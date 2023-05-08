Вдоль исторической императорской дороги, ведущей в Петергоф в 19в. был создан целый ряд великокняжеских дворцов. Сегодня лишь один из них готов открыть свои двери для гостей города – Константиновский. В течение двух веков прекрасному зданию, своими окнами выходящими прямиком на Финский залив, пришлось пережить не мало. Он был и великокняжеской резиденцией и заброшенной усадьбой, и санаторием для членов КПСС, и пострадал от жесточайших боев в годы Великой отечественной войны, пока наконец, после реставрации в 2000х годах не становится президентской резиденцией. Я приглашаю вас прогуляться по апартаментам, связанным с историей как прошлой правящей династии, так и с настоящим действующим президентом. В ходе экскурсии гид проведет для вас увлекательную трассовую экскурсию и передаст вас в заботливые руки местного экскурсовода. Приглашаем вас прогуляться по апартаментам, связанным с историей как прошлой правящей династии, так и с действующим президентом…

А по завершении интерьерной экскурсии, нас ожидает гостеприимный сомелье местных погребов, который увлекательно расскажет о редчайших винах, хранящихся в них, а также угостит лучшими, в рамках дегустационной программы под забавные казусные истории, связанные с работой сомелье.