Вы увидите 168 произведений братьев Маковских из музеев и частных собраний со всей России: роскошные исторические полотна, сцены повседневной жизни и яркие образы эпохи. Экспозицию также дополнят ювелирные шкатулки с эмалевыми миниатюрами по мотивам работ Константина Маковского из коллекции Музея Фаберже.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Во время экскурсии мы не только познакомимся с творчеством двух братьев, но и попробуем понять:

почему художники одной семьи оказались такими разными

как через живопись 19 века раскрываются представления о красоте, любви и человеческом достоинстве

почему одни картины напоминают театр и праздник, а другие — живой рассказ о человеке и времени

Будем учиться замечать детали, читать жесты и символы, рассматривать костюмы, характеры и скрытые сюжеты внутри полотен.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты на выставку — 1300 ₽ за чел. (без льгот)