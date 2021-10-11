Из Петербурга — в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец

Услышать о Петергофской дороге, прогуляться по аллеям парка и впечатлиться изяществом интерьеров

5
1 отзыв
Как говорили современники, по своему великолепию Меньшиковский дворец превзошел даже сам Петергоф! На экскурсии вы убедитесь в этом сами: пройдете по парадным залам и услышите о том, как отдыхали здесь императоры и их семья.

Увидите и другие постройки комплекса, гуляя по тропам парка, а еще я раскрою любопытные детали о Петергофской дороге.
Из Петербурга — в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец
Из Петербурга — в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец
Из Петербурга — в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец
Из Петербурга — в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец
Из Петербурга — в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец
Из Петербурга — в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец
Из Петербурга — в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец
Из Петербурга — в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец
Из Петербурга — в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец
Из Петербурга — в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец
Из Петербурга — в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец
Из Петербурга — в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец
Из Петербурга — в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец
Из Петербурга — в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец
Из Петербурга — в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец
Из Петербурга — в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец
Из Петербурга — в Ораниенбаум и Меньшиковский дворец

Что вас ожидает

Истории Петергофской дороги

Путь в Ораниенбаум — это самостоятельная часть экскурсии. Вы услышите о Петергофской дороге — парадной «першпективе», которая, по задумке Петра I, соперничала с Версальским аналогом. Я расскажу о верстовых столбах и дорожных знаках того времени.
Мы проедем Стрельну и Константиновский дворец, в Петергофе вспомним о годах оккупации города. Если захотите, остановимся в усадьбе Сергиевка: перед вами предстанет разрушающийся дворец Лихтенбергских и загадочная Каменная голова, высеченная в гигантском гранитном валуне.

Прогулка по парку

Среди скульптур, ажурных клумб и лабиринтов из кустов вас ждут примечательные сюжеты из жизни царских особ. Мы снаружи осмотрим изящные Петерштадт (дворец Петра Третьего), павильон Катальной горки и Китайский дворец. И поговорим о сооружении Картинного дома — возможно, первого в России оборудованного здания для показа и хранения предметов искусства.

Убранство Меньшиковского дворца

Как отмечали современники, на момент постройки его интерьеры своим великолепием превосходили даже Петергоф. Поднявшись по парадной лестнице, мы перейдем в столовую — обратите внимание на люстры, шедевр фарфорового дела! Окажемся в концертном зале: вы представите, как раньше здесь проходили приемы и балы. Большой кабинет расскажет о рабочей стороне жизни аристократии. Посмотрим и опочивальню с уборной для дам. А на первом этаже — несколько выставочных залов, посвященных фаворитке Петра Фёдоровича, и кабинет последних владельцев дворца, герцогов Мекленбург-Стрелицких.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость, за доплату возможен выезд от отеля (детали уточняйте в переписке)
  • Билеты в парк и во дворец оплачиваются отдельно, в том числе для гида: 500 руб., для жителей СПб и области — 300 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у метро Ленинский проспект.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Игорь
Игорь
Добрый день! Меня зовут Игорь. Родился и вырос в Ленинграде, с детства люблю историю, изучаю как классическое прочтение, так и альтернативные версии. Исследую родной город с парадной стороны, а также со стороны малоизвестных или забытых, но не менее значимых исторических мест. Особое внимание уделяю периоду блокады Ленинграда. В арсенале два высших образования и педагогическая деятельность. Веду исторический блог. Уверен, будет весело и позитивно! До встречи!
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1 реальный отзыв

А
11 окт 2021
Спасибо Игорю, за потрясающую экскурсию- прогулку, мы получили много положительных эмоций и много интересной информации.

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