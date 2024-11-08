В этот раз мы исследуем Петропавловскую крепость от и до: прогуляемся по её территории и обсудим, как появилось от место на карте Петербурга.
Полюбуемся зданиями 18 века снаружи, а также заглянем внутрь — в собор-усыпальницу Романовых и Комендантский дом, где экспозиция о прошлом города дополнит мои исторические рассказы.
Полюбуемся зданиями 18 века снаружи, а также заглянем внутрь — в собор-усыпальницу Романовых и Комендантский дом, где экспозиция о прошлом города дополнит мои исторические рассказы.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00
Описание экскурсии
- Петропавловский собор — усыпальница семьи Романовых
- Экспозиции Комендантского дома, дающие представление о жизни Петербурга и Петрограда с 1703 по 1918 годы. Вы увидите, как выглядел город в прошлом, как был устроен быт его жителей, чем ежедневно пользовались люди разных сословий, как они передвигались. На выставке представлены такие предметы, как символические ключи от города, макет доходного дома и первый серийный автомобиль «Бенц-Вело»
- Полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона — на утренней экскурсии
В зависимости от погоды и пожеланий участников мы можем провести большую часть экскурсии на экспозициях, либо совместить более длительную прогулку по территории крепости с осмотром выставок.
Организационные детали
Отдельно оплачивается единый билет в Петропавловский собор и Комендантский дом. Взрослые — 1000 ₽, учащиеся РФ — 550 ₽, пенсионеры РФ — 450 ₽, дети до 7 лет — бесплатно. Билет действует 3 дня, то есть после экскурсии вы сможете вернуться и осмотреть другие постоянные экспозиции музея истории Санкт-Петербурга.
в понедельник, вторник и субботу в 11:00, в пятницу в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Иоанновском мосту
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и субботу в 11:00, в пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Очень люблю знакомить гостей города с богатейшей историей Санкт-Петербурга. В своих экскурсиях стараюсь найти индивидуальный подход к каждому гостю.Задать вопрос
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