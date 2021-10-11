Что вас ожидает

Истории Петергофской дороги

Путь в Ораниенбаум — это самостоятельная часть экскурсии. Вы услышите о Петергофской дороге — парадной «першпективе», которая, по задумке Петра I, соперничала с Версальским аналогом. Я расскажу о верстовых столбах и дорожных знаках того времени.

Мы проедем Стрельну и Константиновский дворец, в Петергофе вспомним о годах оккупации города. Если захотите, остановимся в усадьбе Сергиевка: перед вами предстанет разрушающийся дворец Лихтенбергских и загадочная Каменная голова, высеченная в гигантском гранитном валуне.

Прогулка по парку

Среди скульптур, ажурных клумб и лабиринтов из кустов вас ждут примечательные сюжеты из жизни царских особ. Мы снаружи осмотрим изящные Петерштадт (дворец Петра Третьего), павильон Катальной горки и Китайский дворец. И поговорим о сооружении Картинного дома — возможно, первого в России оборудованного здания для показа и хранения предметов искусства.

Убранство Меньшиковского дворца

Как отмечали современники, на момент постройки его интерьеры своим великолепием превосходили даже Петергоф. Поднявшись по парадной лестнице, мы перейдем в столовую — обратите внимание на люстры, шедевр фарфорового дела! Окажемся в концертном зале: вы представите, как раньше здесь проходили приемы и балы. Большой кабинет расскажет о рабочей стороне жизни аристократии. Посмотрим и опочивальню с уборной для дам. А на первом этаже — несколько выставочных залов, посвященных фаворитке Петра Фёдоровича, и кабинет последних владельцев дворца, герцогов Мекленбург-Стрелицких.

Организационные детали