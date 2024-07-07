Выставки в музее Фаберже – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки в музее Фаберже» в Санкт-Петербурге, цены от 4 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Пир на весь мир: что пили цари и аристократы в 19 веке
скидка
30%
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пир на весь мир: что пили цари и аристократы в 19 веке
Познакомиться с наследием великого мастера и узнать о его связи с гастрономической культурой
Начало: Возле музея Фаберже
Завтра в 10:30
4 сен в 10:30
65004 550 за всё до 6 чел.
Живопись в музее Фаберже
скидка
30%
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Живопись в музее Фаберже
Увидеть оригиналы Айвазовского и Ренуара и узнать, какой день был лучшим в жизни Коровина
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 10:00
4 сен в 10:00
65004 550 за всё до 6 чел.
Фаберже in London: экскурсия по музею для детей, изучающих английский язык
скидка
20%
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Фаберже in London: экскурсия по музею для детей, изучающих английский язык
Среди ослепительной красоты узнать, как Фаберже создавал ювелирные шедевры для лондонских денди
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 10:30
4 сен в 10:30
50004 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    7 июля 2024
    Живопись в музее Фаберже
    Могу сказать, что экскурсия, проведенная Ари по экспозиции Музея Фаберже, - это лучшая экскурсия, на которой я была. Великолепно поставленная
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    речь, блестящее владение материалом и структурированное его преподнесение - все это делает экскурсию действительно незабываемой. Мы получили колоссальное удовольствие. Вернёмся еще и будем рекомендовать знакомым.

  • С
    Сергей
    24 апреля 2024
    Живопись в музее Фаберже
    Шикарная экскурсия! Очень довольны и объёмом и подачей информации. Полный восторг! Настоятельно рекомендую!
    Шикарная экскурсия! Очень довольны и объёмом и подачей информации. Полный восторг! Настоятельно рекомендую!Шикарная экскурсия! Очень довольны и объёмом и подачей информации. Полный восторг! Настоятельно рекомендую!Шикарная экскурсия! Очень довольны и объёмом и подачей информации. Полный восторг! Настоятельно рекомендую!
  • А
    Анна
    21 апреля 2024
    Живопись в музее Фаберже
    Экскурсия получилась очень живой и познавательной. Ари погрузил нас в мир ювелирного и декоративно - прикладного искусства и познакомил с
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    эпохой взлета и падения непревзойденного дома Фаберже. Большая благодарность за эту чудесную прогулку, природный такт и великолепная легкая подача внушительного объема материала, оставили яркие впечатления и пополнили, так сказать, багаж знаний. Настоятельно рекомендуем посетить музей Фаберже с этим специалистом, поскольку профессионализм и увлеченность любимым делом Ари совершенно покоряет и обогащает духовно. Браво.

    Экскурсия получилась очень живой и познавательной. Ари погрузил нас в мир ювелирного и декоративно - прикладногоЭкскурсия получилась очень живой и познавательной. Ари погрузил нас в мир ювелирного и декоративно - прикладногоЭкскурсия получилась очень живой и познавательной. Ари погрузил нас в мир ювелирного и декоративно - прикладногоЭкскурсия получилась очень живой и познавательной. Ари погрузил нас в мир ювелирного и декоративно - прикладного

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выставки в музее Фаберже»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пир на весь мир: что пили цари и аристократы в 19 веке
  2. Живопись в музее Фаберже
  3. Фаберже in London: экскурсия по музею для детей, изучающих английский язык
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  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
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  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
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