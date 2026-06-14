Как говорили современники, по своему великолепию Меншиковский дворец превзошел даже сам Петергоф! На экскурсии вы убедитесь в этом сами: пройдете по парадным залам и услышите о том, как отдыхали здесь императоры и их семья. Увидите и другие постройки комплекса, гуляя по тропам парка, а еще я раскрою любопытные детали о Петергофской дороге.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Истории Петергофской дороги

Путь в Ораниенбаум — это самостоятельная часть экскурсии. Вы услышите о Петергофской дороге — парадной «першпективе», которая, по задумке Петра I, соперничала с Версальским аналогом. Я расскажу о верстовых столбах и дорожных знаках того времени. Мы проедем Стрельну и Константиновский дворец, в Петергофе вспомним о годах оккупации города.

Прогулка по парку

Среди скульптур, ажурных клумб и лабиринтов из кустов вас ждут примечательные сюжеты из жизни царских особ. Мы снаружи осмотрим изящные Петерштадт (дворец Петра Третьего), павильон Катальной горки и Китайский дворец. И поговорим о сооружении Картинного дома — возможно, первого в России оборудованного здания для показа и хранения предметов искусства.

Убранство Меншиковского дворца

Как отмечали современники, на момент постройки его интерьеры своим великолепием превосходили даже Петергоф. Поднявшись по парадной лестнице, мы перейдем в столовую — обратите внимание на люстры, шедевр фарфорового дела! Окажемся в концертном зале: вы представите, как раньше здесь проходили приемы и балы. Большой кабинет расскажет о рабочей стороне жизни аристократии. Посмотрим и опочивальню с уборной для дам. А на первом этаже — несколько выставочных залов, посвященных фаворитке Петра Фёдоровича, и кабинет последних владельцев дворца, герцогов Мекленбург-Стрелицких.

Организационные детали

Транспортные расходы от места встречи входят в стоимость.

Дополнительные расходы