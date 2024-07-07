читать дальше речь, блестящее владение материалом и структурированное его преподнесение - все это делает экскурсию действительно незабываемой. Мы получили колоссальное удовольствие. Вернёмся еще и будем рекомендовать знакомым.

Могу сказать, что экскурсия, проведенная Ари по экспозиции Музея Фаберже, - это лучшая экскурсия, на которой я была. Великолепно поставленная