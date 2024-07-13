На увлекательной прогулке вы узнаете, как появился Петербург — любимое детище Петра I. Увидите знаковые места петровского города: Троицкую площадь, домик императора. А ещё заглянем в мини-версию Северной столицы, где вы погуляете между соборами и дворцами.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Перенесёмся на три столетия назад и прогуляемся по знаковым местам петровского Петербурга:

пройдём по Троицкой площади — раньше здесь стоял собор, где Пётр I принял титул императора

увидим домик Петра — первую жилую постройку царя, где сохранились его личные вещи

заглянем в мини-город под открытым небом и полюбуемся достопримечательностями Северной столицы в человеческий рост

Я расскажу о детских увлечениях Петра, которые со временем получили развитие. О том, какое ремесло так и осталось неподвластно русскому царю. А ещё примерим на себя шаг императора и наглядно увидим, как высок он был.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт для взрослых с детьми 6–12 лет.