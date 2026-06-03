Вы познакомитесь с художественным наследием двух братьев из знаменитой династии Маковских.
Они не были единомышленниками в творчестве, но любовь к человеку являлась общим лейтмотивом их работ.
Вы поймёте, кому из братьев досталась похвала Достоевского, а кому — предложение создать первый портрет президента Теодора Рузвельта.
Они не были единомышленниками в творчестве, но любовь к человеку являлась общим лейтмотивом их работ.
Вы поймёте, кому из братьев досталась похвала Достоевского, а кому — предложение создать первый портрет президента Теодора Рузвельта.
Описание экскурсии
- 87 работ Владимира Маковского и 81 работа Константина Маковского, в том числе знаменитое полотно «Суд Париса»
- Эмалевые миниатюры по мотивам работ «блестящего Кости».
Достойным обрамлением выставки станут роскошные интерьеры Большого зала, где когда-то давала балы русская возлюбленная первого президента Финляндии.
Мы окунёмся в мир роскоши первого художника императора — Константина Маковского:
- Какая картина Маковского стала скандальным инфоповодом и заставила императора посетить выставку
- Зачем художнику были нужны «живые картины»
- Как американский ювелир «утёр нос» Третьякову и Александру III
- Каким был самый трудный сеанс в жизни Константина
- В чём состоял главный рецепт женской красоты по Маковскому
Пройдёмся по богадельням и трущобам Диккенса русской живописи — Владимира Маковского:
- Почему его называли «подкаблучником»
- На что его вдохновила революционерка Софья Перовская
- Как трагедия на Ходынке отразилась на его творчестве
- Какой приговор вынес Сергей Дягилев Владимиру
- На чём художник заработал значительный капитал
Организационные детали
- Билеты оплачиваются дополнительно. Они приобретаются только на основании заказа гида. Стоимость — 1300 ₽ за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 614 туристов
Я родилась в Санкт-Петербурге, в этом прекрасном городе с богатейшей историей. С детства увлекалась историей и искусством. Окончила филологический факультет СПбГУ, дополнительно освоила профессию гида-переводчика и стала заниматься любимым делом
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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