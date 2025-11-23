В уютном кафе в сердце Петербурга несколько видов мороженого ждут, когда вы придёте и попробуете его. Мороженое взрослое, но и для малышей у нас найдётся угощение.
Вы узнаете, как появился этот холодный десерт, и познакомитесь с необычными сочетаниями, а после согреетесь ароматный копорский чаем.
Описание экскурсии
Дегустация крафтового мороженого
- Вы попробуете восемь видов взрослого — алкогольного — мороженого
- Услышите историю этого десерта — как он появился в России и где был получен первый патент
- Мы расскажем про все виды мороженого, а ещё про появление коктейлей и алкогольных напитков, которые входят в их состав
- Вы внимательно прислушаетесь к своим ощущениям — и почувствуете тонкие нюансы каждого вкуса
- Если с вами будут дети, они тоже не заскучают — мы предложим им безалкогольное мороженое, но тоже обязательно крафтовое и интересное
Атмосферное сопровождение
На фоне дегустации на экране телевизора — картины и видеозарисовки, которые ещё полнее раскроют тему нашей встречи.
Ароматный финальный штрих
Мы угостим вас копорским чаем и расскажем о его значении для Ленинградской области.
Организационные детали
- В стоимость включено: восемь видов мороженого, чай, вода
- С вами будет один из гидов нашей команды
в четверг в 18:00 и 19:30, в субботу и воскресенье в 12:00 и 13:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 18:00 и 19:30, в субботу и воскресенье в 12:00 и 13:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы создаём мороженое, которое восхищает, удивляет и радует. У нас вы найдёте уникальные вкусы, которые станут вашей новой гастрономической страстью. Каждый вкус — это маленькое путешествие, которое стоит попробовать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Егор
23 ноя 2025
Все очень понравилось. Вкусное мороженное с разными вкусами, интересный рассказчик, вкусный чай. Всем рекомендую
