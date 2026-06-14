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Из Петербурга - в Ораниенбаум и Меншиковский дворец

Услышать о Петергофской дороге, прогуляться по аллеям парка и впечатлиться изяществом интерьеров
Как говорили современники, по своему великолепию Меншиковский дворец превзошел даже сам Петергоф! На экскурсии вы убедитесь в этом сами: пройдете по парадным залам и услышите о том, как отдыхали здесь императоры и их семья.

Увидите и другие постройки комплекса, гуляя по тропам парка, а еще я раскрою любопытные детали о Петергофской дороге.
5
60 отзывов
Из Петербурга - в Ораниенбаум и Меншиковский дворец
Из Петербурга - в Ораниенбаум и Меншиковский дворец
Из Петербурга - в Ораниенбаум и Меншиковский дворец

Описание экскурсии

Истории Петергофской дороги

Путь в Ораниенбаум — это самостоятельная часть экскурсии. Вы услышите о Петергофской дороге — парадной «першпективе», которая, по задумке Петра I, соперничала с Версальским аналогом. Я расскажу о верстовых столбах и дорожных знаках того времени. Мы проедем Стрельну и Константиновский дворец, в Петергофе вспомним о годах оккупации города.

Прогулка по парку

Среди скульптур, ажурных клумб и лабиринтов из кустов вас ждут примечательные сюжеты из жизни царских особ. Мы снаружи осмотрим изящные Петерштадт (дворец Петра Третьего), павильон Катальной горки и Китайский дворец. И поговорим о сооружении Картинного дома — возможно, первого в России оборудованного здания для показа и хранения предметов искусства.

Убранство Меншиковского дворца

Как отмечали современники, на момент постройки его интерьеры своим великолепием превосходили даже Петергоф. Поднявшись по парадной лестнице, мы перейдем в столовую — обратите внимание на люстры, шедевр фарфорового дела! Окажемся в концертном зале: вы представите, как раньше здесь проходили приемы и балы. Большой кабинет расскажет о рабочей стороне жизни аристократии. Посмотрим и опочивальню с уборной для дам. А на первом этаже — несколько выставочных залов, посвященных фаворитке Петра Фёдоровича, и кабинет последних владельцев дворца, герцогов Мекленбург-Стрелицких.

Организационные детали

Транспортные расходы от места встречи входят в стоимость.

Дополнительные расходы

  • Билет в парк, в том числе для гида — 450 ₽ с чел.
  • Билет в Большой дворец (осмотр самостоятельный или с музейным гидом) — 800 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2848 туристов
Родился и вырос в Ленинграде. Сдетства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
3
1
2
1
О
Экскурсия прошла отлично, Игорь легко и интересно вел рассказ. мы остались довольны на все 100 %.
Экскурсия прошла отлично, Игорь легко и интересно вел рассказ. мы остались довольны на все 100 %.
Экскурсия прошла отлично, Игорь легко и интересно вел рассказ. мы остались довольны на все 100 %.
Экскурсия прошла отлично, Игорь легко и интересно вел рассказ. мы остались довольны на все 100 %.
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Искренне рад, что экскурсия подарила вам хорошие эмоции. Спасибо за отзыв!
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К
Великолепная поездка. У экскурсовода талант вовлекать в интереснейшую дискуссию и непринужденное погружение в материал. При это владение материалом виртуозное. Спасибо за прекрасную прогулку по Ораниенбауму. Огромная благодарность!
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Елена
8 июня вместе с подругой посетили дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум. Игорь - гид (прекрасный рассказчик, глубоко погруженный в тему, патриот своей Родины) и одновременно водитель, но одно другому не мешало. По
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времени все выверено, без задержек или опозданий.
Заслушалась Игоря, пока шли по парку от дворца к дворцу, любуясь любимыми местами российских царей. Даже забыла сфотографироваться в парке.))) Шла бы да слушала, слушала… Лишь дождь от души старался «подмочить» впечатление от экскурсии. Но все тщетно.
Самым интересным (для меня) оказался Китайский дворец и все парковое пространство, что рядом с ним. И красиво, и есть, над чем подумать и улыбнуться. Наверное это место понравилось ещё и потому, что солнышко хоть немного еще светило, и так же потому, что именно тут занимался научной работой наш гид.
Игорь, все, что Вы посоветовали, я по старалась позднее посетить, посмотреть. В первую очередь, посетила мемориал, посвящённый защитникам Ленинграда.
И ещё большая к Вам просьба: забыла, как называются предметы, что на последних двух фото, сделанных во дворце Меньшикова. Напишите, пожалуйста! 🙏🏻 И еще. Очень жаль, что Вы больше не преподаете. Наша молодежь должна изучать историю под руководством таких профессионалов, как Вы.

8 июня вместе с подругой посетили дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум. Игорь - гид (прекрасный рассказчик, глубоко погруженный
8 июня вместе с подругой посетили дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум. Игорь - гид (прекрасный рассказчик, глубоко погруженный
8 июня вместе с подругой посетили дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум. Игорь - гид (прекрасный рассказчик, глубоко погруженный
8 июня вместе с подругой посетили дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум. Игорь - гид (прекрасный рассказчик, глубоко погруженный
8 июня вместе с подругой посетили дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум. Игорь - гид (прекрасный рассказчик, глубоко погруженный
8 июня вместе с подругой посетили дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум. Игорь - гид (прекрасный рассказчик, глубоко погруженный
8 июня вместе с подругой посетили дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум. Игорь - гид (прекрасный рассказчик, глубоко погруженный
8 июня вместе с подругой посетили дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум. Игорь - гид (прекрасный рассказчик, глубоко погруженный+2
8 июня вместе с подругой посетили дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум. Игорь - гид (прекрасный рассказчик, глубоко погруженный
8 июня вместе с подругой посетили дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум. Игорь - гид (прекрасный рассказчик, глубоко погруженный
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Искренне благодарю за отзыв! Было очень приятно провести для вас эту экскурсию.
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Надежда
Tripster отзыв.
Блестящий, увлеченный и увлекающий историк и оратор! Интересный человек!
Глубокие знания истории и где ее искать.
Я только начала свои познания.
Игорь дал рекомендации-откуда ещё нужно начинать знакомиться с Санкт-Петербургом и с
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какого века и в каком городе.
Я бы и начала знакомство с историей города и этой важной частью России с моего любимого музея-макета «Акватория Санкт-Петербурга» и сразу с Игорем по его маршруту. Он у него логичный!
А сколько Игорь знает историй! как будто бы попадаешь в этот век и видишь молодую Екатерину 2, пьющую свой утренний кофе позади китайского дворца в Ораниенбауме, читающую или над чем-то работающую. Я уже побывала Екатериной сама!!! вчера. Хочу туда снова! И конечно, осень в парках и дворцах бесподобна! Где её ещё встречать, как ни во дворцах с удивительным рассказчиком!

Вернусь обязательно с семьей!
Ещё есть 3-4 места, которые надо изучить глубоко.
Игорь, спасибо огромное!!!

Всем рекомендую сам музей в Большом Меньшиковском дворце - самый современный, интерактивный, с линиями времени и анимацией. Детям будет интересно! (только поесть надо взять с собой)
Эта поездка будет запоминающейся на всю жизнь!

(Все групповые автобусные экскурсии - совсем не про историю, а про деньги и про отработку маршрута, даже как-то стыдно за их подготовку)

Tripster отзыв.
Tripster отзыв.
Tripster отзыв.
Tripster отзыв.
Tripster отзыв.
Tripster отзыв.
Tripster отзыв.
Tripster отзыв.+1
Tripster отзыв.
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Большое спасибо за добрые слова! Надеюсь, воспоминания об экскурсии будут радовать вас ещё долго.
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Ольга
Ораниенбаум прекрасен в любое время года! И впечатление от этого места сложилось именно таким благодаря нашему гиду! Прекрасно проведенное время! Игорь замечательный рассказчик,увлеченный своим делом человек! Историю можно преподносить сухим
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изложением дат и цифр,но с Игорем вы получите именно погружение в эпоху создания и жизни Ораниенбаума,как будто вы общаетесь с историческими людьми - присутствуете рядом с ними. Живо,с какими то ненавязчивыми вопросами и в тоже время фактами. Спасибо большое! И наши девчонки-подростки слушали! К великому сожалению в парке все скульптуры уже закрыты на зимнее хранение. Но это теперь стимулировало посетить Ораниенбаум уже в летнее время.
Игорь сразу, еще при бронировании,предупредил о том,что во дворце экскурсию будет вести музейный работник. Вот там все стандартно,подача информации и все. Многие факты нам уже рассказал Игорь и намного живее и от этого больше запоминающиеся! Однозначно рекомендуем! Захотелось посетить еще другие маршруты с Игорем!
Организационные моменты все вовремя,четко! Машина комфортная! Вождение аккуратное!

Ораниенбаум прекрасен в любое время года! И впечатление от этого места сложилось именно таким благодаря нашему
Ораниенбаум прекрасен в любое время года! И впечатление от этого места сложилось именно таким благодаря нашему
Ораниенбаум прекрасен в любое время года! И впечатление от этого места сложилось именно таким благодаря нашему
Ораниенбаум прекрасен в любое время года! И впечатление от этого места сложилось именно таким благодаря нашему
Ораниенбаум прекрасен в любое время года! И впечатление от этого места сложилось именно таким благодаря нашему
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Спасибо за вашу поддержку и внимание! Такие слова вдохновляют меня ещё больше любить своё дело.
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Н
Игорь великолепный рассказчик, культурный, много знающий умеющий донести и заинтересовать.
Профессионально работает, любит историю,но учитывает возрастной состав группы. Информация воспринималась легко и приятно.
Советую на 100%.
Обязательно вернемся в Ораниенбаум летом.
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплый отзыв! Очень рад, что экскурсия вам понравилась.
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