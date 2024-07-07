скидка
30%
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пир на весь мир: что пили цари и аристократы в 19 веке
Познакомиться с наследием великого мастера и узнать о его связи с гастрономической культурой
Начало: Возле музея Фаберже
Завтра в 10:30
4 сен в 10:30
65004 550₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Живопись в музее Фаберже
Увидеть оригиналы Айвазовского и Ренуара и узнать, какой день был лучшим в жизни Коровина
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 10:00
4 сен в 10:00
65004 550₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Фаберже in London: экскурсия по музею для детей, изучающих английский язык
Среди ослепительной красоты узнать, как Фаберже создавал ювелирные шедевры для лондонских денди
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 10:30
4 сен в 10:30
50004 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна7 июля 2024Могу сказать, что экскурсия, проведенная Ари по экспозиции Музея Фаберже, - это лучшая экскурсия, на которой я была. Великолепно поставленная
- ССергей24 апреля 2024Шикарная экскурсия! Очень довольны и объёмом и подачей информации. Полный восторг! Настоятельно рекомендую!
- ААнна21 апреля 2024Экскурсия получилась очень живой и познавательной. Ари погрузил нас в мир ювелирного и декоративно - прикладного искусства и познакомил с
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выставки в музее Фаберже»
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