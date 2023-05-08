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Что вас ожидает:
- Исторический императорский тракт
- Константиновский дворец
- Путевой дворец Петра Великого
- Финский залив
- Орловский парк
- Скульптура "Императорская прогулка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вдоль исторической императорской дороги, ведущей в Петергоф в 19в. был создан целый ряд великокняжеских дворцов. Сегодня лишь один из них готов открыть свои двери для гостей города – Константиновский. В течение двух веков прекрасному зданию, своими окнами выходящими прямиком на Финский залив, пришлось пережить не мало. Он был и великокняжеской резиденцией и заброшенной усадьбой, и санаторием для членов КПСС, и пострадал от жесточайших боев в годы Великой отечественной войны, пока наконец, после реставрации в 2000х годах не становится президентской резиденцией. Я приглашаю вас прогуляться по апартаментам, связанным с историей как прошлой правящей династии, так и с настоящим действующим президентом. В ходе экскурсии гид проведет для вас увлекательную трассовую экскурсию и передаст вас в заботливые руки местного экскурсовода. Приглашаем вас прогуляться по апартаментам, связанным с историей как прошлой правящей династии, так и с действующим президентом…
А по завершении интерьерной экскурсии, нас ожидает гостеприимный сомелье местных погребов, который увлекательно расскажет о редчайших винах, хранящихся в них, а также угостит лучшими, в рамках дегустационной программы под забавные казусные истории, связанные с работой сомелье.
Пятница 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное сопровождение
- Трассовая экскурсия
- Что не входит
- Экскурсионное сопровождение во дворце+дегустация
- Взрослые - 2000
- Дети до 17 вкл - 300 руб
- Студенты 18+ - 1800 руб
- Пенсионеры - 1800 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пл. Островского, памятник Екатерине 2Завершение: Пл. Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница 12:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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