеланий участников мы можем провести большую часть экскурсии на экспозициях, либо совместить более длительную прогулку по территории крепости с осмотром выставок.

Организационные детали

Отдельно оплачивается единый билет в Петропавловский собор и Комендантский дом. Взрослые — 1000 ₽, учащиеся РФ — 550 ₽, пенсионеры РФ — 450 ₽, дети до 7 лет — бесплатно. Билет действует 3 дня, то есть после экскурсии вы сможете вернуться и осмотреть другие постоянные экспозиции музея истории Санкт-Петербурга.