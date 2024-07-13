На увлекательной прогулке вы узнаете, как появился Петербург — любимое детище Петра I. Увидите знаковые места петровского города: Троицкую площадь, домик императора. А ещё заглянем в мини-версию Северной столицы, где вы погуляете между соборами и дворцами.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Перенесёмся на три столетия назад и прогуляемся по знаковым местам петровского Петербурга:
- пройдём по Троицкой площади — раньше здесь стоял собор, где Пётр I принял титул императора
- увидим домик Петра — первую жилую постройку царя, где сохранились его личные вещи
- заглянем в мини-город под открытым небом и полюбуемся достопримечательностями Северной столицы в человеческий рост
Я расскажу о детских увлечениях Петра, которые со временем получили развитие. О том, какое ремесло так и осталось неподвластно русскому царю. А ещё примерим на себя шаг императора и наглядно увидим, как высок он был.
Организационные детали
Экскурсия подойдёт для взрослых с детьми 6–12 лет.
в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 080 ₽
|Дети 8-16 лет
|540 ₽
|Дети до 7 лет
|270 ₽
|Пенсионеры
|540 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Нахимовского училища
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 960 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На экскурсиях я делаю особый акцент на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются нескучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.Задать вопрос
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