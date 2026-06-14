Увидите и другие постройки комплекса, гуляя по тропам парка, а еще я раскрою любопытные детали о Петергофской дороге.
Описание экскурсии
Истории Петергофской дороги
Путь в Ораниенбаум — это самостоятельная часть экскурсии. Вы услышите о Петергофской дороге — парадной «першпективе», которая, по задумке Петра I, соперничала с Версальским аналогом. Я расскажу о верстовых столбах и дорожных знаках того времени. Мы проедем Стрельну и Константиновский дворец, в Петергофе вспомним о годах оккупации города.
Прогулка по парку
Среди скульптур, ажурных клумб и лабиринтов из кустов вас ждут примечательные сюжеты из жизни царских особ. Мы снаружи осмотрим изящные Петерштадт (дворец Петра Третьего), павильон Катальной горки и Китайский дворец. И поговорим о сооружении Картинного дома — возможно, первого в России оборудованного здания для показа и хранения предметов искусства.
Убранство Меншиковского дворца
Как отмечали современники, на момент постройки его интерьеры своим великолепием превосходили даже Петергоф. Поднявшись по парадной лестнице, мы перейдем в столовую — обратите внимание на люстры, шедевр фарфорового дела! Окажемся в концертном зале: вы представите, как раньше здесь проходили приемы и балы. Большой кабинет расскажет о рабочей стороне жизни аристократии. Посмотрим и опочивальню с уборной для дам. А на первом этаже — несколько выставочных залов, посвященных фаворитке Петра Фёдоровича, и кабинет последних владельцев дворца, герцогов Мекленбург-Стрелицких.
Организационные детали
Транспортные расходы от места встречи входят в стоимость.
Дополнительные расходы
- Билет в парк, в том числе для гида — 450 ₽ с чел.
- Билет в Большой дворец (осмотр самостоятельный или с музейным гидом) — 800 ₽ с чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Блестящий, увлеченный и увлекающий историк и оратор! Интересный человек!
Глубокие знания истории и где ее искать.
Я только начала свои познания.
Игорь дал рекомендации-откуда ещё нужно начинать знакомиться с Санкт-Петербургом и с
Профессионально работает, любит историю,но учитывает возрастной состав группы. Информация воспринималась легко и приятно.
Советую на 100%.
Обязательно вернемся в Ораниенбаум летом.