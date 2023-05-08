Константиновский дворец с дегустацией в исторических погребах

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Константиновский дворец с дегустацией в исторических погребах
Константиновский дворец с дегустацией в исторических погребах
Константиновский дворец с дегустацией в исторических погребах
Константиновский дворец с дегустацией в исторических погребах
Константиновский дворец с дегустацией в исторических погребах
Константиновский дворец с дегустацией в исторических погребах
Константиновский дворец с дегустацией в исторических погребах
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Что вас ожидает:

  • Исторический императорский тракт
  • Константиновский дворец
  • Путевой дворец Петра Великого
  • Финский залив
  • Орловский парк
  • Скульптура "Императорская прогулка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вдоль исторической императорской дороги, ведущей в Петергоф в 19в. был создан целый ряд великокняжеских дворцов. Сегодня лишь один из них готов открыть свои двери для гостей города – Константиновский. В течение двух веков прекрасному зданию, своими окнами выходящими прямиком на Финский залив, пришлось пережить не мало. Он был и великокняжеской резиденцией и заброшенной усадьбой, и санаторием для членов КПСС, и пострадал от жесточайших боев в годы Великой отечественной войны, пока наконец, после реставрации в 2000х годах не становится президентской резиденцией. Я приглашаю вас прогуляться по апартаментам, связанным с историей как прошлой правящей династии, так и с настоящим действующим президентом. В ходе экскурсии гид проведет для вас увлекательную трассовую экскурсию и передаст вас в заботливые руки местного экскурсовода. Приглашаем вас прогуляться по апартаментам, связанным с историей как прошлой правящей династии, так и с действующим президентом…
А по завершении интерьерной экскурсии, нас ожидает гостеприимный сомелье местных погребов, который увлекательно расскажет о редчайших винах, хранящихся в них, а также угостит лучшими, в рамках дегустационной программы под забавные казусные истории, связанные с работой сомелье.

Пятница 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное сопровождение
  • Трассовая экскурсия
Что не входит
  • Экскурсионное сопровождение во дворце+дегустация
  • Взрослые - 2000
  • Дети до 17 вкл - 300 руб
  • Студенты 18+ - 1800 руб
  • Пенсионеры - 1800 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Островского, памятник Екатерине 2
Завершение: Пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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