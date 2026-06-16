Вы увидите 168 произведений братьев Маковских из музеев и частных собраний со всей России: роскошные исторические полотна, сцены повседневной жизни и яркие образы эпохи.
Экспозицию также дополнят ювелирные шкатулки с эмалевыми миниатюрами по мотивам работ Константина Маковского из коллекции Музея Фаберже.
Экспозицию также дополнят ювелирные шкатулки с эмалевыми миниатюрами по мотивам работ Константина Маковского из коллекции Музея Фаберже.
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы не только познакомимся с творчеством двух братьев, но и попробуем понять:
- почему художники одной семьи оказались такими разными
- как через живопись 19 века раскрываются представления о красоте, любви и человеческом достоинстве
- почему одни картины напоминают театр и праздник, а другие — живой рассказ о человеке и времени
Будем учиться замечать детали, читать жесты и символы, рассматривать костюмы, характеры и скрытые сюжеты внутри полотен.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты на выставку — 1300 ₽ за чел. (без льгот)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В фойе музея Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 323 туристов
Гид-переводчик, автор атмосферных программ о жизни старого Петербурга. Наш город — моя большая любовь, он никогда не перестаёт удивлять, открывая новые секреты. Приходите — с радостью поделюсь с вами не только глубокими знаниями, но и положительными эмоциями!
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